Apple lanza iOS 27.2.1: parches de seguridad críticos en Mensajes y AirPlay

Apple ha lanzado de forma oficial iOS 27.2.1 junto a una batería de actualizaciones de mantenimiento para el resto de sus plataformas. Esta entrega menor no introduce cambios estéticos ni nuevas funciones en el sistema operativo, sino que se centra en resolver vulnerabilidades de seguridad detectadas en servicios clave como Mensajes, AirPlay y la pila de conexiones Bluetooth.

La compañía ha publicado las notas de seguridad detallando los fallos mitigados, recomendando la instalación inmediata a todos los usuarios de dispositivos compatibles para evitar posibles vectores de ataque remoto o por proximidad.

Vulnerabilidades corregidas en Mensajes y AirPlay

Entre los fallos de seguridad solventados en esta versión destacan dos problemas específicos que comprometían la privacidad en la comunicación entre dispositivos:

Acceso no autorizado en Mensajes: Se ha mitigado una brecha que permitía a un atacante remoto unirse a chats grupales de iMessage sin haber recibido invitación previa.

Se ha mitigado una brecha que permitía a un atacante remoto unirse a chats grupales de iMessage sin haber recibido invitación previa. Fuerza bruta en el enlace de AirPlay: Se corrigió un error que posibilitaba a un atacante situado dentro del rango de Bluetooth eludir el límite de intentos para introducir el código de emparejamiento.

Despliegue coordinado en el resto del ecosistema

Dado que gran parte del código base se comparte entre plataformas, Apple ha distribuido parches equivalentes para el resto de su catálogo de dispositivos. La lista de versiones publicadas incluye:

iPadOS: iPadOS 27.2.1, además de iPadOS 26.7.3 e iPadOS 18.7.12 para hardware anterior.

iPadOS 27.2.1, además de iPadOS 26.7.3 e iPadOS 18.7.12 para hardware anterior. macOS: macOS Golden Gate 27.2.1, macOS Tahoe 26.7.3 y macOS Sequoia 15.8.3.

macOS Golden Gate 27.2.1, macOS Tahoe 26.7.3 y macOS Sequoia 15.8.3. watchOS: watchOS 27.2.1 y watchOS 26.6.1.

watchOS 27.2.1 y watchOS 26.6.1. visionOS: visionOS 27.2.1.

Actualización recomendada para todos los usuarios

Aunque no se trata de una actualización con novedades visuales, el cierre de brechas en servicios de uso diario como iMessage hace que su instalación sea prioritaria para proteger los datos personales. El paquete de actualización ya se encuentra disponible a través de los ajustes habituales del sistema en todos los dispositivos compatibles.

¿Has actualizado ya tus dispositivos a iOS 27.2.1 o sueles esperar unos días para comprobar la estabilidad de la batería?