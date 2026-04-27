La nueva apuesta de Apple por la inteligencia artificial, agrupada bajo el nombre de Apple Intelligence, no va a llegar a todos los usuarios de iPhone por igual. Aunque la compañía la presenta como un salto importante en la forma de usar el móvil, la letra pequeña de la compatibilidad está generando malestar entre quienes tienen modelos todavía recientes.

Apple ha decidido trazar una línea muy clara entre los dispositivos que podrán disfrutar de estas funciones avanzadas y los que se quedarán fuera. La consecuencia directa es que millones de usuarios con iPhone plenamente funcionales se verán excluidos de la nueva IA, a pesar de seguir recibiendo actualizaciones de seguridad y versiones futuras de iOS en muchos casos.

La compañía ha optado por restringir las funciones completas de Apple Intelligence a un grupo muy reducido de dispositivos: solo los iPhone 15 Pro, 15 Pro Max y toda la familia posterior tendrán acceso al paquete completo de herramientas de IA. Esto deja en el camino a buena parte del catálogo reciente, incluidos modelos que aún se venden en tiendas.

Qué iPhone se quedan fuera de Apple Intelligence

La compañía ha optado por restringir las funciones completas de Apple Intelligence a un grupo muy reducido de dispositivos: solo los iPhone 15 Pro, 15 Pro Max y toda la familia posterior tendrán acceso al paquete completo de herramientas de IA. Esto deja en el camino a buena parte del catálogo reciente, incluidos modelos que aún se venden en tiendas.

En la práctica, usuarios con iPhone 11, 12, 13, 14 e incluso quienes han apostado por un iPhone 15 o 15 Plus verán cómo sus teléfonos quedan apartados de la gran novedad del sistema. Podrán seguir funcionando con normalidad, instalar apps y recibir parches de seguridad, pero no accederán a las funciones más llamativas que Apple ha puesto en el centro de su estrategia.

El caso del iPhone 11 es especialmente significativo: es un dispositivo que todavía ofrece un rendimiento notable en tareas diarias, pero la llegada de iOS con Apple Intelligence marca el inicio de una brecha funcional frente a los modelos más nuevos. Lo mismo ocurre con el iPhone SE de segunda generación, que mantiene un hueco importante en mercados como el español por su tamaño y precio, pero queda sin acceso a la nueva IA.

Para los usuarios europeos que siguen con estos modelos, la sensación es que el teléfono no queda obsoleto de un día para otro, pero sí pierde una parte del atractivo de seguir en el ecosistema a la última. Las nuevas funciones se convierten así en un incentivo indirecto para renovar el terminal antes de lo previsto.

La exclusión más polémica, sin embargo, afecta a la gama iPhone 15 estándar. Quien haya comprado hace poco un 15 o 15 Plus en España, confiando en varios años de novedades, descubre ahora que no alcanza los requisitos mínimos de memoria y potencia que exige Apple para su inteligencia artificial.

Requisitos técnicos: chips de última generación y más memoria

Apple justifica esta decisión en criterios estrictamente técnicos. Según la compañía, para que Apple Intelligence funcione como es debido, sin retrasos, cuelgues ni sobrecalentamientos, se necesitan procesadores y configuraciones de memoria que solo están presentes en los chips más recientes.

Los iPhone 15 Pro y Pro Max, así como los iPhone 16 y posteriores, integran motores neuronales específicos dentro de sus SoC pensados para el aprendizaje automático. Estos componentes permiten procesar buena parte de la inteligencia artificial directamente en el dispositivo, sin depender tanto de servidores externos.

Este enfoque de procesar la IA de forma local encaja con el discurso habitual de Apple en materia de privacidad: al mantener la mayor parte del análisis de datos en el propio teléfono, se reduce la exposición de la información personal en la nube. Sin embargo, este modelo necesita una capacidad de cálculo y de memoria RAM que los chips de generaciones anteriores no pueden ofrecer según el estándar fijado por la marca.

Las herramientas de Apple Intelligence abarcan desde la redacción asistida de correos y mensajes hasta la generación de imágenes y resúmenes de contenido, siempre ajustándose al contexto de uso. Todas estas funciones implican ejecutar modelos de IA complejos, que consumen una cantidad considerable de recursos y ponen a prueba la autonomía de la batería.

Para Apple, la solución pasa por concentrar estas prestaciones avanzadas en los dispositivos con hardware más moderno. De este modo, intenta evitar experiencias irregulares en modelos antiguos y posibles críticas por un rendimiento pobre, aunque a cambio acelera la brecha entre quienes tienen el último iPhone y el resto de usuarios.

Actualizaciones de iOS sin IA completa: dos velocidades dentro del ecosistema

Aunque Apple Intelligence solo estará disponible de forma plena en iPhone 15 Pro y en los modelos que lleguen después, muchos otros dispositivos seguirán actualizando su sistema. Eso sí, lo harán a una especie de «modo básico» sin las funciones de IA más avanzadas que la marca está promocionando.

Modelos como los iPhone 12, 13, 14 y buena parte del catálogo reciente seguirán recibiendo nuevas versiones de iOS y correcciones de seguridad durante un tiempo. En el caso europeo, esto significa que el parque de iPhone en circulación seguirá siendo perfectamente usable, pero sin acceso a la parte más innovadora del software.

