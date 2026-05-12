Los últimos rumores en torno al iPhone 18 apuntan a un retraso inusual en la hoja de ruta de Apple. Distintas filtraciones de analistas y fuentes de la cadena de suministro coinciden en que el modelo estándar podría no ver la luz en su tradicional ventana de septiembre, sino varios meses más tarde.

Si estos informes se confirman, el nuevo calendario colocaría el iPhone 18 básico en la primavera de 2027, mientras los modelos más avanzados seguirían llegando en otoño. Sería un giro llamativo en la estrategia de lanzamientos de la compañía y tendría impacto tanto en consumidores europeos como en el mercado global.

Un cambio de calendario que rompería la tradición del iPhone

Desde hace más de una década, Apple acostumbra a presentar su nueva generación de iPhone en septiembre, con disponibilidad escalonada según región, pero dentro del mismo año. El movimiento que se está dibujando en las filtraciones supondría romper por primera vez de forma clara esta cadencia para el modelo base.

Según el filtrador conocido como Fixed Focus Digital y otras fuentes asiáticas, Apple separaría la familia iPhone 18 en dos oleadas. En la primera, durante el otoño, llegarían los modelos más punteros: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y, previsiblemente, el primer iPhone plegable. El iPhone 18 estándar quedaría relegado a una segunda fase meses después.

Esta reorganización del calendario no ha sido confirmada por Apple, pero los reportes coinciden en un punto clave: el retraso afectaría sobre todo al modelo más asequible de la gama, mientras que los dispositivos de mayor precio mantendrían el protagonismo en la campaña de final de año, clave para mercados como Europa y, especialmente, para China y Estados Unidos.

Los primeros indicios de un lanzamiento escalonado ya circulaban entre analistas vinculados a la cadena de suministro mucho antes de que se hablara del éxito comercial del iPhone 17. De ahí que varios expertos consideren que la decisión responde más a planificación industrial a largo plazo que a una reacción puntual de marketing.

Presión sobre la cadena de suministro y costes de chips de 2 nm

Una de las razones que más se repite en las filtraciones es la fuerte presión que soporta la cadena de suministro de componentes. En un contexto en el que la demanda de chips para inteligencia artificial y centros de datos está disparada, asegurar capacidad de producción suficiente para toda la línea de iPhone se ha vuelto más complicado y caro.

Los informes señalan especialmente el salto tecnológico previsto para el iPhone 18: el modelo estándar incorporaría el nuevo procesador A20 fabricado en 2 nanómetros, acompañado de un aumento de memoria RAM que podría pasar de los 8 a los 12 GB. Este avance promete mejoras notables en rendimiento y eficiencia, pero también dispara los costes y limita la disponibilidad inicial de chips.

A ello se suman los incrementos de precio en memoria y otros componentes clave, que afectan de lleno a un dispositivo destinado a ser el más vendido de la gama. Retrasar el lanzamiento del modelo base permitiría a Apple distribuir mejor la producción a lo largo de varios meses y amortiguar el impacto de esos costes en sus márgenes.

Otra pieza del puzle es la crisis de suministro de RAM que atraviesa la industria. Aunque algunas fuentes apuntan que la decisión de escalonar la familia iPhone 18 se habría tomado incluso antes de que la situación empeorase, la escasez actual de memorias refuerza la lógica de espaciar los lanzamientos, sobre todo en un momento en el que la compañía quiere reforzar funciones de inteligencia artificial en todo su catálogo.

En Europa, donde el precio de los iPhone ya parte de niveles altos por impuestos y tipo de cambio, una subida adicional asociada a los chips de 2 nm podría resultar difícil de digerir para muchos usuarios. Un despliegue por fases daría margen para ajustar el posicionamiento de precio de cada modelo en función de la respuesta del mercado.

Extender el ciclo del iPhone 17 y reforzar la gama alta

Otra lectura que se repite entre analistas es que Apple aprovecharía el retraso para estirar la vida comercial del iPhone 17, hoy convertido en uno de los pilares de ventas de la compañía. En mercados muy competitivos, como China, el modelo base actual ha logrado cifras de activación sobresalientes, lo que reduce la urgencia por presentar un sucesor inmediato.

Al mantener en el escaparate un iPhone 17 muy sólido en prestaciones y con la cadena de suministro ya optimizada, Apple podría concentrar su producción más delicada —la asociada a chips de 2 nm, nuevas memorias y diseños más complejos— en los iPhone 18 Pro y en el posible modelo plegable. El iPhone 18 estándar llegaría después, cuando la fabricación estuviera más estabilizada.

Esta estrategia permitiría, además, dar más aire a las gamas altas y a los dispositivos más caros, que son los que concentran mayor margen de beneficio. Colocar los Pro y el plegable en la primera oleada de otoño garantizaría la atención mediática y comercial en el tramo de mayor consumo del año, mientras que el modelo base podría asumir un rol más táctico en primavera, con ofertas específicas y campañas regionales, incluida Europa.

