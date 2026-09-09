Apple lanza la versión Release Candidate de iOS 27 y iPadOS 27

Apple ha liberado hoy las versiones Release Candidate de iOS 27 y iPadOS 27, poniendo en marcha la fase final de pruebas para desarrolladores registrados y usuarios del programa beta público. Esta compilación llega una semana después de la octava beta y se posiciona como la versión definitiva antes del lanzamiento oficial para todo el público, siempre que no se detecten fallos críticos de última hora.

La actualización ya está disponible para su descarga desde la aplicación Ajustes del iPhone o iPad, dentro del apartado General y la sección Actualización de software. De forma paralela, la compañía también ha distribuido la Release Candidate de iOS 26.7 para dispositivos en la rama previa.

Integración de Siri AI y novedades en Apple Intelligence

La principal novedad de iOS 27 reside en Siri AI, una versión evolucionada del asistente diseñada en formato chatbot. Esta herramienta integra conocimiento general, acceso a datos contextuales de apps como Mensajes y Mail, y reconocimiento de lo que ocurre en pantalla para responder consultas y gestionar información.

A nivel de funcionalidades, esta entrega incorpora adiciones clave en el sistema:

Aplicación independiente para Siri: Un nuevo espacio dedicado que almacena el historial de conversaciones con el asistente.

Un nuevo espacio dedicado que almacena el historial de conversaciones con el asistente. Write with Siri: Herramienta disponible en todo el sistema para generar textos o solicitar correcciones de redacción.

Herramienta disponible en todo el sistema para generar textos o solicitar correcciones de redacción. Visual Intelligence en Cámara: Se reubica directamente dentro de la app nativa de Cámara mediante un nuevo modo dedicado a Siri.

Se reubica directamente dentro de la app nativa de Cámara mediante un nuevo modo dedicado a Siri. Apple Intelligence expandido: Nuevas funciones integradas en apps como Fotos, Safari, Atajos, Cartera y Contraseñas.

Ajustes visuales y optimización del rendimiento

En el apartado visual, Apple ha refinado el acabado de la interfaz Liquid Glass, sumando un deslizador en los ajustes para personalizar el nivel de transparencia según las preferencias del usuario.

Asimismo, la versión introduce múltiples optimizaciones de rendimiento orientadas a acelerar la respuesta general del sistema, beneficiando también a modelos de iPhone anteriores. Entre las mejoras técnicas se encuentran una apertura de aplicaciones más rápida, mayor velocidad en transferencias vía AirDrop, un despliegue más inmediato del teclado en pantalla y una transición más fluida entre redes Wi-Fi y datos móviles para evitar caídas de conexión.

Con la Release Candidate ya disponible, Apple deja su sistema operativo a las puertas de la distribución general, apostando por mayor fluidez y funciones de inteligencia integradas en el flujo diario. Si estás probando la beta, ¿cuál de estas mejoras notas con mayor impacto en el uso cotidiano?