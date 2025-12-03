El iPhone SE de primera generación, aquel modelo compacto presentado en 2016 que conquistó a muchos usuarios por su tamaño reducido y buen rendimiento, ha pasado oficialmente a formar parte de la lista de productos obsoletos de Apple. A partir de ahora, la compañía deja de ofrecer reparaciones de hardware y piezas originales para este teléfono a través de sus servicios técnicos autorizados en todo el mundo, también en España y el resto de Europa.

Esta decisión supone el punto final del soporte oficial para un dispositivo que durante años fue la opción más asequible del catálogo de Cupertino. Aunque el iPhone SE original ya llevaba tiempo sin recibir nuevas versiones de iOS, el cambio de estatus implica que, incluso si se estropea un componente físico, los proveedores ya no podrán solicitar repuestos a Apple, salvo en casos muy excepcionales en los que todavía exista alguna garantía ampliada vigente.

Qué significa que el primer iPhone SE sea obsoleto

Dentro de la política global de soporte de la compañía, un producto se considera obsoleto cuando han transcurrido más de siete años desde que dejó de venderse de forma oficial en las Apple Store y distribuidores autorizados. A partir de ese momento, Apple interrumpe por completo los servicios de hardware y bloquea la petición de piezas de recambio en su red técnica.

En la práctica, esto quiere decir que, para el iPhone SE de primera generación, ya no será posible acudir a un servicio autorizado en España o en cualquier país europeo para cambiar la batería, sustituir la pantalla o reparar la cámara usando componentes originales. Si el terminal sufre una avería, la compañía no ofrecerá soluciones oficiales, más allá de recomendar el cambio a un dispositivo más reciente.

Apple mantiene una distinción clara entre dispositivos «vintage» y obsoletos. Los modelos vintage son aquellos que dejaron de comercializarse hace más de cinco años pero menos de siete, y en algunos casos aún pueden recibir ciertas reparaciones o actualizaciones menores. Los obsoletos, en cambio, quedan totalmente fuera de la red de soporte de la marca.

En su portal de soporte, la empresa detalla que, una vez alcanzada la categoría de obsoleto, no se ofrecen ya ni servicios de hardware ni suministros de piezas, y los centros de reparación autorizados deben rechazar cualquier intervención oficial sobre esos modelos. La obsolescencia, por tanto, no depende del estado del dispositivo ni de si aún funciona, sino únicamente del tiempo transcurrido desde su retirada del mercado.

Cómo era el iPhone SE original y por qué marcó una época

El primer iPhone SE se presentó en marzo de 2016 como una especie de híbrido: heredaba el diseño del iPhone 5s, con su reconocible carcasa de 4 pulgadas, pero incorporaba el potente chip A9 y el coprocesador M9 utilizados en el iPhone 6s. Esta combinación lo convirtió en un teléfono pequeño, ligero y bastante solvente para su época.

En cuanto al diseño, Apple lo ofreció en varios colores: plata, oro, gris espacial y oro rosa. Sus dimensiones eran muy contenidas para los estándares actuales: 123,8 mm de alto, 58,6 mm de ancho y 7,6 mm de grosor, con un peso de apenas 113 gramos. Este formato compacto permitió que muchos usuarios siguieran utilizando el móvil con una sola mano, algo que se estaba perdiendo con la llegada de pantallas cada vez más grandes.

La pantalla era un panel Retina LCD de 4 pulgadas con resolución de 1136 x 640 píxeles a 326 ppi, brillo máximo aproximado de 500 nits y recubrimiento oleofóbico para reducir las huellas. No presumía de grandes alardes frente a modelos posteriores, pero ofrecía una calidad suficiente para el día a día y una buena legibilidad en interiores.

En el apartado fotográfico, el teléfono equipaba una cámara trasera de 12 megapíxeles con apertura f/2.2, flash True Tone, enfoque con Focus Pixels, Live Photos, modo panorámico y estabilización automática de imagen. Era capaz de grabar vídeo en resolución 4K, además de distintos modos en alta definición con zoom digital, lo que lo situaba entonces en un nivel muy competitivo dentro de la gama iPhone.

