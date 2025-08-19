No habrá iPhone 18 en 2026, tocará esperar

Apple podría sorprender al mundo tecnológico en 2026 si decide no lanzar el esperado iPhone 18, sino retrasar su llegada hasta la primavera de 2027. Este movimiento, lejos de ser fruto de la improvisación, parece responder a una estrategia cuidadosamente pensada para redefinir su calendario de lanzamientos. Según varios informes recientes, la compañía estaría notificando a sus socios y proveedores sobre el cambio de planes, lo que supondría presentar únicamente los modelos de gama alta —como el iPhone 18 Pro, Pro Max, Air y el posible primer plegable— en 2026. Los modelos base del iPhone 18 y el 18e, por su parte, quedarían reservados para un evento especial en marzo de 2027.

Esta posible estrategia bianual tiene mucho sentido si se observa cómo ha evolucionado el mercado. Apple lleva años siguiendo una cadencia anual de lanzamientos, sincronizando hardware y software en eventos clásicos cada septiembre. Sin embargo, la diversificación de la gama de productos y la presión por mantener una calidad muy alta hacen que este ritmo resulte cada vez más difícil de sostener para sus equipos de desarrollo y producción. Al espaciar los lanzamientos, Apple ganaría margen para organizar mejor sus presentaciones y repartir la atención del público y los medios a lo largo del año.

No presentar el iPhone 18 base en 2026 y dejarlo para 2027, además, podría convertirse en un golpe de efecto mediático. Ese año se cumple el 20º aniversario del iPhone, por lo que un lanzamiento especial tendría un gran impacto y reforzaría la importancia histórica del producto. Al distanciar el lanzamiento de los modelos básicos y premium, la compañía mantendría la atención del público y los medios durante más tiempo, evitando que el gran evento de septiembre eclipse otras novedades. Así, Apple conseguiría repartir el protagonismo de sus nuevos dispositivos y ofrecer algo relevante tanto a principios como a finales de año, además de mantener un ritmo de ventas más estable durante el año en lugar de concentrarlo casi todo en el último trimestre.