El siguiente paso en la estrategia de fabricación de Apple podría estar mucho más cerca del usuario de lo que parece: el chasis de aluminio del iPhone y del Apple Watch producido mediante impresión 3D. Lo que hoy suena a experimento interno empieza a perfilarse como una posible evolución de los modelos que veremos en los próximos años.

Según ha adelantado el periodista Mark Gurman en su boletín Power On, la empresa de Cupertino está probando técnicas de fabricación aditiva aplicadas al aluminio con la vista puesta, primero, en las carcasas del Apple Watch y, en una fase posterior, en las del iPhone. El objetivo va más allá de recortar gastos: se trata de redefinir cómo se diseñan y producen estos dispositivos, con mejoras en eficiencia, sostenibilidad y libertad de diseño.

De la impresión 3D en titanio al salto al aluminio

Apple ya ha roto el hielo con la impresión 3D en productos comerciales. El ejemplo más evidente es el Apple Watch Ultra 3, cuyo chasis de titanio se fabrica por medio de un proceso basado en polvo de titanio reciclado al 100 %. Este método permitió a la compañía aprovechar mejor el material y reducir el desperdicio frente a los sistemas de mecanizado tradicionales.

En ese reloj, la impresión 3D no solo se utilizó por razones medioambientales. Gracias a la fabricación capa a capa, Apple pudo crear texturas internas y geometrías imposibles de conseguir con el forjado clásico. Estas superficies específicas dentro de la carcasa mejoran la unión entre el metal y las piezas de plástico, algo clave en las versiones con conectividad móvil, donde la antena necesita un espacio definido y bien aislado.

Esas microvariaciones en el interior del chasis ayudan a reforzar la resistencia al agua y la integridad estructural del dispositivo. En modelos como el Apple Watch Ultra 3, pensados para deportistas y usuarios que lo exponen a condiciones exigentes, este tipo de mejoras no es un simple detalle técnico, sino un elemento que influye en la durabilidad real del producto.

La impresión 3D también ha llegado a otras partes menos visibles. En el caso del iPhone Air, Apple ha empleado fabricación aditiva para el puerto USB-C, diseñando un conector más fino que contribuye a mantener un teléfono esbelto sin sacrificar robustez. Sin esa precisión, el dispositivo probablemente habría tenido que ser algo más grueso.

Dentro del catálogo de la compañía, el aluminio sigue siendo protagonista en muchos productos, especialmente en los Apple Watch estándar y en las gamas base de iPhone. Su combinación de bajo peso, buena resistencia y coste razonable lo convierte en un material especialmente atractivo para el volumen de producción que maneja Apple en todo el mundo.

El proyecto de Apple: chasis de aluminio impresos en 3D

De acuerdo con la información de Gurman, el equipo de diseño de fabricación de Apple, junto con el departamento de operaciones, está desarrollando nuevas formas de imprimir aluminio en 3D. La idea es aplicar este proceso, en primer lugar, a las carcasas del Apple Watch y, más adelante, a las del iPhone, cuando la tecnología y los costes estén lo suficientemente maduros.

Este movimiento encaja con la estrategia que la compañía ha seguido en otras ocasiones: probar una innovación en un producto concreto y, si los resultados acompañan, extenderla progresivamente al resto del catálogo. Ocurrió con el titanio en el Apple Watch, y todo apunta a que podría pasar lo mismo con el aluminio impreso en 3D en los próximos años.

Entre las ventajas clave que persigue Apple se encuentran varias líneas muy claras: un uso más eficiente del metal, una reducción significativa de residuos industriales y la posibilidad de producir estructuras internas que no serían viables con el mecanizado convencional. Todo ello, además, con especial énfasis en el uso de material reciclado, algo que la compañía destaca cada vez más en Europa y en mercados como España, donde las políticas de sostenibilidad son un factor relevante.

La empresa ya ha demostrado su interés por optimizar el empleo de aluminio en productos como el MacBook Neo, un portátil cuyo proceso de fabricación permite recortar en torno a un 50 % la cantidad de aluminio utilizada frente a métodos anteriores. En este caso concreto aún no hay impresión 3D, pero sí un rediseño profundo de los procesos para minimizar el consumo de metal.

Esta línea de trabajo deja claro que Apple ve la eficiencia material como un pilar estratégico, tanto por motivos de costes como por la presión regulatoria y las expectativas del mercado europeo en cuanto a huella de carbono, reciclaje y circularidad de los dispositivos electrónicos.

Impacto potencial en el diseño del iPhone y el Apple Watch

Si la impresión 3D de aluminio termina llegando a las carcasas de los iPhone de forma masiva, el cambio podría ir más allá de una simple nota técnica en la hoja de especificaciones. Un chasis impreso por capas abre la puerta a geometrías más complejas en el interior del dispositivo, sin necesidad de recurrir a múltiples piezas mecánicas o a procesos de fresado intensivos.

En términos prácticos, esto permitiría a Apple trabajar con refuerzos internos, cavidades específicas y canales para antenas y componentes con una precisión milimétrica, reduciendo al mismo tiempo el material sobrante. Esa capacidad para definir cada detalle de la estructura se traduce en una mayor libertad de diseño tanto para la parte externa como para la organización interna de placas, baterías y módulos de cámara.