No obstante, varios especialistas matizan que el éxito del iPhone 17 no sería la única ni la principal causa del retraso. La idea de separar modelos Pro y estándar en el calendario lleva sobre la mesa desde hace tiempo, y encaja con una tendencia más amplia: diferenciar cada vez más las gamas y escalonar mejor las novedades para mantener el interés del mercado durante todo el año.

En este contexto, el iPhone 18 estándar se convertiría en una pieza más de una estrategia global que reparte lanzamientos en dos temporadas clave: otoño para lo más premium y primavera para el modelo masivo, con impacto directo en operadores europeos y cadenas de distribución que estructuran sus campañas en torno a estas ventanas.

Qué se espera del iPhone 18 estándar si finalmente se retrasa

Aunque todavía falta tiempo para conocer la ficha técnica definitiva, las filtraciones dibujan un iPhone 18 estándar con mejoras relevantes respecto a la generación actual. El corazón del dispositivo sería el mencionado chip A20 de 2 nm, con un salto importante tanto en potencia como en eficiencia energética frente al procesador anterior.

En memoria, diversos reportes hablan de un , una cifra que hasta hace no mucho estaba reservada a modelos de gama alta. Esta decisión estaría ligada al impulso que Apple quiere dar a las funciones basadas en inteligencia artificial, tanto a nivel de sistema como de aplicaciones.

En el apartado de pantalla, todo apunta a que la compañía mantendría la tecnología ProMotion con tasa de refresco de 120 Hz, ya consolidada en los iPhone recientes. El panel seguiría siendo uno de los argumentos clave del modelo, sobre todo en un mercado europeo en el que muchos usuarios priorizan la fluidez visual y el consumo de contenido multimedia. Más detalles sobre el posible rediseño de la pantalla del iPhone 18 Pro han circulado en las mismas filtraciones.

Las cámaras también recibirían su propio salto: se ha mencionado la posibilidad de una apertura variable en el módulo principal para mejorar el rendimiento en distintas condiciones de luz y una cámara frontal que podría subir hasta los 24 megapíxeles. El objetivo sería acercar más la experiencia fotográfica del modelo estándar a la que ofrece hoy la gama Pro, sin solaparla del todo.

Con este paquete de novedades, el iPhone 18 estándar estaría llamado a ser un equilibrio entre precio, rendimiento y autonomía, especialmente atractivo para quienes renuevan terminal cada varios años. Precisamente por eso, retrasar su salida a 2027 permitiría a Apple ajustar con calma la producción y el posicionamiento comercial en función del contexto económico europeo y global de ese momento.

El papel del iPhone plegable y la diferenciación entre gamas

Uno de los elementos que más pesan en esta reestructuración es el desarrollo del primer iPhone plegable. Las filtraciones coinciden en que Apple trabaja ya en un dispositivo con pantalla flexible destinado a competir de tú a tú con los modelos plegables de fabricantes Android, especialmente Samsung.

Este iPhone plegable estaría concebido como un producto claramente premium, con enfoque en multitarea, diseño y experiencia de uso diferenciada. Su llegada, previsiblemente en la ventana de septiembre, obligaría a reorganizar el escaparate para no diluir la atención mediática ni la capacidad de producción en demasiados frentes simultáneos.

En paralelo, la compañía estaría reforzando la distancia entre los modelos Pro y los estándar. La idea sería reservar ciertas innovaciones —materiales, ópticas avanzadas, algunas funciones de IA o capacidades exclusivas— para los Pro y el plegable, mientras el iPhone 18 estándar adoptaría una parte de estas mejoras con algo de retraso y a un precio más contenido.

Esta escalera de prestaciones ayudaría a Apple a segmentar mejor su gama y empujar a una parte del público hacia los modelos más caros, sin dejar de ofrecer una opción potente para quienes buscan un iPhone «para todo» sin llegar a la franja de precios más alta. El nuevo calendario de lanzamientos encajaría con esta lógica, al reservar la primera oleada a los productos de mayor margen.

Para el usuario europeo, esto podría traducirse en más variedad y más tiempo para decidir. Quien quiera lo último en hardware tendría su cita en otoño con los iPhone 18 Pro y el plegable; quien prefiera una opción algo más equilibrada en precio y prestaciones miraría ya hacia esa hipotética primavera de 2027 para el iPhone 18 estándar.

Mientras no haya confirmación oficial por parte de Apple, todo lo descrito se mantiene en el terreno del rumor fundamentado. Sin embargo, la coincidencia de distintas fuentes en señalar un retraso del iPhone 18 estándar hasta 2027, la presión sobre la cadena de suministro y el interés de la compañía por diferenciar más sus gamas dibujan un escenario plausible en el que el calendario del iPhone deje de ser tan previsible como hasta ahora.