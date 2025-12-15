Una filtración interna de código de Apple ha vuelto a poner sobre la mesa lo que la compañía podría estar preparando internamente, revelando una lista sorprendentemente amplia de dispositivos y accesorios que todavía no se han anunciado oficialmente. Esta clase de información suele aparecer solo en fases tempranas de desarrollo y es utilizada por Apple para organizar internamente sus proyectos antes de que lleguen al mercado. Gracias a esta filtración, ahora tenemos un panorama más completo de lo que Apple podría presentar durante los próximos años, incluyendo nuevos iPhone, Macs, accesorios inteligentes para el hogar y mucho más.
- AirTags y dispositivos para el hogar:
- AirTag 2 – B589
- Apple Studio Display 2 – J427 y J527
- Apple TV – J355
- Home hub 1 con base – J490
- Home hub 2 para montar en pared – J491
- Accesorio doméstico desconocido – J229
- Robot de sobremesa – J595
- HomePod mini 2 – B525
- iPads:
- iPad 12 – J581 y J582
- iPad Air con chip M4 – J707, J708, J737, J738 (en versiones de 11 y 13 pulgadas)
- iPhones:
- iPhone 17e – V159
- iPhone Air 2 – V62
- iPhone 18 Pro – V63
- iPhone 18 Pro Max – V64
- iPhone plegable – V68
- Macs con Apple Silicon:
- MacBook económico con A18 Pro – J700
- MacBook Pro con M5 Pro/Max – J714c, J714s, J716c, J716s
- MacBook Air con M5 – J813 y J815
- Mac Studio con M5 Max y M5 Ultra – J775c y J775d
- Mac mini con M5 y M5 Pro – J873g y J873s
- MacBook Pro de 14″ con M6 – J804
- MacBook Pro con M6 Pro/Max – K114c, K114s, K116c, K116s
- Wearables y dispositivos de realidad aumentada:
- Vision Air (gafas más ligeras que Vision Pro) – N100
- Prototipo de gafas AR – N421
- Gafas AR conectadas a Mac – N107
- Visión Pro más económica (segunda generación) – N109
- Gafas inteligentes con IA – N50 / N401
- Apple Watch Series 12 – N237 y N238
- Apple Watch Ultra 4 – N240
- Códigos de chips internos:
- UWB Ultra Wideband – T2034
- M5 Pro/Max/Ultra – T6050
- M6 – T8152
- A20 / A20 Pro – T8160
- S11 – T8320
Esta filtración es especialmente interesante porque confirma que Apple sigue trabajando en múltiples frentes, desde el desarrollo de nuevos iPhones y accesorios domésticos hasta la próxima generación de Macs con chips de alto rendimiento. La presencia de un iPhone plegable, múltiples variantes de iPhone Pro y un AirTag actualizado sugiere que 2026 podría ser un año cargado de novedades en el ecosistema Apple, ampliando aún más la apuesta de la compañía en dispositivos móviles, de hogar inteligente y productividad personal.