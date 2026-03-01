Apple presentará Core AI en la WWDC: el sucesor de Core ML para iOS 27

Apple prepara un cambio estratégico fundamental en su infraestructura de software que verá la luz durante la próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC). Según los últimos informes técnicos, la compañía de Cupertino tiene previsto reemplazar su actual framework Core ML por una versión modernizada denominada Core AI. Este movimiento, que se materializará con la llegada de iOS 27, busca simplificar y potenciar la integración de modelos de inteligencia artificial de última generación en las aplicaciones del ecosistema. La transición marca un punto de inflexión en la terminología y las herramientas que Apple pone a disposición de su comunidad de programación.

La decisión de abandonar las siglas «ML» (Machine Learning) en favor de «AI» (Artificial Intelligence) no es meramente estética, sino que responde a la necesidad de adaptarse al lenguaje actual de la industria. Desde el lanzamiento original de Core ML, el sector ha evolucionado hacia conceptos de inteligencia artificial más amplios y generativos. Con Core AI, Apple pretende ofrecer una estructura mucho más eficiente que permita a los desarrolladores aprovechar las capacidades de procesamiento local de los chips Apple Silicon de forma más directa. Este nuevo entorno de trabajo facilitará la implementación de funciones avanzadas sin depender exclusivamente de recursos de terceros o de procesos en la nube.

Un salto cualitativo para el ecosistema de aplicaciones

Para los desarrolladores que trabajan habitualmente con el entorno de Xcode, esta actualización supondrá una mejora sustancial en la optimización de los recursos del hardware. El nuevo framework Core AI está diseñado para ser más intuitivo y menos fragmentado que su predecesor, permitiendo que las aplicaciones sean más inteligentes con un menor consumo energético. Apple es consciente de que el término «aprendizaje automático» se ha quedado estrecho ante las demandas de los usuarios actuales. Por ello, Core AI se posiciona como la herramienta definitiva para gestionar desde el reconocimiento de imágenes hasta el procesamiento de lenguaje natural con una velocidad de respuesta significativamente superior en los dispositivos compatibles.

Los usuarios finales también percibirán los beneficios de esta transición técnica a través de una experiencia de uso más fluida y capaz. Al modernizar los cimientos sobre los que se construyen las apps, iOS 27 podrá ejecutar tareas de inteligencia artificial de manera más privada y segura, manteniendo el procesamiento dentro del dispositivo. Este cambio estructural refuerza la tendencia de la compañía por integrar herramientas modernas que eleven el estándar de funcionalidad en el iPhone y el iPad. La presentación oficial en la WWDC detallará los procesos de migración para las aplicaciones existentes y las nuevas APIs que permitirán exprimir al máximo el rendimiento de los futuros modelos de la gama Apple.

Este movimiento se alinea con la estrategia de servicios que Apple ha venido desarrollando para fortalecer su propia inteligencia en el sistema operativo. Aunque todavía quedan meses para el despliegue masivo de iOS 27, la llegada de Core AI confirma el compromiso de la marca por liderar el sector de la tecnología móvil aplicada. Estaremos muy atentos a las sesiones técnicas de la WWDC para conocer cómo afectará esta arquitectura al desarrollo diario. Los desarrolladores deberán comenzar a familiarizarse con estas nuevas librerías para asegurar la compatibilidad y el rendimiento óptimo de sus herramientas en la próxima gran actualización de software que llegará tras el verano.