Otro aspecto a tener en cuenta es la resistencia al agua y al polvo. Tal y como ya se ha visto en el Apple Watch Ultra 3, la impresión de texturas internas optimizadas ayuda a mejorar la unión entre metal y plástico en zonas críticas, como el alojamiento de antenas. Aplicado al iPhone, este tipo de detalles podría reforzar el sellado de la carcasa y hacer más robustos los modelos destinados al gran público europeo.

En paralelo, la posibilidad de ajustar el grosor del material únicamente donde sea necesario puede derivar en dispositivos más ligeros sin renunciar a la rigidez. Para usuarios que pasan muchas horas con el móvil en la mano —ya sea por trabajo o por ocio—, cualquier reducción de peso, por pequeña que parezca, se nota en el día a día.

Esta misma lógica se podría trasladar a los futuros Apple Watch de aluminio, donde la impresión 3D permitiría un mayor control del reparto de masas y, potencialmente, cajas más finas o ligeras manteniendo la misma resistencia a golpes y caídas. En un dispositivo que se lleva en la muñeca, esa mejora en comodidad puede marcar diferencias para quienes lo usan durante todo el día, incluidos entrenamientos y actividades al aire libre.

Costes, medio ambiente y posibles nuevos modelos más baratos

Uno de los motivos principales que empuja a Apple hacia esta tecnología es la reducción de costes de fabricación. Al utilizar solo el metal estrictamente necesario y reciclar de forma más eficiente el material sobrante, el proceso puede resultar más económico que el mecanizado de bloques de aluminio sólidos, especialmente cuando se producen millones de unidades.

Ese ahorro en la cadena de producción abre la puerta a que, a medio plazo, la compañía pueda ajustar precios en determinadas gamas sin comprometer márgenes. Algunos analistas han llegado incluso a plantear la posibilidad de un iPhone más asequible, situado en torno a los 499 dólares en ciertas configuraciones, por debajo de modelos como el hipotético iPhone 17e.

En paralelo a la cuestión económica, la impresión 3D de aluminio encaja de lleno con la estrategia de responsabilidad medioambiental que Apple exhibe con frecuencia, sobre todo en Europa. Un menor desperdicio de metal, combinado con un uso elevado de aluminio reciclado, puede traducirse en una reducción de la huella de carbono por dispositivo, algo muy valorado en mercados con normativas cada vez más estrictas.

Para el usuario final en España o en otros países europeos, estas mejoras no siempre se perciben de forma inmediata, pero sí repercuten en la durabilidad y en el ciclo de vida útil de los productos. Un chasis más resistente y mejor diseñado implica menos averías estructurales, menos reparaciones y, en última instancia, una mayor probabilidad de que el dispositivo llegue en buen estado al mercado de segunda mano o programas de recompra.

Conviene recordar que, por ahora, todo este plan se encuentra en fase de desarrollo e investigación interna. Apple ya ha demostrado que puede llevar un producto impreso en 3D al mercado —como la caja de titanio del Apple Watch Ultra 3—, pero el salto al aluminio a gran escala requiere validar costes, tiempos de producción y resultados en millones de unidades antes de dar el paso definitivo.

Una transición silenciosa pero con efecto en todo el catálogo

Históricamente, los grandes cambios de Apple en diseño industrial y procesos de fabricación no siempre se anuncian a bombo y platillo. Muchas veces aparecen primero en un modelo concreto, casi como quien no quiere la cosa, y poco a poco se extienden al resto de la gama a medida que la tecnología se consolida.

El uso de titanio reciclado y la impresión 3D con este material en el Apple Watch Ultra 3 son un buen ejemplo de esta forma de trabajar. Si el experimento funciona —y todo indica que sí—, no resulta descabellado pensar que la compañía siga el mismo patrón con el aluminio impreso en 3D, empezando por el Apple Watch y, con el tiempo, llegando al iPhone.

En ese contexto, la reciente introducción de procesos de aluminio de menor coste en el MacBook Neo, aunque no usen impresión 3D, demuestra que la empresa está revisando de arriba abajo su forma de trabajar el metal. La combinación de ahorro de material, integridad estructural y nuevos diseños internos parece ser la línea que guiará buena parte de la próxima generación de dispositivos.

Para los consumidores europeos, acostumbrados a ver cómo Apple ajusta sus estrategias a las regulaciones de la Unión Europea —desde el USB-C obligatorio hasta los requisitos de reciclaje—, no sería extraño que la marca aprovechara estos nuevos procesos de fabricación para reforzar su imagen de compañía comprometida con el medio ambiente y, al mismo tiempo, optimizar su posicionamiento en segmentos de precio más variados.

Mientras tanto, la impresión 3D continúa consolidándose como una de las herramientas más interesantes del arsenal industrial de Apple. Tras el éxito con el titanio y las primeras pruebas con componentes como el puerto USB-C, el salto al chasis de aluminio del iPhone y del Apple Watch se perfila como el siguiente gran paso para hacer sus dispositivos más eficientes, más robustos y, potencialmente, algo más accesibles sin renunciar al diseño que ha definido a la marca en la última década.