A nivel de almacenamiento, el iPhone SE se lanzó en versiones de 16, 32, 64 y 128 GB, algo que permitía ajustar el precio según las necesidades de cada usuario. Su batería ofrecía una autonomía estimada de hasta 13 horas de reproducción de vídeo y alrededor de 50 horas de audio, cifras que, sin ser espectaculares, resultaban más que suficientes para muchos usos cotidianos.

Otros iPhone que ya están clasificados como obsoletos

La entrada del iPhone SE original en la lista de productos obsoletos no llega sola. Dentro del catálogo de teléfonos de la compañía, Apple mantiene como obsoletos numerosos modelos que llevan años fuera del mercado y que ya no cuentan con ningún tipo de soporte oficial.

Entre los iPhone considerados obsoletos por la compañía se encuentran:

iPhone (modelo original)

iPhone 3G (China continental) 8 GB

iPhone 3G de 8 GB y 16 GB

iPhone 3GS (China continental) 16 GB y 32 GB

iPhone 3GS de 8 GB

iPhone 3GS de 16 GB y 32 GB

iPhone 4 CDMA

iPhone 4 CDMA de 8 GB

iPhone 4 de 16 GB y 32 GB

iPhone 4 GSM de 8 GB en color negro

iPhone 4S, incluidas las versiones de 8 GB

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s de 32 GB

iPhone 6s Plus de 32 GB

iPhone SE (primera generación)

Además de estos modelos, Apple señala que otros iPhone más recientes se encuentran en la categoría de productos «vintage», como el iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS o incluso determinadas versiones del iPhone 11 Pro Max. Estos terminales aún mantienen un nivel limitado de compatibilidad con servicios y reparaciones, aunque su horizonte de soporte también está cada vez más cerca de agotarse.

iPad, Mac y Apple Watch que también pasan a la obsolescencia

El cambio de estatus del iPhone SE original llega acompañado de una actualización más amplia de la lista de productos sin soporte. Apple incluye en esta categoría no solo móviles, sino también varios modelos de iPad, MacBook Pro y Apple Watch que han dejado de cumplir los requisitos de antigüedad para recibir reparaciones oficiales.

Entre los iPad marcados como obsoletos se encuentran:

iPad Wi-Fi + 4G, versión CDMA

iPad Wi-Fi + 4G, versión GSM

iPad (6.ª generación) Wi‑Fi

iPad (6.ª generación) Wi‑Fi + Celular

iPad Pro de 12,9 pulgadas con Wi‑Fi

iPad Pro de 12,9 pulgadas con Wi‑Fi y datos móviles

iPad Pro de 12,9 pulgadas (segunda generación) Wi‑Fi

iPad Pro de 12,9 pulgadas (segunda generación) Wi‑Fi + Celular

En el terreno de los ordenadores portátiles, varios MacBook Pro de 17 y 15 pulgadas también han sido trasladados definitivamente a la lista de productos sin soporte. Entre ellos destacan:

MacBook Pro de 17 pulgadas (finales de 2008)

MacBook Pro de 17 pulgadas (principios de 2009)

MacBook Pro de 17 pulgadas (mediados de 2009)

MacBook Pro de 17 pulgadas (mediados de 2010)

MacBook Pro de 13 pulgadas (finales de 2011)

MacBook Pro de 15 pulgadas (finales de 2011)

La lista se completa con los primeros modelos de Apple Watch, que también han llegado al final de su vida útil oficial. Concretamente, se consideran obsoletos:

Apple Watch Sport (1.ª generación), 38 mm

Apple Watch Sport (1.ª generación), 42 mm

Apple Watch de acero inoxidable (1.ª generación), 38 mm

Apple Watch de acero inoxidable (1.ª generación), 42 mm

En algunos mercados se han incluido también ediciones especiales, como versiones Nike y Hermès de determinadas series de Apple Watch, además de modelos concretos de iPad Pro. En cualquier caso, para todos ellos se aplica la misma norma: una vez catalogados como obsoletos, ya no es posible repararlos con piezas oficiales ni en Apple ni en su red de proveedores.

Por qué Apple lleva sus dispositivos a la categoría de obsoletos

El paso de un producto a la lista de obsoletos no es una decisión improvisada, sino que forma parte de la política de gestión del ciclo de vida de Apple. La compañía mantiene el soporte de hardware y software durante un periodo de años determinado, y cuando se supera el umbral marcado, traslada el modelo a una nueva categoría para liberar recursos.

