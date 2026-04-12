Las futuras gafas inteligentes de Apple, conocidas popularmente como Apple Glasses, empiezan a dibujarse con más claridad gracias a nuevas filtraciones procedentes de fuentes internas de la compañía. Aunque el proyecto se ha ido retrasando, la hoja de ruta parece cada vez más definida y apunta a un lanzamiento todavía lejano, pero ya en el horizonte.

Según la información adelantada por Mark Gurman en su boletín Power On de Bloomberg, Apple estaría ultimando el desarrollo de unas gafas conectadas pensadas para el día a día, con fuerte integración con el iPhone y funciones de inteligencia artificial, pero sin pantalla integrada en esta primera generación. La compañía habría llegado al punto de estar probando al menos cuatro diseños de montura distintos, con la intención de ofrecer un producto reconocible y versátil.

Unas gafas inteligentes sin pantalla para acompañar al iPhone

Lo primero que hay que tener claro es que estas Apple Glasses no serán unas gafas de realidad aumentada tradicionales. No incorporarán pantallas en las lentes ni buscarán sustituir a un móvil o a un ordenador, sino funcionar como un accesorio discreto, más cercano a lo que hoy representan el Apple Watch o los AirPods dentro del ecosistema de la marca. Apple también estudia otros proyectos más ambiciosos como gafas de realidad aumentada.

La idea de Apple pasa por crear unas gafas ligeras, de aspecto convencional y cómodas de llevar durante todo el día, pero con un buen número de funciones inteligentes integradas. El dispositivo contaría con cámaras, micrófonos y diferentes sensores que permitirán registrar contenido, interactuar con el entorno y aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial que Apple está desplegando en sus productos. En su planteamiento se busca un enfoque similar al de otros wearables de Apple, integrados con el ecosistema.

En esta primera generación, las gafas dependerán directamente de un iPhone emparejado para la mayoría de funciones avanzadas. De este modo, muchas de las tareas de procesamiento, almacenamiento de datos y conexión a la red se delegarían en el teléfono, reduciendo el peso y el consumo energético del propio dispositivo que llevamos en la cara, un motivo por el que Apple también está acelerando el desarrollo de chips para sus futuras gafas.

La experiencia de uso, según estas filtraciones, se parecería a una mezcla entre lo que hoy ofrece el Apple Watch y lo que permiten unos AirPods: un dispositivo siempre encima, que extiende las capacidades del móvil, pero sin aspirar a sustituirlo. Todo ello, con una capa de inteligencia artificial que irá ganando protagonismo en los próximos años dentro de la estrategia de la compañía. De hecho, movimientos recientes en IA como la compra de compañías especializadas refuerzan esa dirección.

Entre las funciones previstas se encuentran la posibilidad de recibir notificaciones del móvil, gestionar llamadas, escuchar música y acceder a asistentes como Siri en su versión mejorada con IA. También se incluirían capacidades de visión computacional e inteligencia visual para reconocer elementos del entorno o procesar lo que captan las cámaras.

Funciones clave: cámaras, IA y notificaciones sin sacar el móvil

Una de las características más llamativas será la integración de un sistema de cámaras en la montura. Estas cámaras permitirán hacer fotos y grabar vídeos de forma rápida y discreta, orientadas a capturar momentos cotidianos sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo, algo muy similar a lo que ofrecen actualmente otros modelos de gafas inteligentes del mercado.

Apple, no obstante, estaría optando por un diseño diferenciado: en lugar de cámaras circulares como las de algunas gafas rivales, las cámaras se dispondrían en módulos ovalados colocados en vertical sobre la montura. Estos módulos irían rodeados de pequeñas luces indicadoras que, además de aportar un toque distintivo al diseño, ayudarían a dejar claro cuando la cámara está activa, un punto sensible en términos de privacidad.

Más allá del vídeo y la fotografía, el objetivo de la compañía es que las Apple Glasses actúen como una puerta de acceso permanente a funciones de inteligencia artificial y asistentes avanzados. Siri jugará un papel central, en una versión reforzada con capacidades de IA generativa y análisis visual, capaz de interpretar el contexto, entender mejor las peticiones del usuario y facilitar información relevante sobre lo que se ve. Estas mejoras encajan con el énfasis de Apple en la IA presentado en eventos recientes.

En la práctica, esto se traducirá en poder consultar información, gestionar tareas, leer notificaciones o controlar la música sin necesidad de mirar ninguna pantalla. Las gafas se convertirían en un complemento para quienes ya utilizan a diario Apple Watch y AirPods, ofreciendo otra capa de interacción con el ecosistema de la marca.

La combinación de sensores, micrófonos y cámaras permitirá además ejemplos de uso más avanzados, como la captura de notas visuales, el reconocimiento de objetos o la guía asistida en determinadas tareas. Todo ello, apoyado en el procesamiento del iPhone y en servicios en la nube, siempre con la promesa de mantener la privacidad como uno de los pilares del diseño. La asociación con proveedores ópticos como especialistas en lentes también encaja en esa estrategia técnica.

Cuatro estilos de montura en pruebas para llegar a más usuarios

Uno de los puntos donde más se está fijando Apple es el diseño. Según las filtraciones, la compañía estaría probando cuatro estilos principales de montura para sus gafas inteligentes, con la intención de ofrecer un producto que resulte familiar y favorecedor para distintos tipos de usuarios, algo clave si se quiere que el dispositivo llegue al gran público. Incluso se ha hablado del tema en podcasts y análisis sobre la próxima parada de gafas inteligentes.

