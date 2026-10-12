Apple HomeView: nuevo centro del hogar inteligente con lanzamiento en noviembre

El esperado centro de control para el hogar inteligente de Apple recibirá el nombre de HomeView y llegará a las tiendas a mediados de noviembre, según ha revelado Mark Gurman en Bloomberg. Aunque su presentación oficial está programada para este martes 13 de octubre dentro del evento «Welcome home», los usuarios tendrán que esperar unas semanas más para adquirir el dispositivo, que coexistirá en el catálogo junto a la gama de altavoces HomePod.

Diseño inspirado en el iMac G4, dos formatos y cuatro acabados

El dispositivo se comercializará en dos configuraciones físicas distintas pensadas para diferentes ubicaciones en la vivienda:

Modelo con base de altavoz: Presenta una estética que recuerda directamente al clásico iMac G4, con una pantalla flotante situada sobre una base acústica. Estará disponible en cuatro colores: gris espacial, plata, blanco estrella y rosa .

Presenta una estética que recuerda directamente al clásico iMac G4, con una pantalla flotante situada sobre una base acústica. Estará disponible en . Modelo para pared: Diseñado con una base cuadrada pensada para montaje vertical fijo, limitado únicamente a acabados monocromáticos en plata y gris espacial.

Rendimiento con chip A18 y experiencia centrada en Siri

En el apartado técnico, el HomeView estará impulsado por el procesador A18, garantizando la potencia necesaria para gestionar tareas locales avanzadas. Su método principal de interacción será el control por voz mediante Siri, permitiendo a los usuarios visualizar información y respuestas en pantalla desde cualquier punto de la habitación.

En cuanto al software, el sistema ejecutará exclusivamente aplicaciones nativas de Apple y no contará con una App Store propia. No obstante, se contempla la posibilidad de proyectar widgets de aplicaciones de terceros directamente desde un iPhone cercano.

Una ofensiva integral para el hogar inteligente

La llegada del HomeView marcará el inicio de una renovación más amplia en la estrategia doméstica de la compañía. Junto a este dispositivo, Apple prepara actualizaciones de hardware para el Apple TV y el HomePod mini, acompañadas de alianzas con fabricantes como LG para integrar cerraduras, termostatos y timbres conectados diseñados para operar de forma conjunta.

Con el HomeView, Apple cubre por fin el hueco de una pantalla fija dedicada a la domótica, apostando por la interacción por voz y la sencillez visual frente a un sistema operativo abierto a apps externas.

¿Consideras que un centro del hogar controlado por voz y sin tienda de aplicaciones propia es suficiente para competir con las opciones actuales del mercado?