El arranque de 2026 en China está dejando una fotografía llamativa para el sector móvil: mientras el mercado de teléfonos inteligentes se enfría, Apple logra avanzar con fuerza con el iPhone 17. En un contexto de demanda débil y componentes más caros, la compañía estadounidense consigue ganar terreno allí donde otros retroceden.

De acuerdo con los datos de la consultora Counterpoint, difundidos también en medios europeos, las ventas del iPhone en China han aumentado alrededor de un 23% interanual en las primeras semanas de 2026. Ese salto se produce justo cuando el conjunto del mercado chino de smartphones encadena descensos y confirma un cambio de ciclo menos boyante para la electrónica de consumo.

Evolución del iPhone frente a un mercado en retroceso

Según las cifras manejadas por Counterpoint, el mercado chino de smartphones registró una caída cercana al 4% interanual en el tramo inicial de 2026. En paralelo, Apple siguió la dirección contraria: las ventas de iPhone en el país avanzaron aproximadamente un 23% en ese mismo periodo, consolidándose como la gran excepción dentro de un entorno contractivo.

El informe detalla que la debilidad del mercado no es un sobresalto puntual. Solo en enero, el volumen total de teléfonos inteligentes vendidos en China se redujo en torno a un 23% interanual, reflejando un consumo más prudente y un menor ritmo de renovación de terminales. Frente a ese descenso, Apple consiguió crecer alrededor de un 8% en ese mes concreto, lo que apunta a una ganancia de cuota frente a sus competidores directos.

Tomando como referencia los principales indicadores, el contraste es evidente: la variación de ventas del iPhone al inicio del año se sitúa en torno al +23%, mientras que la del mercado chino de smartphones se mueve en el entorno del -4%. En enero, la diferencia también es clara: el conjunto del mercado habría caído alrededor de un 23%, frente a un avance de algo más del 8% en el caso de Apple.

Para los analistas, el hecho de que una marca pueda crecer con fuerza cuando la demanda general retrocede sugiere algo más que un buen trimestre. Apunta a un refuerzo del posicionamiento de la compañía en un entorno extremadamente competitivo, donde la presión de precios es intensa y la oferta de alternativas Android es muy amplia.

En la práctica, Apple se ha convertido en una especie de rara avis en el ecosistema chino de smartphones: mientras muchos fabricantes sufren el parón del consumo, el iPhone gana visibilidad en campañas promocionales y resiste mejor la presión de costes. Esa capacidad para aislarse, al menos en parte, del deterioro del mercado, es uno de los puntos que más está llamando la atención en Europa.

Descuentos, ayudas públicas y la ventaja de controlar la cadena de suministro

Uno de los factores que explican por qué el iPhone crece un 23% en China pese a la caída del mercado tiene que ver con la política de precios en el canal digital. Counterpoint destaca el papel de los descuentos agresivos en las grandes plataformas de comercio electrónico, que han situado al iPhone entre los productos estrella en distintas campañas de ofertas.

A estas promociones se suman las subvenciones gubernamentales puestas en marcha por Pekín a comienzos de año. El modelo básico del iPhone 17 habría sido elegible para determinados programas de ayudas, lo que ha permitido ajustar el precio de venta al público en un momento de máxima sensibilidad al coste. Para muchos consumidores, esa rebaja adicional ha sido un incentivo para renovar el dispositivo en un contexto de ingresos más ajustados.

En paralelo, el sector se enfrenta al encarecimiento de los chips de memoria, un componente fundamental de cualquier smartphone. La consultora advierte de que esta subida de precios está afectando tanto a los márgenes como a los precios finales y al volumen de ventas de buena parte de la industria, obligando a las compañías a decidir si trasladan el golpe al usuario o asumen parte del impacto en sus cuentas.

En este punto, Apple parte con cierta ventaja estructural. Counterpoint subraya que la compañía dispone de un mayor control sobre su cadena de suministro y una posición negociadora más sólida, lo que le permite absorber parte del aumento de costes de la memoria sin recurrir de inmediato a subidas de precios del iPhone. Esa flexibilidad contrasta con la de muchos fabricantes Android, más expuestos a la tensión de precios en la cadena global de componentes.

El resultado es que, mientras varios rivales han empezado a comunicar incrementos de tarifas en algunos modelos existentes, la consultora ve poco probable que Apple replique estas subidas a corto plazo. La estrategia más plausible, según su análisis, pasa por sacrificar una parte del margen para mantener precios relativamente estables y utilizar ese margen de maniobra para reforzar su cuota de mercado en China.

Presión para Android y oportunidad para Huawei

La escalada del coste de la memoria está golpeando con especial fuerza a los fabricantes chinos de Android. Marcas como OPPO y vivo ya han anunciado incrementos de precio en algunos de sus modelos actuales, que se aplicarán a lo largo de estas semanas. Counterpoint interpreta este movimiento como una especie de prueba: las compañías quieren medir hasta qué punto el consumidor acepta un sobreprecio antes de fijar las tarifas de sus próximas gamas.

Este tipo de decisiones, sin embargo, conlleva riesgos evidentes. Aumentar precios en un contexto de demanda débil puede reducir todavía más las ventas, de modo que los fabricantes tienen que moverse en un equilibrio delicado entre defender sus márgenes o proteger el volumen de unidades vendidas. Es un escenario en el que cualquier paso en falso se paga rápido, sobre todo en los segmentos más sensibles al precio.

