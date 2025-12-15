Apple filtra accidentalmente todos sus productos futuros

Tim Cook dejando caer papeles

Una filtración interna de código de Apple ha vuelto a poner sobre la mesa lo que la compañía podría estar preparando internamente, revelando una lista sorprendentemente amplia de dispositivos y accesorios que todavía no se han anunciado oficialmente. Esta clase de información suele aparecer solo en fases tempranas de desarrollo y es utilizada por Apple para organizar internamente sus proyectos antes de que lleguen al mercado. Gracias a esta filtración, ahora tenemos un panorama más completo de lo que Apple podría presentar durante los próximos años, incluyendo nuevos iPhone, Macs, accesorios inteligentes para el hogar y mucho más.

La filtración enumera numerosos productos con nombres en clave usados internamente por Apple, muchos de los cuales coinciden con rumores previos, aunque otros aparecen por primera vez. No todos estos dispositivos tienen una fecha de lanzamiento conocida, pero su presencia en el código sugiere que siguen en desarrollo y podrían llegar en diferentes momentos a lo largo de 2026 y más allá. A continuación repasamos por categorías los principales dispositivos y códigos internos que se han descubierto:
  • AirTags y dispositivos para el hogar:
    • AirTag 2 – B589
    • Apple Studio Display 2 – J427 y J527
    • Apple TV – J355
    • Home hub 1 con base – J490
    • Home hub 2 para montar en pared – J491
    • Accesorio doméstico desconocido – J229
    • Robot de sobremesa – J595
    • HomePod mini 2 – B525
  • iPads:
    • iPad 12 – J581 y J582
    • iPad Air con chip M4 – J707, J708, J737, J738 (en versiones de 11 y 13 pulgadas)
  • iPhones:
    • iPhone 17e – V159
    • iPhone Air 2 – V62
    • iPhone 18 Pro – V63
    • iPhone 18 Pro Max – V64
    • iPhone plegable – V68
  • Macs con Apple Silicon:
    • MacBook económico con A18 Pro – J700
    • MacBook Pro con M5 Pro/Max – J714c, J714s, J716c, J716s
    • MacBook Air con M5 – J813 y J815
    • Mac Studio con M5 Max y M5 Ultra – J775c y J775d
    • Mac mini con M5 y M5 Pro – J873g y J873s
    • MacBook Pro de 14″ con M6 – J804
    • MacBook Pro con M6 Pro/Max – K114c, K114s, K116c, K116s
  • Wearables y dispositivos de realidad aumentada:
    • Vision Air (gafas más ligeras que Vision Pro) – N100
    • Prototipo de gafas AR – N421
    • Gafas AR conectadas a Mac – N107
    • Visión Pro más económica (segunda generación) – N109
    • Gafas inteligentes con IA – N50 / N401
    • Apple Watch Series 12 – N237 y N238
    • Apple Watch Ultra 4 – N240
  • Códigos de chips internos:
    • UWB Ultra Wideband – T2034
    • M5 Pro/Max/Ultra – T6050
    • M6 – T8152
    • A20 / A20 Pro – T8160
    • S11 – T8320

Esta filtración es especialmente interesante porque confirma que Apple sigue trabajando en múltiples frentes, desde el desarrollo de nuevos iPhones y accesorios domésticos hasta la próxima generación de Macs con chips de alto rendimiento. La presencia de un iPhone plegable, múltiples variantes de iPhone Pro y un AirTag actualizado sugiere que 2026 podría ser un año cargado de novedades en el ecosistema Apple, ampliando aún más la apuesta de la compañía en dispositivos móviles, de hogar inteligente y productividad personal.

También destaca el enfoque de Apple en wearables y realidad aumentada, con varios proyectos de gafas inteligentes y dispositivos AR en diferentes etapas de desarrollo, algunos de los cuales podrían terminar redefiniendo cómo interactuamos con el contenido digital y los servicios de Apple. Asimismo, los nuevos códigos de chips internos muestran una evolución continuada de Apple Silicon, con versiones M5 y futuras variantes M6 que impulsarán más potentes Macs y portátiles en los próximos años.
Como siempre con filtraciones de código interno, no todos estos dispositivos llegarán al mercado en el mismo orden ni con estos nombres finales. Sin embargo, esta lista ofrece una clara radiografía de los planes de Apple a medio y largo plazo, y nos da pistas de cómo será la hoja de ruta tecnológica de los próximos lanzamientos importantes, tanto en hardware como en plataformas inteligentes.

