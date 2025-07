En las últimas horas, Apple ha declarado abiertamente la guerra legal a uno de los filtradores más famosos del mundo de la tecnología, Jon Prosser, tras una serie de vídeos en YouTube donde se mostraban aspectos inéditos del nuevo iOS 26. La compañía, reconocida por su hermetismo en el desarrollo de productos y software, ha interpuesto una demanda en el Distrito Norte de California, asegurando que Prosser y su colaborador Michael Ramacciotti accedieron ilícitamente a información confidencial y la difundieron al público.

Según la documentación presentada por Apple, todo comenzó cuando Ramacciotti, que mantenía amistad con el empleado de Apple Ethan Lipnik, aprovechó una estancia en su domicilio para acceder a un iPhone de desarrollo. Utilizando la ubicación del propietario y conociendo su código de acceso, Ramacciotti habría entrado en el dispositivo y realizado una videollamada a Prosser, mostrándole en directo el sistema operativo todavía no presentado. Prosser, conforme a la demanda, grabó la sesión y usó esas imágenes para crear y publicar vídeos que rápidamente atrajeron la atención de la comunidad tecnológica.

Los vídeos difundidos a principios de año mostraban reconstrucciones de la nueva interfaz de la app Cámara, los rediseños con efecto «Liquid Glass» y botones redondeados, elementos que más tarde Apple confirmaría en su evento oficial. Aunque las recreaciones no coincidían al 100% con el producto final, la precisión de los detalles fue suficiente para que Apple considerara la filtración una amenaza seria a su política de confidencialidad.

Apple argumenta que Prosser ofreció incentivos económicos a Ramacciotti para facilitar el acceso al teléfono y que ambos formaron parte de un esquema coordinado para lucrarse a través del canal de Prosser, Front Page Tech. Además, la compañía destaca que el dispositivo comprometido podría contener otras funciones no anunciadas, generando una preocupación real por nuevas posibles filtraciones.

Tras recibir una denuncia anónima, Apple abrió una investigación interna que condujo al despido de Lipnik por no proteger el dispositivo según los protocolos de la empresa y por no comunicar la incidencia cuando fue informado de la brecha de seguridad. La demanda solicita no solo compensaciones económicas y daños punitivos, sino también una orden judicial para prohibir la difusión de cualquier otro dato confidencial relacionado con iOS 26 o futuros desarrollos.

La compañía norteamericana basa la demanda en la Ley de Defensa de Secretos Comerciales y la Computer Fraud and Abuse Act, subrayando el daño competitivo sufrido por la exposición anticipada de características clave del sistema operativo. En cuanto a la defensa, Prosser se ha pronunciado públicamente a través de X (antes Twitter), desmintiendo haber planeado ningún tipo de acceso no autorizado y asegurando que desconocía cómo se había obtenido la información.

For the record: This is not how the situation played out on my end. Luckily have receipts for that.

I did not “plot” to access anyone’s phone. I did not have any passwords. I was unaware of how the information was obtained.

Looking forward to speaking with Apple on this. https://t.co/NSUlJPMbld

— jon prosser (@jon_prosser) July 18, 2025