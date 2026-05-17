Apple actualizará Genmoji en iOS 27 con sugerencias automáticas

Apple planea introducir cambios en su sistema operativo para incentivar el uso de sus herramientas de inteligencia artificial. Según un informe reciente de Mark Gurman en su boletín Power On, la compañía tecnológica integrará una nueva función de sugerencias automáticas dentro de la herramienta Genmoji en las próximas actualizaciones de iOS 27 y iPadOS 27.

Cómo funcionarán las sugerencias automáticas

Esta nueva característica generará automáticamente opciones personalizadas a partir de elementos cotidianos del usuario. El sistema analizará la biblioteca de imágenes guardadas en el dispositivo y el historial de escritura del teclado para formular estas propuestas gráficas. De este modo, los Genmoji sugeridos se crearán a partir de tus fotos y frases comunes de forma directa.

La incorporación de esta tecnología busca simplificar la experiencia del usuario al eliminar la necesidad de introducir descripciones de texto manuales de forma constante. La función operará mediante un nuevo selector específico dentro de los ajustes del teclado del sistema operativo. Los usuarios tendrán el control total, ya que esta capacidad de sugerencia automática será completamente opcional.

Privacidad y adopción de la herramienta

A pesar de que el procesamiento de datos personales para la creación de imágenes puede generar dudas, la firma mantiene opciones de configuración transparentes. Quienes prefieran mantener su historial de uso y su fototeca alejados de la automatización visual podrán desactivar la pestaña en cualquier momento. Los usuarios que lo deseen podrán desactivar esta característica sin alterar el resto de funciones del terminal.

La herramienta Genmoji debutó originalmente en iOS 18.2 y recibió mejoras de edición combinada en iOS 26, buscando consolidarse en el ecosistema. Por el momento, los datos apuntan a que los modelos de procesamiento local seguirán vigentes, ya que no se menciona una actualización del modelo de imagen subyacente para servidores externos.

Impacto en la comunicación diaria

Para el usuario común, este cambio significa que el teclado intentará predecir el contenido visual idóneo para cada conversación sin esfuerzo adicional. El éxito de la propuesta dependerá exclusivamente de la precisión del contexto analizado y de evitar recomendaciones irrelevantes o aleatorias. Esta integración estratégica busca que la inteligencia artificial se convierta en un asistente integrado y natural en la comunicación diaria.

¿Crees que las sugerencias automáticas basadas en tus fotos serán útiles en tu día a día o prefieres mantener desactivada esta opción por privacidad?