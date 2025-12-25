La aplicación de mapas de Apple ha perdido de forma discreta una de sus funciones más llamativas, aunque quizá no la más utilizada por el gran público. Sin anunciarlo a bombo y platillo ni reflejarlo con claridad en las notas de actualización, Apple ha eliminado los tours automáticos Flyover en Apple Maps, esos recorridos a vista de pájaro por ciudades y zonas emblemáticas que servían como especie de visita guiada virtual.

Aunque el cambio se ha detectado principalmente en la versión más reciente de iOS, la retirada de los tours se ha llevado a cabo sin comunicados oficiales detallados, lo que apunta a que se trataba de una función minoritaria. Para la mayoría de usuarios en España y Europa, esto significa que ya no aparecerá la opción de realizar un tour automático al buscar las ciudades compatibles.

Qué eran exactamente los tours Flyover en Apple Maps

Los tours Flyover se estrenaron hace ya unos cuantos años, concretamente junto a iOS 8 y OS X Yosemite, como una forma más visual de explorar determinadas ciudades. A partir de las imágenes 3D de la propia función Flyover, Apple generaba un recorrido automatizado que se movía por encima de edificios, parques y monumentos, ofreciendo una pequeña «ruta turística» sin que el usuario tuviera que tocar nada.

En la práctica, estos tours se activaban de forma muy sencilla: bastaba con buscar una ciudad compatible y tocar el icono de Flyover cuando la app mostraba la tarjeta informativa del lugar. Desde ahí, el sistema lanzaba el recorrido, que iba cambiando de perspectiva de manera fluida y resaltando puntos de interés clave.

La función se fue extendiendo a la mayoría de ciudades que ya contaban con imágenes Flyover en 3D, de forma que gran parte de los principales núcleos urbanos europeos podían disfrutar de un tour rápido. Sin embargo, el carácter más bien demostrativo y su menor utilidad en el día a día habrían jugado en contra de su permanencia en el tiempo.

Apple elimina los tours, pero mantiene las vistas Flyover

A pesar de la retirada de los tours automáticos, las vistas Flyover en sí siguen plenamente operativas en Apple Maps. Es decir, continúa disponible la posibilidad de ver edificios, calles y lugares destacados en 3D, girar el mapa, cambiar el ángulo y acercarse a distintos puntos para explorar una ciudad desde el aire.

Actualmente, la función Flyover se mantiene en más de 350 ciudades de todo el mundo, incluyendo numerosas capitales y grandes urbes europeas. Para los usuarios en España, siguen estando accesibles las vistas tridimensionales de grandes ciudades y zonas emblemáticas, aunque ya sin la reproducción automática en forma de tour guiado.

En términos prácticos, la desaparición afecta sobre todo a quienes utilizaban los tours como herramienta para hacerse una idea rápida de una ciudad que iban a visitar o como simple curiosidad tecnológica. El uso habitual de Apple Maps para navegación, transporte público o consulta de comercios no se ve alterado por este cambio, ya que se trataba de una función más visual que funcional.

Cómo se obtienen las imágenes Flyover y por qué no están en todas partes

Para hacer posible Flyover, Apple recurre a la captura de imágenes aéreas mediante vuelos específicos. Estas imágenes, obtenidas con aviones equipados con tecnología de alta precisión, se procesan para crear modelos tridimensionales muy detallados. El resultado son mapas en 3D en los que se distinguen edificios, puentes, zonas verdes y otros elementos urbanos con bastante fidelidad.

No obstante, esta técnica tiene sus limitaciones. La recopilación de datos aéreos está condicionada por aspectos de privacidad, seguridad nacional y normativa local, algo especialmente sensible en Europa. Por este motivo, no todas las regiones, ciudades o infraestructuras pueden representarse mediante Flyover, y existen áreas donde la función no está disponible o aparece de forma parcial.

En el caso europeo, la presencia de Flyover suele concentrarse en grandes capitales, zonas muy turísticas y algunos núcleos económicos importantes. Para muchas poblaciones medianas y pequeñas, la experiencia en Apple Maps sigue basándose en vista estándar o satélite sin modelado 3D, por lo que los tours, incluso cuando existían, no tenían un alcance universal.

Posibles motivos detrás de la retirada silenciosa

Apple no ha ofrecido, al menos por ahora, una explicación detallada del motivo por el que ha decidido prescindir de los tours Flyover. Sin embargo, todo apunta a una combinación de bajo uso y esfuerzo de mantenimiento. Mantener actualizados los recorridos automáticos, adaptarlos a cambios urbanos y garantizar una experiencia estable puede no compensar si el número de usuarios que recurre a esa función es limitado.

Otro factor a tener en cuenta es la estrategia general de la compañía con Apple Maps. En los últimos años, Apple ha centrado sus esfuerzos en mejorar la navegación paso a paso, los datos de transporte público, la precisión de los mapas y funciones como las vistas detalladas de carreteras o los cruces complejos. En este contexto, los tours automáticos podrían haberse visto como algo más cercano a una demostración técnica que a una herramienta práctica para el día a día.

Tampoco se descarta que Apple esté reorganizando sus recursos de cartografía y realidad aumentada para destinarlos a futuros proyectos, incluidos posibles usos en gafas o dispositivos de realidad mixta. Eliminar funciones poco utilizadas libera margen para reforzar otras áreas del producto, algo habitual en la evolución del software de la compañía.

Cambio en la forma de activar Flyover dentro de la app

Uno de los indicios más claros de la retirada de los tours es que ya no aparece el botón específico que antes daba acceso al recorrido automático. Al buscar una ciudad con soporte Flyover, Apple Maps continúa mostrando información relevante, fotografías y, cuando procede, la opción de ver el mapa en 3D, pero falta la referencia directa al tour.

Esto ha llevado a cierta confusión entre usuarios que no tenían claro si se trataba de un fallo puntual o de una decisión definitiva. La continuidad de las vistas 3D junto a la ausencia constante del modo tour refuerza la idea de que se trata de un cambio deliberado y no de un problema técnico pasajero.

De momento, no hay indicios en la interfaz de que Apple vaya a introducir un sustituto directo del sistema de tours. Todo apunta a que la exploración de ciudades mediante Flyover seguirá siendo manual, apoyada en el gesto del usuario y no en una reproducción predefinida.