El primer modelo en desarrollo sería una montura rectangular de tamaño generoso, que recuerda bastante a las clásicas Ray‑Ban Wayfarer. Este estilo, muy reconocible y atemporal, podría atraer a quienes prefieren gafas con presencia y un aire algo más retro, sin renunciar a un toque tecnológico discreto.

La segunda variante sería una montura rectangular más delgada y ligera, inspirada en las gafas que suele llevar el propio CEO de Apple, Tim Cook. Este diseño buscaría un aspecto más sobrio y ejecutivo, pensando en un perfil de usuario que quiere algo muy discreto y compatible tanto con un entorno profesional como con el uso diario.

Además de estas dos opciones rectangulares, se estarían probando monturas ovaladas o circulares de mayor tamaño, que encajarían con quienes prefieren un estilo más redondeado y llamativo. Este formato podría resultar especialmente atractivo para usuarios jóvenes o para aquellos que ya utilizan gafas de este tipo en su día a día.

Por último, habría una cuarta opción también ovalada o redonda, pero más pequeña y refinada, pensada para rostros más estrechos o para quienes buscan un diseño menos aparatoso. De este modo, la gama inicial de Apple Glasses cubriría un abanico amplio de gustos y necesidades estéticas, algo esencial si la compañía aspira a que estas gafas se conviertan en un accesorio tan habitual como un reloj o unos auriculares.

Materiales premium y colores pensados para un producto reconocible

En materia de construcción, Apple no parece dispuesta a conformarse con los materiales más habituales en el sector. En lugar de utilizar simplemente plástico convencional para la montura, la firma de Cupertino apostaría por el acetato, un material muy utilizado en gafas de alta gama que se considera más resistente, flexible y visualmente atractivo.

El uso de acetato como base del armazón permitiría combinar una buena durabilidad con un acabado más cuidado, algo que encaja con la estrategia habitual de Apple de situar sus productos en la franja alta del mercado. Además, este material admite una amplia variedad de colores y efectos, lo que facilita crear modelos con personalidad propia.

Las filtraciones apuntan a que se están estudiando varios acabados de color, entre ellos negro, azul océano y marrón claro. Con esta paleta se cubren tanto opciones sobrias y discretas como otras algo más llamativas, pero sin llegar a extremos estridentes. Se trataría, en definitiva, de que cualquier modelo sea reconocible como un producto de Apple a primera vista, sin perder el aspecto de unas gafas “normales”.

Como ya sucedió con el lanzamiento del Apple Watch en 2015, todo indica que Apple querría presentar una pequeña familia de versiones desde el primer día, con diferentes combinaciones de montura y color. Esta diversificación facilitaría que los usuarios en mercados como España o el resto de Europa puedan elegir el estilo que mejor encaje con su rostro y su forma de vestir.

El énfasis en el diseño reconocible también se extiende a detalles como la disposición de las cámaras frontales en forma ovalada y las luces indicadoras. Estos elementos no solo cumplen una función técnica, sino que ayudan a construir una identidad visual propia frente a otros fabricantes de gafas inteligentes que ya están presentes en el mercado.

Lanzamiento previsto y encaje en la estrategia de Apple con la IA

En cuanto al calendario, las distintas informaciones coinciden en que no veremos estas Apple Glasses en las tiendas a corto plazo. Las previsiones sitúan la presentación pública entre finales de 2026 y el año 2027, con posibilidades de que el lanzamiento comercial se produzca en torno a la primavera o el verano de 2027.

Se trataría, por tanto, de un proyecto a medio plazo, que Apple estaría puliendo todavía en sus fases de prototipo. El margen de tiempo permitiría seguir ajustando diseño, comodidad, autonomía y funciones de software hasta lograr un equilibrio razonable entre prestaciones y forma, algo especialmente delicado en un producto que el usuario llevará sobre la cara durante horas.

Estas gafas se enmarcan en una estrategia más amplia de la compañía para lanzar una nueva generación de dispositivos centrados en la inteligencia artificial. Además de las Apple Glasses, se han mencionado otros proyectos en desarrollo, como unos AirPods con cámara integrada, una pantalla doméstica inteligente para el hogar o incluso un colgante con cámara que se llevaría alrededor del cuello.

En paralelo, Apple seguiría investigando unas gafas de realidad aumentada más avanzadas, con pantallas integradas en las lentes, capaces de superponer información digital directamente sobre el campo de visión del usuario. Sin embargo, ese tipo de dispositivos tendría un horizonte temporal mucho más lejano, por lo que la apuesta actual pasa por un modelo más sencillo y asumible para el usuario medio.

De cara a mercados como el español o el europeo, donde la adopción de wearables de Apple es elevada y la integración con el ecosistema de la marca es un factor clave para muchos usuarios, estas gafas podrían convertirse en un complemento más dentro del catálogo, siempre que lleguen con un precio y unas funciones que resulten convincentes frente a las alternativas ya disponibles.

Con todo lo que se sabe hasta ahora, las futuras Apple Glasses apuntan a ser unas gafas inteligentes sin pantalla, muy integradas con el iPhone, que combinarán cámaras, micrófonos, sensores y funciones de IA dentro de una montura de acetato disponible en varios estilos y colores. Apple está probando al menos cuatro diseños distintos para intentar encajar en el mayor número posible de usuarios, mientras prepara un lanzamiento previsto para 2027 que formará parte de una oleada de nuevos dispositivos centrados en la inteligencia artificial.