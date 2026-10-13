Apple presenta el HomePod mini 2 con Siri AI y función Sound Glow

Apple ha anunciado oficialmente el nuevo HomePod mini 2, la segunda generación de su altavoz inteligente compacto. Presentado junto al nuevo Apple TV 4K y la pantalla inteligente HomeView, el dispositivo mantiene las dimensiones del modelo original pero añade integración con Siri AI, una función de iluminación interactiva llamada Sound Glow y una gama renovada de colores. Se puede reservar desde hoy por 149 dólares y llegará a las tiendas el próximo 30 de octubre.

Integración con Siri AI y nuevo software

La principal novedad interna del HomePod mini 2 es su compatibilidad con Siri AI, el asistente renovado que debutó con iOS 27 y que se basa en la última arquitectura de modelos fundacionales de Apple. El altavoz llegará al mercado ejecutando HomePod software 27.2.

Esta actualización permite al dispositivo ofrecer respuestas más precisas y contextuales. Al enlazarse con un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence, el HomePod mini 2 puede acceder al contexto personal del usuario para gestionar recordatorios, mensajes y consultas específicas de forma directa.

Sound Glow: iluminación sincronizada con la música

En el apartado de hardware, la superficie táctil superior estrena la tecnología Sound Glow. Esta función convierte la parte superior del altavoz en una interfaz visual que reacciona y pulsa en tiempo real según los graves y agudos de la reproducción de audio.

Colores adaptados a la carátula: la iluminación toma la paleta cromática del álbum en reproducción para crear combinaciones personalizadas por canción.

la iluminación toma la paleta cromática del álbum en reproducción para crear combinaciones personalizadas por canción. Animaciones ambientales: al reproducir sonidos relajantes como lluvia, la superficie proyecta animaciones específicas para acompañar la atmósfera.

Diseño, gama de colores y precio

A nivel estético, el dispositivo conserva la estructura esférica cubierta de malla acústica de la primera generación. La gama cromática se actualiza con cinco opciones: medianoche, blanco, azul, rosa y verde.

El HomePod mini 2 tiene un precio oficial de 169 euros. Las reservas ya están disponibles en la tienda oficial de Apple, con envíos fijados para el 30 de octubre.