Apple ha decidido poner fin a la producción del iPhone 14, iPhone 14 Plus y iPhone SE de tercera generación a lo largo de 2025, un movimiento que afecta de lleno a la gama media y de entrada de su catálogo. La medida forma parte de una reordenación más amplia con la que la compañía quiere centrarse en los modelos más recientes y en las funciones de inteligencia artificial que llegarán con las próximas versiones de iOS.

Aunque estos teléfonos dejarán de salir de las líneas de montaje, seguirán recibiendo actualizaciones de software y parches de seguridad durante varios años, de modo que los usuarios actuales no se quedarán colgados de un día para otro. El impacto será mayor en la disponibilidad de nuevas unidades, en el mercado de accesorios y en los precios de reventa, especialmente en países como España y el resto de Europa, donde estos modelos han sido una puerta de entrada habitual al ecosistema de la marca.

Por qué Apple dejará de fabricar tres iPhone en 2025

Según la planificación de la compañía, la producción del iPhone 14, iPhone 14 Plus y iPhone SE (3.ª generación) comenzará a apagarse a partir de marzo de 2025. No es un recorte puntual, sino la continuación de la estrategia con la que Apple va retirando los modelos veteranos para dejar espacio a las generaciones que llegan.

Los iPhone 14 y 14 Plus, presentados en 2022, montan el chip A15 Bionic, el mismo que ya se utilizó en la serie iPhone 13 Pro. A día de hoy han quedado por detrás de lo que ofrecen las familias iPhone 15 y iPhone 16: la primera dio el salto al puerto USB‑C y al A16 Bionic, mientras que la segunda está pensada como la base para el despliegue masivo de las funciones de Apple Intelligence gracias al chip A18.

El iPhone SE de tercera generación ocupa desde 2022 el papel de modelo compacto y más asequible, pero se ha ido quedando atrás en diseño y capacidades: mantiene el botón Home, un único sensor de cámara y una pantalla lejos de los estándares de los últimos años. Con la siguiente oleada de herramientas de IA y servicios vinculados al ecosistema, Apple prefiere concentrarse en dispositivos con mayor margen de maniobra a nivel de hardware.

En paralelo, la compañía quiere simplificar la gama y centrar la demanda en los iPhone con mejor integración de inteligencia artificial y mayor rentabilidad. Eso pasa por desplazar el foco comercial hacia las series iPhone 15, iPhone 16 y los futuros iPhone 17, dejando fuera del catálogo oficial a los tres modelos basados en A15 Bionic.

Apple Intelligence y los límites del chip A15 Bionic

Detrás de esta reorganización hay un motivo de fondo: los requisitos técnicos de Apple Intelligence, la nueva plataforma de inteligencia artificial generativa que Apple está integrando en iOS, iPadOS y macOS. Muchas de las funciones más ambiciosas —Siri más contextual, generación de textos e imágenes en el dispositivo o herramientas de organización automática— exigen una potencia de cálculo neuronal alta y sostenida.

El A15 Bionic, presente en el iPhone 14, el 14 Plus y el SE (3.ª generación), fue un procesador puntero en su momento, pero no está diseñado para mover con holgura los modelos de IA más complejos que Apple quiere ejecutar directamente en el teléfono. Por eso la compañía está marcando una frontera clara entre los iPhone que soportarán el paquete completo de Apple Intelligence y los que se quedarán con una versión recortada.

Los chips más recientes, como el A17 Pro y sobre todo la familia A18, integran motores neuronales más potentes y eficientes, preparados para ejecutar algoritmos de aprendizaje automático de forma local, sin depender tanto de la nube. Esta arquitectura permite mejorar la privacidad al procesar los datos en el propio dispositivo y, al mismo tiempo, reduce la latencia de muchas funciones.

En la práctica, esto significa que los iPhone 14, 14 Plus y SE podrán seguir recibiendo nuevas versiones de iOS, pero no accederán a todas las características estrella de Apple Intelligence. Las funciones de IA más pesadas se reservarán para los modelos con A17 Pro, A18 y generaciones posteriores, algo que Apple considera clave para mantener una experiencia fluida y consistente.

Vida útil, actualizaciones y fin de soporte para los modelos afectados

La interrupción de la fabricación no implica que los teléfonos dejen de funcionar ni mucho menos. Históricamente, Apple ofrece en torno a cinco años de actualizaciones completas de iOS desde el lanzamiento de cada iPhone, y en muchos casos añade después un periodo extra de parches de seguridad.

Con ese patrón en mente, los iPhone 14, 14 Plus y SE (3.ª generación), lanzados en 2022, deberían seguir recibiendo versiones importantes del sistema operativo al menos hasta 2027 o 2028. En las previsiones que manejan los analistas se da prácticamente por hecho que serán compatibles con iOS 20 e, incluso, con iOS 21, manteniendo al día correcciones de errores, mejoras de estabilidad y buena parte de las nuevas funciones que no requieran hardware específico.

La diferencia estará en que, con el paso del tiempo, cada nueva actualización reservará más novedades para los iPhone con procesadores recientes. Herramientas avanzadas de IA, funciones fotográficas basadas en algoritmos más exigentes o capacidades de personalización profunda se irán quedando fuera de los modelos con A15 Bionic, que se centrarán en mantener la seguridad y la compatibilidad básica con apps.

