El Home Hub de Apple tendrá perfiles de usuario gracias a sus cámaras

El futuro Home Hub (Central domótica) de Apple contará con soporte para perfiles de usuario personalizados mediante el uso de cámaras integradas y sensores ambientales. Esta novedad se ha descubierto a través de cadenas de código filtradas accidentalmente en la versión Release Candidate de macOS 26.7 (macOS Tahoe), donde la compañía ha dejado al descubierto detalles clave sobre las funciones de su próximo dispositivo doméstico centrado en inteligencia artificial.

Reconocimiento visual y contenido personalizado

La principal característica identificada en el sistema es la función denominada Personal Content. Gracias a ella, el dispositivo adaptará la información en pantalla según el miembro del hogar que lo esté utilizando en cada momento. La activación y gestión de estas cuentas se estructurará de la siguiente forma:

Configuración del perfil: La opción se podrá habilitar desde los ajustes del sistema tocando el nombre del usuario.

La opción se podrá habilitar desde los ajustes del sistema tocando el nombre del usuario. Acceso rápido: Los perfiles podrán alternarse manualmente desde el Centro de Control del dispositivo.

Los perfiles podrán alternarse manualmente desde el del dispositivo. Verificación por cámara: Cadenas de texto como «como este dispositivo no te ha visto en un tiempo, tendrás que pedirlo de nuevo frente a la cámara» o avisos para colocarse delante de la pantalla confirman que la cámara y la detección ambiental actuarán como método de autenticación pasiva para mostrar datos privados.

Dos modelos físicos y nuevo sistema operativo «Pebble»

El código de macOS 26.7 también aporta nuevos datos sobre la arquitectura de hardware y software del producto. Internamente, el sistema operativo recibe el nombre en clave «Pebble» (conocido popularmente como homeOS), el cual guardará similitudes visuales con tvOS y watchOS, incluyendo una galería de esferas o pantallas denominada Face Gallery.

Asimismo, se han ratificado los identificadores para dos variantes de hardware distintas:

J490 (HomeAccessory): Modelo equipado con una base de altavoz.

Modelo equipado con una base de altavoz. J491 (HomeAccessory_wall): Versión diseñada específicamente para su instalación y montaje en pared.

Impacto en la privacidad del hogar

La incorporación de perfiles con detección presencial resuelve uno de los mayores inconvenientes de las pantallas inteligentes domésticas: compartir información privada en un espacio común. Con esta solución, el dispositivo solo mostrará calendarios, recordatorios o mensajes personales cuando detecte visualmente a la persona autorizada frente a la pantalla.

¿Consideras que la identificación por cámara es la solución adecuada para gestionar varios usuarios en una pantalla de casa, o prefieres métodos más tradicionales? Déjanos tus impresiones en los comentarios.