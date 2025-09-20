La nueva función de avisos por posible hipertensión del Apple Watch llega para detectar patrones sostenidos de presión arterial elevada a partir de la señal del sensor óptico. Apple ha detallado cómo trabaja este sistema, que se apoya en algoritmos que aprenden de tus datos durante 30 días para emitir una notificación cuando encuentra indicios consistentes.

Conviene tener presente que esta función no pretender ser un tensiómetro en la muñeca ni emite un diagnóstico: se trata de una herramienta de cribado que invita a comprobar la tensión con un manguito validado y a consultar con profesionales sanitarios si detecta señales de alerta. Su objetivo es favorecer la detección temprana de la hipertensión, una condición muchas veces silenciosa.

Cómo detecta el Apple Watch posibles casos de hipertensión

El reloj utiliza su sensor óptico para evaluar cambios en el volumen sanguíneo latido a latido (fotopletismografía), de modo que el algoritmo puede identificar patrones compatibles con presión arterial alta sostenida. No toma lecturas numéricas de presión arterial ni sustituye a un manguito, pero sí revisa tendencias prolongadas en tu actividad diaria.

Apple indica que el sistema funciona sin hardware nuevo, aprovechando la señal cardíaca que ya registra el Apple Watch. La compañía afirma que la tecnología ha sido desarrollada con datos de múltiples estudios y que cuenta con autorizaciones regulatorias en mercados concretos (incluida la de la FDA en EE.UU.), aunque su uso sigue siendo de apoyo.

Modelos compatibles y requisitos

Las notificaciones de hipertensión están disponibles en watchOS 26 para Apple Watch Series 9 y posteriores, incluidos Series 10 y Series 11, además de Apple Watch Ultra 2 y Apple Watch Ultra 3. No requiere sensores nuevos, pero sí la versión de software adecuada.

Apple Watch: Series 9, Series 10, Series 11, Ultra 2 y Ultra 3 (con watchOS 26).

iPhone: iPhone 11 o posterior con iOS 26.

Requisitos personales: tener 22 años o más , no estar embarazada y no contar con diagnóstico previo de hipertensión.

Ajustes: activar la Detección de muñeca en el Apple Watch.

Estas condiciones buscan asegurar que el algoritmo opere en un contexto en el que sus patrones sean clínicamente relevantes y reducir falsos positivos en colectivos no contemplados.

Cómo activarlo paso a paso en tu dispositivo

La configuración se realiza desde la app Salud del iPhone mediante un asistente que verifica los criterios de uso y explica qué mide exactamente la función. El recorrido es simple y puede completarse en minutos.

En el iPhone, abre la app Salud.

Toca tu perfil (esquina superior) y entra en “Lista de comprobación de Salud”.

Selecciona “Notificaciones de hipertensión”.

Confirma tu edad y que no tienes diagnóstico previo de hipertensión; pulsa Continuar.

Sigue las pantallas informativas sobre el funcionamiento de los avisos y finaliza con “OK” o “Hecho”.

Desde el día de activación, el algoritmo comienza un periodo de observación de 30 días para analizar tus patrones. Este enfoque reduce el peso de subidas puntuales (estrés, ejercicio intenso) y se centra en señales consistentes de hipertensión a lo largo del tiempo.

Si tras ese periodo identifica un patrón compatible, recibirás una notificación en el reloj y el iPhone que explica que se trata de un posible caso de hipertensión y te sugiere confirmar la situación con un dispositivo clínico y seguimiento estructurado.

Qué hacer si recibes una notificación

La recomendación es verificar con un tensiómetro de brazo validado y crear un Registro de Presión Arterial durante varios días, de modo que puedas compartir datos fiables con tu médico y tomar decisiones con contexto.

Realiza mediciones con manguito 2 veces al día durante 7 días consecutivos (por ejemplo, mañana y noche, en reposo).

Registra cada lectura en la app Salud; el sistema permite compartir un informe en PDF con tu profesional sanitario.

con tu profesional sanitario. No es obligatorio completar el registro para consultar: si el aviso aparece, pide cita médica y lleva tus mediciones cuando las tengas.

Recuerda que el aviso no equivale a un diagnóstico. Es una señal de cribado que sugiere confirmación clínica, idealmente con protocolo de hogar y revisión profesional.

Limitaciones, precisión y evidencia actual

Este sistema no ofrece números de presión arterial ni sustituye a un manguito; su función es orientar sobre patrones que merecen comprobación. La evidencia sobre tecnologías sin manguito está creciendo, pero aún presenta limitaciones metodológicas y variabilidad según contextos de uso.

Organismos regulatorios han autorizado su comercialización como herramienta médica en algunos territorios, pero las guías clínicas aún no recomiendan los dispositivos sin manguito para el diagnóstico y seguimiento de rutina. Hay estudios en marcha para definir mejor precisión y utilidad clínica en escenarios reales.

Factores como tono de piel, postura, actividad o sueño pueden afectar la señal fotopletismográfica, por lo que la confirmación con manguito validado sigue siendo el estándar para evaluar la presión arterial. Apple señala que los datos de salud se almacenan cifrados en el dispositivo y en iCloud, y que no se comparten sin permiso explícito. Desde la app Salud puedes gestionar accesos y exportar informes para tu médico cuando lo necesites.

Impacto y consideraciones para el sistema sanitario

Con una base de usuarios amplia y alta prevalencia de casos no diagnosticados, es probable que estos avisos generen más consultas preventivas. Esto puede mejorar la detección, aunque también aumentar la demanda en atención primaria y requerir circuitos de cribado bien definidos.

Para las personas, contar con alertas basadas en tendencias reales del día a día puede ser útil para acortar tiempos hasta la evaluación y promover cambios de estilo de vida o tratamiento cuando corresponda, reduciendo riesgos cardiovasculares a medio y largo plazo.

La función de notificaciones por hipertensión del Apple Watch aporta un enfoque de cribado continuo que se apoya en 30 días de observación, verificación con manguito y supervisión médica, con el objetivo de acercar la detección temprana a más usuarios sin convertir el reloj en un dispositivo diagnóstico.