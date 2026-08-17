Apple lanza la beta 6 de iOS 27, macOS Golden Gate y el resto de sus sistemas

Apple ha liberado la Beta 6 para desarrolladores de su próxima generación de sistemas operativos, incluyendo iOS 27, macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27. El despliegue llega apenas siete días después de la entrega anterior, confirmando el paso al ciclo de actualización semanal característico de la recta final de agosto, a pocas semanas del lanzamiento público definitivo previsto para septiembre.

Aceleración del ciclo y optimización general

Tras una pausa inusual de tres semanas entre las compilaciones 4 y 5, el ritmo se normaliza. Esta sexta entrega sitúa el foco técnico en la estabilidad del sistema, la corrección de errores y la optimización del rendimiento antes de alcanzar la versión Release Candidate (RC). Se espera que esta compilación esté disponible próximamente como Beta Pública.

La actualización ya está disponible vía OTA (Over The Air) desde Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta en los dispositivos vinculados a una cuenta de desarrollador de Apple. Al tratarse de software de prueba previo al lanzamiento comercial, es recomendable realizar una copia de seguridad previa y evitar su instalación en dispositivos de uso principal debido a posibles fallos de batería y compatibilidad de aplicaciones.

Siri AI como protagonista

La principal novedad de iOS 27 y el resto de sistemas que veremos a partir del mes de septiembre es Siri. La nueva Siri por fin consigue el nivel de inteligencia que todos deseábamos desde hace años, pero la mala noticia es que en Europa tendremos sólo una pequeña parte de esa inteligencia. Además de estar disponible únicamente en ingles en su lanzamiento, habrá un buen número de funciones que no llegarán a Europa debido a la pugna entre Apple y los organismos reguladores de la Unión Europea, así que esta actualización de septiembre será bastante descafeinada para los usuarios de España y con pocas expectativas de que mejore en los próximos meses.