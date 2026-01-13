Apple Creator Studio, una suscripción para usar las aplicaciones de Apple

Apple acaba de anunciar Apple Creator Studio, una nueva propuesta que busca simplificar (y abaratar) el acceso a sus herramientas creativas más populares. La idea es clara: en lugar de pagar por separado o ir combinando apps sueltas, Apple reúne en una sola suscripción varias de sus aplicaciones orientadas a edición de vídeo, producción musical y diseño, además de mejoras añadidas para productividad. Es un movimiento que encaja con el auge de la creación de contenido y con la realidad de muchos usuarios: hoy un mismo proyecto puede empezar en el iPad, continuar en el Mac y terminar en el iPhone, y Apple quiere que ese flujo sea lo más directo posible.

Qué incluye Apple Creator Studio y por qué es interesante

El punto fuerte de Creator Studio es la selección de aplicaciones incluidas, porque mezcla herramientas “pro” con utilidades que se usan a diario. En el apartado creativo, el paquete integra Final Cut Pro para edición de vídeo, Logic Pro para música, y Pixelmator Pro para edición de imagen con un enfoque muy Apple en simplicidad y resultados, y que estará también disponible para iPad con el Apple Pencil. A eso se suman Motion para gráficos en movimiento, Compressor para exportación y codificación avanzada, y MainStage para uso musical en directo. Además, Apple añade funciones y contenido extra para Keynote, Pages y Numbers, con la promesa de ampliar la parte colaborativa con Freeform más adelante.

Precios oficiales, prueba gratis y descuentos disponibles

Donde Creator Studio se vuelve realmente atractivo es en el precio, porque Apple lo plantea como una suscripción accesible si usas más de una app. El plan estándar cuesta 12,99 € al mes o 129 € al año, e incluye una prueba gratuita de 1 mes para nuevos suscriptores. Para educación hay un recorte enorme: el plan para estudiantes y docentes baja a 2,99 € al mes o 29 € al año. Y hay otra promoción muy potente: al comprar un Mac o iPad compatible, Apple ofrece hasta 3 meses gratis de Creator Studio, algo que puede ser decisivo si estás pensando en renovar equipo y quieres probar el paquete a fondo.

¿Sale a cuenta frente a comprar las apps por separado?

Apple mantiene la compra individual de varias de estas apps, y ahí es donde se entiende el enfoque de Creator Studio: si solo necesitas una herramienta concreta, comprarla puede tener sentido; si usas varias, la suscripción es más rentable. Como referencia, en Mac, Final Cut Pro suele moverse alrededor de 349,99 € y Logic Pro sobre 229,99 €. Pixelmator Pro y Motion suelen rondar los 59,99 €, Compressor también cerca de 59,99 € y MainStage suele estar alrededor de 34,99 €. Con esos números, si eres creador habitual y tocas vídeo, audio e imagen, el paquete puede amortizarse rápido, especialmente con el descuento educativo o los meses gratis por compra de dispositivo.

Conclusión: un “todo en uno” muy Apple, con un precio pensado para creadores

Apple Creator Studio es, en esencia, una forma de poner orden en el catálogo creativo de Apple y ofrecerlo en formato “todo incluido”. Lo interesante no es solo la suma de apps, sino el enfoque: que todo funcione de manera coherente, con una experiencia fluida y con incentivos claros como la prueba gratuita, el plan educativo y los meses gratis con nuevo hardware. Si ya trabajas con Final Cut o Logic, es fácil ver el encaje. Y si estás empezando, puede ser una puerta de entrada cómoda a herramientas potentes sin el desembolso inicial de comprar cada app. Ahora queda lo más importante: ver cómo evoluciona el paquete y qué valor real aportan las mejoras “extra” en productividad y colaboración.