La parte regulatoria también avanza. El regulador de ciberespacio de Shanghái ha añadido iPad y Mac al registro de Apple Intelligence, según la actualización del servicio. Ese paso amplía la vía legal para otros dispositivos, pero no equivale a un anuncio de lanzamiento: Apple no ha comunicado cuándo activará las funciones en tabletas y portátiles. El primer despliegue comunicado sigue limitado a iPhone.

Qué funciones incluye Apple Intelligence en China y cuándo llega

La prueba china se centra en un lote acotado de herramientas. Entre ellas aparecen traducción en directo para llamadas y mensajes, funciones de escritura para resumir, corregir o reescribir textos, resúmenes de mensajes, edición de fotos y reconocimiento visual.

El calendario manejado por Apple sitúa la prueba para desarrolladores el 4 de noviembre de 2026 y el despliegue público en diciembre con iOS 27.3. Son fechas anunciadas para China: no fijan por sí solas la disponibilidad en España ni en el resto de Europa, que siguen su propio calendario. La compañía tampoco ha precisado si esos mismos plazos se aplicarán a iPad y Mac.

Para acceder a las funciones en iPhone, Siri y el teléfono deben estar configurados en inglés o chino simplificado. La prueba se limita a determinados iPhone comercializados para China y excluye, por ahora, iPad y Mac. La autorización regulatoria no implica que cualquier usuario reciba las herramientas de forma automática.

¿Qué papel juega Qwen de Alibaba y qué queda fuera?

La entrada en China no se apoya solo en los modelos de Apple. Qwen, de Alibaba, dará soporte a experiencias seleccionadas de Siri, Herramientas de escritura e Inteligencia Visual. La integración se limita a esas experiencias y no supone que todas las funciones dependan del modelo chino.

El uso de Qwen será opcional y requerirá autorización para enviar información al modelo de Alibaba. La compañía ha asegurado que las solicitudes de los usuarios y las respuestas generadas no se utilizarán para entrenar sus modelos. Esa condición aparece ligada a la integración local y afecta a una de las dudas más habituales: qué datos salen del dispositivo y con qué finalidad.

Lo que queda fuera también es relevante. Siri AI y las funciones de nueva generación presentadas por Apple no forman parte de esta primera fase en China. El usuario chino recibe, por tanto, una versión acotada de Apple Intelligence: incluye herramientas de escritura, traducción y análisis visual, pero no el asistente conversacional más avanzado que Apple ha mostrado para otros mercados.

iPad y Mac: qué se sabe del registro y qué requisitos hay para el iPhone

El registro de iPad y Mac en Shanghái abre una vía regulatoria para que Apple Intelligence llegue más adelante a esos equipos. Sin embargo, la compañía no ha confirmado una fecha de disponibilidad ni el conjunto exacto de funciones que tendrán. El movimiento es distinto del anuncio para iPhone y no permite concluir que tabletas y portátiles vayan a recibir las mismas herramientas al mismo tiempo.

Para el despliegue inicial en iPhone, las condiciones prácticas son estas:

Fecha de prueba: 4 de noviembre de 2026, con una versión para desarrolladores.

4 de noviembre de 2026, con una versión para desarrolladores. Lanzamiento público previsto: diciembre, junto a iOS 27.3.

diciembre, junto a iOS 27.3. Dispositivos iniciales: iPhone; iPad y Mac quedan en el registro regulatorio, sin fecha.

iPhone; iPad y Mac quedan en el registro regulatorio, sin fecha. Idiomas: Siri y el teléfono configurados en inglés o chino simplificado.

Siri y el teléfono configurados en inglés o chino simplificado. Qwen: integración opcional y sujeta a autorización para enviar información al modelo de Alibaba.

Apple tampoco ha detallado cuándo llegarán a China las funciones que ha mostrado para otros mercados ni ha concretado las condiciones para iPad y Mac. La compañía deberá precisar aún la fecha y el paquete de herramientas para esos equipos. Por ahora, el registro regulatorio confirma la vía, pero no la fecha.

El siguiente punto de referencia será la beta para desarrolladores del 4 de noviembre y el despliegue previsto para diciembre. Hasta entonces, la información confirmada deja tres ideas: Apple Intelligence llega a China con 18 funciones y Qwen, el primer paquete se limita a iPhone y Siri AI queda fuera; iPad y Mac ya figuran en el registro, pero siguen pendientes de un anuncio concreto por parte de Apple.