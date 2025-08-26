Apple confirma evento del iPhone 17 para el 9 de septiembre: «Awe dropping»

Apple ha confirmado oficialmente su esperado evento de presentación del iPhone 17. La invitación, con el lema “Awe dropping”, muestra el icónico logotipo de la manzana con un efecto que recuerda a una visión infrarroja, reforzando la idea de un anuncio visualmente impactante. La cita será el martes 9 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m. (hora del Pacífico), en el Steve Jobs Theater de Apple Park.

«Awe dropping» o «impresionante», el lema del evento del iPhone 17 de Apple

En la imagen de la invitación al evento de Apple se observa un fondo completamente negro, lo que resalta de inmediato el logotipo de Apple ubicado en el centro. El logo no aparece en su tradicional color plano, sino que está diseñado con un efecto luminoso multicolor, que recuerda a una imagen térmica o una vista infrarroja. Los tonos predominantes son azules intensos, que envuelven el contorno de la manzana, y en su interior se mezclan gradientes de amarillo, naranja y rojo, creando un efecto vibrante y dinámico. La combinación transmite una sensación de energía y calor, como si el logo brillara o irradiara luz. El texto en azul dice “Awe dropping.”, un juego de palabras que combina “jaw-dropping” (asombroso) con “awe” (admiración, asombro).

En este evento, se espera que la compañía presentará cuatro modelos de iPhone 17, incluyendo una nueva variante ultradelgada llamada iPhone 17 Air. Este modelo reemplazará al iPhone Plus, que desaparecerá de la línea tras pocos años en el mercado, siguiendo una trayectoria similar a la del iPhone mini. Por otro lado, los iPhone 17 Pro y Pro Max contarán con mejoras internas, posibles cambios en el grosor para alojar baterías de mayor duración y un nuevo sistema de cámaras que se extenderá de lado a lado en la parte trasera, abandonando el tradicional módulo en esquina.

Más allá del iPhone 17… también podría haber nuevos Apple Watch

Junto a los nuevos teléfonos, se esperan dos Apple Watch renovados: el Series 11 y el Ultra 3. También podrían llegar los AirPods Pro 3, además de nuevos accesorios, como fundas con un acabado premium llamado TechWoven —sucesor del fallido FineWoven— y un posible regreso de la batería MagSafe, específicamente pensada para el modelo Air. Entre los accesorios oficiales, se habla de fundas con orificios para correas y hasta un accesorio tipo bandolera para llevar el iPhone cruzado al estilo sling. Además, Apple podría experimentar con un rediseño inspirado en el viejo iPhone 4 Bumper.

En apenas dos semanas descubriremos todas estas novedades, en un evento que, como sugiere el lema, promete ser realmente “sorprendente”.