Dentro de ese grupo de marcas Android, Huawei aparece como una excepción parcial. La consultora considera que el fabricante chino podría aprovechar mejor el contexto actual, especialmente en la gama baja y media, gracias a su mayor dependencia de proveedores nacionales de componentes. Estos suministradores locales suelen ofrecer tarifas más ajustadas que algunos grandes fabricantes internacionales de memoria.

Esa estructura de costes más doméstica proporciona a Huawei cierto colchón frente a la subida global de la memoria, lo que le otorga más margen para competir en precio sin deteriorar tanto su rentabilidad. La expectativa de Counterpoint es que la compañía utilice esa ventaja para reforzar su presencia en la gama de entrada y en la gama media, donde buena parte del público chino busca la mejor relación calidad-precio posible.

Si esta dinámica se consolida, el mercado podría quedar segmentado de forma más clara: Apple con una posición reforzada en los tramos medio-alto y alto, capitalizando el tirón del iPhone, y Huawei consolidando su músculo en los escalones inferiores, mientras otros fabricantes Android tienen que ajustar rápidamente su propuesta para no perder demasiada cuota.

Un mercado chino débil a pesar de los subsidios

Aunque las autoridades chinas han puesto en marcha distintos paquetes de estímulo, la demanda de smartphones sigue mostrando síntomas de debilidad. El estudio de Counterpoint considera que las ayudas públicas han amortiguado parte del golpe, pero no han logrado cambiar de forma clara la tendencia general del mercado, todavía marcada por la prudencia del consumidor.

Un ejemplo ilustrativo lo ofrece el periodo del Año Nuevo Lunar, tradicionalmente fuerte para el comercio. Las promociones relacionadas con estas fechas sirvieron para que varias marcas locales mejoraran sus resultados de febrero frente a enero, pero no bastaron para recuperar los niveles del año anterior. De hecho, las ventas durante las semanas previas a las fiestas y el propio periodo festivo quedaron en torno a un 2% por debajo del mismo tramo del ejercicio previo.

La consultora prevé que el mercado chino de teléfonos inteligentes siga bajo presión entre marzo y mayo. La principal ventana de alivio podría llegar a comienzos de junio, coincidiendo con el conocido festival de compras de mitad de año «618», que suele desencadenar una oleada de campañas promocionales y un repunte notable en las ventas online.

Con todo, el contexto de fondo no resulta especialmente favorable. El comprador medio es más sensible al precio, se lo piensa dos veces antes de renovar móvil y se encuentra con que el encarecimiento de los componentes limita la agresividad de los descuentos. Eso hace que muchas campañas se queden algo cortas a la hora de animar de verdad el consumo.

En paralelo, Counterpoint ha revisado a la baja sus previsiones globales de envíos de smartphones para 2026, precisamente por el impacto del coste de la memoria en el precio final de los dispositivos. Esta corrección no afecta solo a China: también tiene consecuencias para otros mercados relevantes, incluida Europa, donde los fabricantes ajustan calendarios de lanzamiento y estrategias comerciales.

Cómo se interpreta este movimiento desde España y Europa

Desde la óptica europea, el hecho de que Apple consiga crecer un 23% en China mientras el mercado se contrae tiene varias lecturas. En primer lugar, refuerza la idea de que la marca mantiene un fuerte poder de atracción incluso en entornos con alternativas locales muy competitivas y con usuarios muy sensibles al precio, algo que en Europa se sigue con bastante atención.

Firmas de análisis financiero con presencia en España y el resto del continente subrayan dos aspectos clave: la fortaleza de la marca Apple y la disciplina operativa en la gestión de su cadena de suministro. Ser capaz de expandir ventas de iPhone en un mercado en retroceso se interpreta como un indicador de resiliencia comercial, un factor que respalda las valoraciones que ya descansa en su capacidad para mantener márgenes y monetizar servicios.

En los mercados bursátiles europeos, el comportamiento de Apple en China se valora como un elemento que apoya las recomendaciones de mantener o comprar acciones con sesgo positivo. Los inversores miran con buenos ojos que la empresa pueda proteger márgenes en un escenario de costes al alza, al mismo tiempo que gana peso en un país clave para su estrategia global.

Este análisis no se queda solo en Apple. También afecta a compañías tecnológicas europeas vinculadas a la cadena de valor de los smartphones, tanto fabricantes de componentes como empresas de servicios, que deben posicionarse en un contexto donde el encarecimiento de la memoria y otros elementos puede condicionar los precios finales y la planificación de nuevos lanzamientos.

Para el consumidor español, los datos de China funcionan casi como un adelanto de lo que podría ocurrir en otros mercados: si los chips de memoria continúan encareciéndose y los fabricantes mantienen la estrategia de subir precios o recortar promociones, es probable que las próximas generaciones de móviles lleguen a Europa con menos margen para grandes rebajas y con una cadencia de renovación algo más pausada.

En conjunto, el inicio de 2026 dibuja un escenario en el que el mercado chino de smartphones sigue débil pese a los subsidios y las campañas promocionales, los costes de memoria presionan a los fabricantes Android y obligan a subir precios o asumir menores márgenes, y Huawei gana opciones en la gama baja y media gracias a su base de proveedores nacionales; en medio de ese entorno tenso, Apple emerge como una excepción al conseguir un aumento del 23% en las ventas de iPhone en China, apoyándose en descuentos online, ayudas al iPhone 17 básico y un mayor control de su cadena de suministro, un movimiento que se vigila de cerca desde España y el resto de Europa por sus implicaciones tanto comerciales como financieras.