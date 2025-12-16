Apple Collection, la línea de ropa de Apple que mataríamos por volver a ver

Hoy vemos Apple como una de las compañías tecnológicas más influyentes del planeta. Su marca tiene un peso enorme, sus productos marcan tendencia y cualquier cambio estético que hace se comenta en todo el mundo. Pero antes de que la empresa construyera la identidad minimalista que hoy conocemos, hubo una etapa bastante distinta, casi olvidada, en la que Apple quiso expandirse más allá de la tecnología y convertirse también en una marca de moda. Y no, no hablamos de los accesorios del iPhone ni de las correas del Apple Watch, sino de ropa y productos de estilo de vida al más puro estilo ochentero.

En 1986, apenas un año después de la salida de Steve Jobs, Apple lanzó de forma oficial The Apple Collection, una línea completa de ropa, accesorios y artículos para el día a día con el icónico logotipo arcoíris de la época. El objetivo era sencillo: reforzar la marca en un momento incierto, diversificar ingresos y aprovechar la creciente cultura pop que rodeaba a la informática personal. El resultado fue una mezcla sorprendente entre moda, merchandising y estética ochentera de colores intensos que hoy parece de otro planeta.

Ropa con logo Apple por todas partes

La colección incluía todo tipo de prendas (y cuando decimos “todo”, es literal). Había sudaderas de corte gigantesco, polos con cuellos alzados, camisetas básicas para hombre y mujer, chaquetas deportivas, chalecos acolchados, pantalones con franjas laterales, gorras, cinturones y hasta ropa para niños. Todo ello rematado con el logotipo de la manzana multicolor, ya fuera discretamente bordado o estampado de forma llamativa en el pecho o la espalda.

La paleta cromática era un homenaje total a los 80, con tonos chillones, patrones geométricos, tejidos sintéticos brillantes y estilismos que hoy no encajarían en ninguna línea de producto de Apple. En aquella época, sin embargo, Apple buscaba un lenguaje visual más amigable, más cercano y más divertido, muy alejado del minimalismo posterior que introduciría Jobs en su regreso.

Accesorios para todos los gustos (y algunos imposibles)

Lo verdaderamente sorprendente de The Apple Collection no era la ropa, sino la enorme cantidad de accesorios que la acompañaban. Apple ofrecía termos, toallas de playa, cintas de deporte, relojes, bolsas de viaje, mousepads, cajas para disquetes e incluso productos completamente inesperados.

Entre esos artículos destaca una tabla de windsurf con el logotipo de Apple que costaba más de mil dólares. Sí, una tabla de windsurf. También había un scooter Honda Helix personalizado con los colores de la manzana (un ejemplo perfecto del tipo de decisiones comerciales que Apple tomaba en la época: experimentales, arriesgadas y completamente distintas al enfoque actual).

La colección era un catálogo multicolor que hoy parece una parodia, pero que en su momento reflejaba un intento auténtico de explorar un territorio nuevo para la marca.

Atentos: Apple no fabricaba absolutamente nada

A pesar de la variedad de productos, Apple no era responsable de la fabricación. La empresa prefería apoyarse en compañías de calidad ya consolidadas, una decisión que garantizaba que la colección mantuviera ciertos estándares. Entre los colaboradores estuvieron marcas como Patagonia, The North Face, Braun o Tiffany, que aportaron su experiencia en materiales, diseño y manufactura.

Ese enfoque mixto ayudó a que The Apple Collection tuviera una calidad sorprendente para tratarse de un catálogo de merchandising. La mayoría de prendas se elaboraban con buenos tejidos, los accesorios tenían acabados respetables y, en general, todo estaba bien ejecutado. El problema no fue de calidad, sino de público. En 1986, la idea de llevar ropa tecnológica no encajaba con ningún segmento claro. Apple era una marca conocida, sí, pero no una declaración de estilo.

Un fracaso comercial, un tesoro para coleccionistas

La colección no tuvo el impacto que Apple esperaba. El mercado no respondió con entusiasmo y las ventas fueron discretas. La línea desapareció rápidamente, convertida en una curiosidad más de la época en la que Apple buscaba reinventarse sin un rumbo exactamente definido. De hecho, cuando Jobs regresó en 1997, una de las primeras cosas que hizo fue limpiar la marca y eliminar todo aquello que no encajara en su visión minimalista (incluido cualquier intento de moda con colores estridentes).

Sin embargo, lo que entonces fue un tropiezo, hoy es historia pura. La rareza de los productos, su estética retro y el hecho de que la mayoría sobrevivió en cantidades mínimas han convertido The Apple Collection en un objeto de culto. Las prendas originales se subastan a precios altísimos, las toallas, relojes y termos se coleccionan como piezas únicas y algunos catálogos impresos se conservan solo en archivos digitales.

Este cambio de percepción dice mucho de cómo evoluciona una marca. En su momento, The Apple Collection parecía un experimento fallido. Hoy representa una ventana a una etapa muy distinta de Apple, más espontánea, más colorida y, en muchos sentidos, más humana.

¿Te harías con alguna ropa de esta colección?