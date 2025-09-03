iPhone plegable para 2026 y gafas Vision Air para 2027

iPhone Fold, el próximo salto de Apple

La llegada del iPhone Fold en 2026 será, según los últimos rumores, uno de los lanzamientos más esperados por los fans de Apple. Este dispositivo adoptará un diseño tipo libro, muy similar al Galaxy Z Fold de Samsung, pero con ese toque minimalista, elegante y robusto que caracteriza a los productos de la compañía. Cuando está cerrado, su pantalla externa será de entre 5,5 y 6 pulgadas, perfecta para su uso diario como cualquier otro iPhone, mientras que, al desplegarse, el usuario tendrá acceso a una pantalla interna de 7,8 a 8 pulgadas orientada para multitarea, productividad y entretenimiento multimedia.

La experiencia será aún más pulida gracias a un sistema de bisagra hecho con titanio y acero inoxidable, lo que permitirá que el pliegue sea prácticamente invisible y que el cuerpo del teléfono sea muy delgado — se habla de menos de 5 mm abierto y menos de 10 mm cerrado. Esto apunta a que el Fold será cómodo de llevar y usar, además de resistir el día a día sin preocupaciones estéticas.

Un nuevo enfoque en cámaras y software

El teléfono plegable incluirá cuatro cámaras: una frontal para selfies y videollamadas, dos en la parte trasera (principal y secundaria) y una más en la pantalla interna, diseñada para aprovechar el formato desplegado. Y, aunque el espacio para Face ID se reducirá, parece que regresará Touch ID en el botón lateral, algo que muchos usuarios extrañan.

Pero lo más curioso es que Apple está preparando un iOS especial, con funciones adaptadas a la pantalla plegable, como multitarea real, pantalla dividida y menús parecidos a los de iPadOS. Esto hará que el cambio entre usarlo como móvil y como pequeña tablet sea completamente fluido y natural, sin que el usuario tenga que preocuparse por configuraciones complejas.

Precio y disponibilidad: lujo con aspiraciones masivas

Aunque el iPhone Fold tendrá todas las prestaciones de la gama alta, el precio estimado rondará los 2.000 dólares, situándolo entre los más caros del mercado. Sin embargo, los analistas prevén que las ventas podrían ser de entre ocho y diez millones de unidades el primer año, alcanzando cifras mucho más importantes en los años siguientes. Apple está apostando fuerte por esta categoría, aunque reconoce que su precio será un freno para muchos, al menos en su lanzamiento inicial.

Apple Vision Air, comodidad y accesibilidad

Por otro lado, Apple Vision Air será el sucesor espiritual — y más asequible — del Vision Pro, previsto para 2027. Esto implica una reducción de peso superior al 40%, llegando a alrededor de 650 gramos (menos de un kilo), lo que hará las sesiones de realidad mixta mucho más cómodas y prolongadas. Además, la baja de precio será significativa: se espera que cueste la mitad del modelo actual, es decir, unos 1.750 dólares.

La clave de esta reducción estará en el empleo de materiales más ligeros, como el titanio y el plástico, y la simplificación de componentes internos. La potencia seguirá siendo suficiente para aplicaciones de realidad aumentada, pero el chip principal podría provenir de los iPhone y no de los Mac, lo que ayuda a mantener el coste bajo. Así, Vision Air apunta a ser el argumento perfecto para que más gente se anime a dar el salto a la realidad mixta, sin ese miedo a pagar de más por algo poco útil en el día a día.