Para el usuario medio en España o en otros países europeos, donde es habitual estirar la vida útil del móvil, lo determinante será que el teléfono siga cubriendo el uso diario: mensajería, redes sociales, navegación, fotos y vídeo. Mientras el dispositivo mantenga una batería en buen estado y reciba actualizaciones de seguridad, no habrá una urgencia real de cambio, más allá del interés por acceder a las funciones de IA más punteras.

Cuando el soporte principal termine, la situación cambiará gradualmente: dejarán de llegar versiones grandes de iOS y, pasado un tiempo, también cesarán los parches de seguridad. A partir de ahí, algunas aplicaciones empezarán a exigir versiones de iOS que ya no estarán disponibles para estos modelos, y eso sí será una señal clara de que ha llegado el momento de pensar en una renovación.

Impacto en España y Europa: accesorios, segunda mano y gama media

Más allá de la parte técnica, la salida de estos tres iPhone del catálogo oficial tendrá efectos visibles en el mercado europeo. Fabricantes de fundas, protectores de pantalla, baterías externas y otros accesorios irán reduciendo poco a poco sus líneas específicas para iPhone 14 y SE (3.ª generación), a medida que caiga la demanda de unidades nuevas y los lanzamientos se centren en las familias 15 y 16.

En paralelo, todo apunta a que el mercado de segunda mano y reacondicionado ganará peso. En 2024, el iPhone 14 seguía siendo uno de los modelos más presentes en las ventas de gama media de la marca, de modo que hay un parque de dispositivos amplio que terminará moviéndose por plataformas de compraventa, tiendas de reacondicionados y operadores que ofrecen terminales financiados a menor coste.

En España, donde el precio es un factor clave para muchos usuarios, es probable que el iPhone 14 y el SE se conviertan en opciones muy interesantes de ocasión para quienes quieren entrar en el ecosistema Apple sin pagar lo que cuesta un lanzamiento reciente. Eso sí, conviene tener presente hasta cuándo recibirán actualizaciones de iOS y qué funciones de Apple Intelligence quedarán limitadas en estos equipos.

Para Apple, la maniobra encaja con una tendencia clara de los últimos años: reforzar las gamas con mayor margen de beneficio y más orientadas al alto rendimiento. Los modelos Pro concentraron una parte muy significativa de los ingresos del iPhone en 2024, y la empresa quiere seguir empujando en esa dirección, reduciendo la dispersión de la gama media y ordenando mejor la escalera de precios.

Esta reestructuración también afectará al ecosistema de accesorios oficiales y de terceros. Algunos fabricantes ajustarán sus catálogos para seguir el ritmo de renovación de Apple, mientras que otros verán un nicho estable precisamente en mantener stock para quienes alarguen la vida de sus iPhone 14 y SE, algo bastante habitual en el mercado europeo.

Qué alternativas ofrece Apple: iPhone 15, serie iPhone 16 y futuro iPhone 16e

Con el fin de la producción del iPhone 14, 14 Plus y SE (3.ª generación), la compañía está recolocando sus fichas en las gamas superiores y en un nuevo modelo de entrada. La familia iPhone 15, con variantes estándar y Plus, ya supone un salto importante respecto a los 14 en cámara, autonomía y conectividad, gracias al sensor principal de 48 megapíxeles, al puerto USB‑C y a una mejor eficiencia general.

Un escalón por encima se sitúan los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, núcleo de las funciones más avanzadas destinadas a la experiencia más exigente. Pantallas ProMotion de 120 Hz, chip A18 Pro y mejoras en fotografía y vídeo los colocan como la opción predilecta para quienes buscan rendimiento máximo, tanto para trabajo como para ocio intensivo.

Para cubrir el hueco que dejará el iPhone SE, Apple trabaja en el iPhone 16e, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2025. Este modelo se perfila como una alternativa más accesible, pero con un diseño moderno inspirado en generaciones recientes y con el chip A18 como base, lo que le permitiría disfrutar de muchas de las funciones de IA que quedarán fuera del SE de tercera generación.

La idea es que el 16e asuma el rol de puerta de entrada al ecosistema, ofreciendo compatibilidad plena con las funciones de Apple Intelligence más importantes sin llegar a los precios de la gama Pro. De esta manera, Apple intenta evitar un vacío en el segmento de usuarios que buscan un iPhone nuevo por debajo de los buques insignia.

Además, la empresa seguirá apoyándose en sus programas de intercambio y recompra de terminales antiguos, que permiten entregar un iPhone 14 o un SE actual para abaratar la compra de un modelo más moderno. Esta fórmula, cada vez más habitual en España y otros mercados europeos, ayuda a reducir el coste de entrada a las últimas generaciones y anima a adelantar la renovación antes de que el valor de reventa caiga demasiado.

El anuncio de que Apple dejará de fabricar tres iPhone en 2025 supone el cierre de una etapa marcada por el chip A15 Bionic y por una gama media muy popular para abrir paso a procesadores A18 y a un catálogo más compacto, además de la expansión de Apple Intelligence. Los actuales propietarios de un iPhone 14, 14 Plus o SE (3.ª generación) podrán seguir usándolos con normalidad durante años, pero quienes estén valorando una compra o un cambio tendrán que decidir si apuestan por estos modelos en el mercado de segunda mano o dan el salto a las series iPhone 15, 16 y al futuro 16e, donde se concentrarán la mayoría de novedades en inteligencia artificial, cámara y rendimiento dentro del ecosistema Apple.