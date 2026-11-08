Apple ya permite reservar el primer MacBook Pro con pantalla táctil, un portátil que llegará a España el 6 de noviembre con precios desde 3.349 euros. La compañía lo ha presentado en versiones de 14 y 16 pulgadas, con los chips M5 Pro y M5 Max, y con una pantalla PROLED XDR que estrena OLED en tándem.

La llegada del táctil es una novedad en la historia del Mac: es el primer portátil de Apple con esta función. El panel se puede tocar directamente sin renunciar al teclado y al trackpad, que siguen disponibles para las tareas de siempre.

¿Qué cambia con la pantalla táctil del MacBook Pro?

La pantalla táctil del MacBook Pro está integrada en el propio panel, una solución que busca reducir la latencia entre el dedo y la respuesta del sistema. Eso permite combinar gestos conocidos de otros dispositivos de Apple con las aplicaciones de macOS, junto al teclado y al trackpad.

Entre los gestos disponibles están deslizar para desplazarse, pellizcar para ampliar una imagen o documento y tocar dos veces una ventana para maximizarla. También se puede dibujar directamente sobre la pantalla, girar objetos y manipular instrumentos virtuales o modelos 3D en aplicaciones compatibles.

Apple ha adaptado algunos controles de macOS para que sean más fáciles de pulsar con el dedo, como menús y botones de ventana. Además, la bisagra se ha reforzado para que la pantalla no se mueva en exceso al tocarla, un detalle importante en un portátil táctil.

Pantalla PROLED XDR: OLED en tándem y 2.000 nits

La denominación PROLED XDR corresponde a un panel OLED en tándem, con dos capas emisoras de luz superpuestas. Cada píxel genera su propia iluminación, lo que permite representar negros profundos y colores con mayor fidelidad en fotografías y vídeos.

Apple declara una relación de contraste de 10.000.000:1 y un brillo de 1.000 nits sostenidos y hasta 2.000 nits de pico. Ese margen de luminosidad resulta útil para trabajar con luz ambiental intensa, también fuera de un estudio.

El panel está pensado para profesionales que necesitan fidelidad en fotografía y vídeo, también fuera de un estudio. La pantalla táctil añade una vía de interacción, pero no sustituye al teclado ni al trackpad para tareas que requieren precisión o atajos.

Diseño y Dynamic Island del nuevo MacBook Pro táctil

El nuevo MacBook Pro reduce peso y grosor. El modelo de 16 pulgadas se queda en 1,82 kg, una cifra que se nota al transportarlo, y mantiene un formato profesional con marcos más estrechos.

Desaparece el notch tradicional y llega una Dynamic Island que integra la cámara de 12 megapíxeles y puede mostrar controles o actividades en directo. Apple recupera además el logotipo iluminado en la tapa, un detalle que no estaba en los últimos modelos.

En conectividad se mantienen tres puertos Thunderbolt 5, HDMI, lector SDXC, MagSafe 3 y conexión de auriculares. El equipo incluye seis altavoces, triple micrófono y estabilización de imagen en la webcam para las videollamadas.

¿Cuánto cuesta y cuándo llega a España el MacBook Pro táctil?

El primer MacBook Pro táctil se puede reservar ya y su lanzamiento está previsto para el 6 de noviembre. La disponibilidad anunciada para España incluye los tamaños de 14 y 16 pulgadas, con configuraciones basadas en chips M5 Pro y M5 Max.

Precio de partida: 3.349 euros en España.

en España. Tamaños: 14 y 16 pulgadas, con panel PROLED XDR táctil.

Reserva: abierta antes de la llegada a las tiendas el 6 de noviembre .

. Configuraciones: chips M5 Pro y M5 Max, con opciones profesionales de memoria y almacenamiento.

La versión más potente incorpora el M5 Max con hasta 18 núcleos de CPU, 40 de GPU y 128 GB de memoria unificada. Apple mantiene además una autonomía pensada para afrontar jornadas de trabajo fuera de la oficina sin depender constantemente del cargador.

¿A quién va dirigido el MacBook Pro con pantalla táctil?

Apple orienta este modelo a profesionales creativos, técnicos y usuarios de inteligencia artificial local. La pantalla táctil aporta más en tareas de edición, diseño o manipulación directa que en el uso básico de documentos y correo.

Para quien solo escribe, navega o consulta hojas de cálculo, las mejoras de color y brillo pueden ser agradables, pero no justifican por sí solas el salto de precio. En cambio, fotógrafos, editores y profesionales del color sí pueden aprovechar la fidelidad del panel PROLED XDR.

El MacBook Pro táctil llega así como un equipo de gama alta con una novedad que Apple había evitado durante años. Su éxito dependerá de que los gestos táctiles se integren en el trabajo diario.