Esta situación genera un ecosistema a dos velocidades: por un lado, los usuarios que cuentan con un iPhone compatible con Apple Intelligence completo; por otro, quienes se quedan con una experiencia más tradicional, aunque sigan dentro del circuito oficial de actualizaciones. La diferencia no será únicamente estética, sino que afectará a cómo se interactúa con el teléfono en el día a día.

En mercados como España, donde es habitual estirar varios años la vida útil de un iPhone y se compran muchos dispositivos de segunda mano o reacondicionados, esta segmentación puede influir en el valor de reventa. Los modelos sin acceso a la nueva IA podrían depreciarse más rápido frente a los que sí la soportan.

Aun así, la ausencia de Apple Intelligence no implica que un iPhone 11 o un 12 vayan a quedar inutilizables a corto plazo. La mayoría de apps seguirán funcionando y las tareas cotidianas, como navegar, usar redes sociales o hacer fotos, continuarán siendo fluidas. El cambio se notará más en las nuevas funciones que vayan llegando al sistema, muchas de las cuales podrían depender, en mayor o menor medida, de la IA.

Impacto para los usuarios en España y Europa

Para los consumidores europeos, la decisión de Apple llega en un momento en el que el mercado está muy pendiente de cómo aterriza la inteligencia artificial en el móvil. Mientras otros fabricantes apuestan por llevar parte de estas funciones a terminales de gama media, Apple ha optado por marcar un corte muy exigente en la compatibilidad.

En España, donde los iPhone 11, 12 y 13 siguen siendo muy habituales tanto en operadores como en tiendas de reacondicionados, la noticia supone un jarro de agua fría para muchos usuarios que confiaban en seguir disfrutando de las grandes novedades de iOS unos años más. Quien tenga uno de estos modelos deberá valorar si realmente necesita las nuevas funciones de IA o si puede seguir tranquilo con las opciones actuales.

Los poseedores de un iPhone 11 o de un SE de segunda generación, por ejemplo, podrán continuar con sus dispositivos sin problemas inmediatos, ya que lo previsible es que sigan recibiendo parches de seguridad durante un tiempo. Sin embargo, verán cómo las nuevas funciones más destacadas se concentran en los modelos de gama alta más recientes.

Este escenario también afecta a quienes estaban pensando en comprar un iPhone ahora. Al elegir entre un modelo nuevo de gama media o alta y uno algo más antiguo pero más barato, el factor Apple Intelligence empieza a pesar. Para quienes quieren exprimir la IA al máximo, el punto de partida mínimo se sitúa ya en los modelos Pro más modernos, lo que encarece la entrada.

Al mismo tiempo, las operadoras y las tiendas especializadas en Europa podrían verse obligadas a ajustar su estrategia de catálogo y financiación. Los modelos sin acceso a la nueva IA podrían orientarse más a usuarios que priorizan el precio o que no dan tanta importancia a las funciones de inteligencia artificial, mientras que las campañas de marketing se centrarán en destacar Apple Intelligence como motivo principal para cambiar de móvil.

Renovar o aguantar: las opciones que barajan los usuarios

Para buena parte de quienes todavía usan un iPhone 11, 12 o 13, la duda inmediata es si merece la pena cambiar de dispositivo solo por la IA y si conviene aprovechar un programa para comprar un nuevo iPhone entregando el antiguo. Muchos de estos teléfonos siguen ofreciendo un rendimiento más que suficiente para la mayoría de tareas, así que no existe una urgencia técnica inmediata para renovar, más allá del atractivo de las nuevas funciones.

Los especialistas suelen recomendar valorar el uso real que se hace del móvil. Si el día a día se basa en navegar, usar mensajería, hacer fotos puntuales y redes sociales, un iPhone de hace unos años seguirá ofreciendo una experiencia sólida. En ese caso, puede tener sentido esperar uno o dos ciclos más de actualización antes de dar el salto a un modelo con Apple Intelligence completo.

En cambio, quien esté especialmente interesado en las novedades de IA —como la redacción automática de contenidos, la generación de imágenes contextuales o las nuevas capacidades de Siri— sí encontrará motivos para dar el paso hacia los iPhone 15 Pro o los futuros modelos que vayan llegando. Eso sí, el coste de la renovación no es menor, y en Europa los precios de los Pro siguen situándose en la franja alta del mercado.

También hay usuarios que optarán por un término medio: actualizar a un modelo compatible con la última versión de iOS pero sin obsesionarse con tener todas las funciones de Apple Intelligence. Para ellos, un iPhone 14 o incluso un 13 aún puede ser una opción interesante si encuentran una buena oferta en operadores o en el mercado de reacondicionados, asumiendo que la IA quedará limitada.

En cualquier caso, el anuncio y los rumores en torno a estas limitaciones han dejado claro que la llegada de la IA a los móviles de Apple no será homogénea. La marca ha decidido priorizar una experiencia pulida y controlada, incluso si eso implica dejar fuera a una parte importante de su base de usuarios a corto plazo.

La introducción de Apple Intelligence está redefiniendo el mapa de compatibilidad del iPhone y marcando un antes y un después en la forma en que Apple decide qué modelos reciben sus grandes novedades. La exigencia de chips de última generación y más memoria ha creado una clara frontera entre quienes podrán aprovechar la nueva IA y quienes deberán conformarse con las funciones clásicas de iOS, de modo que muchos usuarios en España y el resto de Europa tendrán que sopesar con calma si seguir con su iPhone actual o dar el salto a los modelos más recientes para no quedarse al margen de esta nueva etapa.