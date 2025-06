La última fase de iOS 18 está llegando a su fin con la publicación de la primera versión beta para desarrolladores de iOS 18.6 hace unos minutos, que marca el cierre del ciclo de actualizaciones importantes antes del aterrizaje de iOS 26. Aunque la atención de muchos ya está puesta en la próxima generación del sistema operativo de Apple, la compañía de Cupertino no ha dejado de lado a quienes aún utilizan iOS 18, ofreciendo una actualización pensada para afianzar el sistema y preparar el terreno para futuros cambios.

iOS 18.6: ¿Qué novedades aporta la beta disponible?

En paralelo a la beta de iOS 18.6, la firma tecnológica ha liberado también las primeras betas de macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 y visionOS 2.6. Este movimiento parece indicar que se trata del último gran paquete de versiones antes de poner todo el foco en las novedades de la próxima temporada, marcando el final del ciclo de vida de los sistemas lanzados en el último año.

De momento, los detalles oficiales sobre las novedades específicas de esta primera beta de iOS 18.6 se mantienen en secreto. Sin embargo, la información filtrada y los antecedentes de Apple en fases similares indican que no se esperan grandes cambios funcionales. La mayoría de los esfuerzos de la compañía están ya volcados en el desarrollo de iOS 26, por lo que esta actualización llega como una revisión de estabilidad y un parche para pequeños errores detectados en meses previos.

Entre los rumores destaca la posibilidad de que Apple Intelligence pueda finalmente llegar a China, una opción que había sido postergada debido a cuestiones regulatorias y tensiones comerciales con Estados Unidos. No obstante, este añadido aún no está confirmado y, en cualquier caso, no se prevén alteraciones radicales en la experiencia del usuario.

Estabilidad y rendimiento como principales protagonistas

Tal y como ocurre al final del ciclo de cada versión de iOS, el objetivo principal de iOS 18.6 es ofrecer mayor estabilidad y un software más pulido. Apple suele aprovechar estas últimas oleadas de actualizaciones para entregar versiones que minimizan los bugs y mejoran el rendimiento antes de pasar página definitivamente.

Esta actualización puede traducirse en una experiencia más fluida y menos propensa a fallos para los usuarios que no den el salto inmediato a iOS 26, además de asegurar que aquellos dispositivos que ya no vayan a recibir nuevas versiones cuenten con una base sólida y fiable.

Cómo instalar la beta de iOS 18.6

La beta de iOS 18.6 está disponible para desarrolladores y cualquier usuario interesado que siga el procedimiento habitual de instalación. Aunque probar nuevas funciones puede ser tentador, Apple desaconseja instalar versiones beta en tu dispositivo principal por el riesgo de errores e inestabilidades que puedan surgir durante la fase de pruebas.

Los pasos para acceder a la beta son los siguientes:

Registrarse en el Programa para Desarrolladores de Apple e iniciar sesión con el Apple ID correspondiente. Vincular esa cuenta en el iPhone donde se instalará la beta. Acceder a Ajustes > General > Actualización de software en el dispositivo. Esperar a que aparezca la sección Actualizaciones beta y seleccionar iOS 18.6 Developer Beta. Proceder a la descarga e instalación como si fuera una actualización convencional.

A partir de ahí, el dispositivo recibirá también las siguientes betas que vayan saliendo, y si se prefiere, se podrá dar el salto a iOS 26 cuando se abra la beta pública o la versión estable definitiva.

¿Qué más sabemos sobre la actualización?

Según la información pública, el número de build de la primera beta es 22G5054d y la instalación está habilitada para usuarios que ya usan iOS 18.5, quienes pueden optar por esta nueva beta o esperar directamente a la llegada de iOS 26.

La actualización también se acompaña de mejoras en otros sistemas como macOS y watchOS, aunque el patrón general es el mismo: cambios menores enfocados en optimización y estabilidad junto a la resolución de pequeños fallos acumulados.

En las próximas semanas, se espera que sigan saliendo nuevas betas de iOS 18.6, así como la beta pública y final de iOS 26, por lo que es una buena oportunidad para mantener los dispositivos preparados y al día en cuanto a actualizaciones y accesorios recomendados.

iOS 18.6 marca un paso importante en la etapa actual de desarrollo, ya que se enfoca en mejorar la robustez y fiabilidad del sistema operativo antes de dar paso a las novedades más importantes que traerá iOS 26. Los usuarios pueden decidir si prefieren probar esta versión o esperar la versión final, con la seguridad de que sus dispositivos continuarán recibiendo soporte y actualizaciones de calidad.