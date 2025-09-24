Apple ha presentado Final Cut Camera 2.0, una evolución significativa de su app de grabación que convierte al iPhone en una herramienta aún más poderosa para creadores audiovisuales. La actualización estará disponible gratis en la App Store hacia finales de este mes, y llega con funciones que hasta ahora estaban reservadas para equipos de cine profesional.
Final Cut Camera 2.0 incorpora soporte para ProRes RAW y Genlock, dos características destacadas especialmente para los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max. Gracias a ProRes RAW, los usuarios pueden capturar datos “crudos” directamente desde el sensor de imagen, ideal para tener máxima libertad en la posproducción. Por su parte, Genlock permite sincronizar el iPhone con otras cámaras externas mediante una señal de referencia, algo fundamental para producciones multicámara. Además, la app activa el modo Open Gate, que usa toda la superficie del sensor para capturar un ángulo más amplio y preparar material que luego se puede reencuadrar sin pérdidas.
Otra novedad importante está en la cámara frontal: ahora con la tecnología Center Stage mejorada, el sensor pasa a ser de tipo cuadrado y permite grabar vídeos en orientación vertical u horizontal sin necesidad de rotar el teléfono. Incluso se habilitan controles manuales, como balance de blancos, enfoque o velocidad de obturación, para esa cámara. La integración con Live Multicam de Final Cut Pro para iPad también se renueva, facilitando gestionar varias cámaras de forma conjunta dentro del ecosistema Apple.
En cuanto a compatibilidad, Final Cut Camera 2.0 requiere un iPhone XS o posterior con iOS 18.6, aunque algunas funciones avanzadas, como Genlock o ciertos ajustes profesionales, estarán disponibles solo en iPhone 17 Pro y en futuras versiones del sistema.
Con esta actualización, Apple refuerza su apuesta por el iPhone como dispositivo central en el flujo de trabajo audiovisual. No se trata solo de consumir contenido: el nuevo Final Cut Camera 2.0 busca que el iPhone sea la cámara preferida de cineastas, periodistas o creadores que quieren máxima calidad sin renunciar a portabilidad.