Según explica la propia empresa en su web de soporte, declarar un equipo como obsoleto le permite concentrar esfuerzos en los dispositivos más actuales, tanto en lo que respecta a desarrollo de nuevas funciones como a disponibilidad de recambios y atención técnica. Mantener un inventario de piezas para modelos muy antiguos incrementa los costes y complica la logística de los servicios de reparación.

En el ámbito del software, algo similar ocurre con las versiones de iOS, iPadOS o watchOS. El iPhone SE de primera generación dejó de recibir actualizaciones importantes de iOS hace tiempo, lo que significa que no accede a las últimas funciones de seguridad o a novedades de sistema. El cambio a obsoleto lo que hace ahora es completar ese proceso también en la parte de hardware.

Este enfoque no está exento de críticas, sobre todo por parte de quienes prefieren alargar al máximo la vida útil de sus dispositivos. Sin embargo, desde la perspectiva de la empresa, reducir el número de modelos activos simplifica el soporte global y agiliza la reparación de los equipos más recientes, que son también los más presentes en el mercado.

En el caso concreto de productos Beats fabricados por Monster, Apple puntualiza además que se consideran obsoletos independientemente de la fecha de adquisición, lo que refuerza la idea de que el criterio clave es el ciclo de producción y no tanto el momento en que el usuario compró el dispositivo.

Qué ocurre si aún utilizas un iPhone SE de primera generación

Para quienes todavía conservan un iPhone SE original en funcionamiento, el cambio de categoría no significa que el teléfono deje de encenderse ni mucho menos. Mientras el dispositivo siga operativo, puede usarse para llamadas, mensajería, navegación web básica y acceso a aplicaciones compatibles con su versión de iOS.

El principal problema aparece en dos frentes: seguridad y reparaciones. Al no recibir ya parches de seguridad ni nuevas versiones del sistema, el móvil se vuelve menos recomendable para operaciones sensibles, como banca en línea, compras por internet o gestión de cuentas personales importantes. Además, si surge una avería de hardware, será complicado encontrar repuestos originales y una reparación oficial.

Aun así, este modelo sigue siendo muy válido como dispositivo secundario o de apoyo. Puede reutilizarse como móvil de emergencia, teléfono para viajes o reproductor de música y vídeo, restando carga de trabajo al smartphone principal. Para muchos hogares, también puede ser una buena opción como primer móvil para menores o para personas que solo necesitan funciones muy básicas.

Entre los posibles usos alternativos, el iPhone SE puede convertirse en cámara de seguridad doméstica o monitor para bebés mediante aplicaciones específicas, en un pequeño lector digital para apps como Kindle o Apple Books, o incluso en una especie de «pendrive» inalámbrico usando AirDrop para mover fotos, vídeos y documentos entre dispositivos.

Otra posibilidad interesante es aprovecharlo como mando a distancia para Apple TV o como equipo dedicado a videollamadas, siempre que las aplicaciones sigan siendo compatibles con la versión de iOS instalada. De este modo, aunque su vida útil oficial haya terminado, todavía puede seguir siendo una herramienta práctica en el día a día.

Un cambio de etapa para los usuarios de iPhone más clásicos

La entrada del primer iPhone SE en la lista de obsoletos simboliza algo más que un simple cambio de categoría administrativa: supone el final de una etapa para quienes apostaron por un teléfono compacto, económico y con suficiente potencia para aguantar varios años. Muchos usuarios en España y en el resto de Europa han seguido estirando este modelo hasta hoy precisamente por esas características.

A partir de ahora, quienes aún dependan de este dispositivo como móvil principal se enfrentarán a la decisión de seguir utilizándolo con las limitaciones actuales o dar el salto a otra generación de iPhone SE o dar el salto a un modelo más reciente, ya sea a otra generación de iPhone SE o a cualquier otro iPhone con soporte vigente. Para los que lo conserven como teléfono secundario, continuará teniendo utilidad en tareas específicas.

La actualización de la lista de productos obsoletos deja claro que Apple continúa avanzando en la renovación de su catálogo. Teléfonos históricos, varios modelos de iPad, distintos MacBook Pro y los primeros Apple Watch pasan definitivamente a la categoría de dispositivos sin soporte oficial, mientras la compañía orienta sus recursos hacia sus gamas más nuevas y los servicios asociados a ellas.