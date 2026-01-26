Apple ha lanzado la tercera beta de iOS 26.3 y iPadOS 26.3 para desarrolladores, continuando con el desarrollo de una actualización que apunta más a consolidar el sistema que a introducir cambios visuales llamativos. Esta beta llega una semana después de la anterior y refuerza la sensación de que Apple está ya en una fase de pulido, corrigiendo errores, afinando funciones introducidas previamente y dejando listas varias novedades que llevan meses gestándose. Como es habitual, esta versión se instala desde Ajustes y está pensada principalmente para pruebas, aunque deja bastante claro el rumbo que tomará la versión final.

Uno de los cambios más relevantes de iOS 26.3 tiene que ver con la privacidad, ya que Apple introduce un nuevo ajuste que permite limitar la precisión de la ubicación que recibe la operadora móvil. Hasta ahora, las redes podían estimar la posición del iPhone con bastante detalle a partir de las torres celulares a las que se conecta. Con esta nueva opción, el sistema reduce la granularidad de esa información, haciendo que la operadora reciba una ubicación más aproximada en lugar de datos tan precisos. Es un paso más en la estrategia de Apple de ofrecer mayor control al usuario sin comprometer el funcionamiento básico del dispositivo.

Este ajuste de privacidad tiene algunas limitaciones importantes que conviene conocer. Solo está disponible en dispositivos que utilizan los módems C1 o C1X diseñados por Apple (iPhone 16e, iPhone Air y iPad Pro M5) y requiere compatibilidad por parte de la operadora. Además, no afecta a los Servicios de localización del sistema ni a las apps, sino exclusivamente a los datos que se comparten a nivel de red móvil. Apple también aclara que esta limitación no interfiere con las llamadas de emergencia, donde la precisión de ubicación sigue siendo máxima por motivos de seguridad. Para activarlo, hay que entrar en los ajustes de la línea móvil y reiniciar el dispositivo tras cambiar la opción.

El resto de novedades que prepara iOS 26.3

Más allá de la privacidad, iOS 26.3 incluye una nueva herramienta nativa para facilitar la migración de un iPhone a un dispositivo Android, integrada directamente en el proceso de configuración inicial. Apple busca reducir la fricción a la hora de cambiar de plataforma, permitiendo transferir de forma más sencilla datos clave como contactos, mensajes, fotos, notas, contraseñas y otros elementos esenciales. No se trata de una migración total de apps, pero sí de un enfoque mucho más práctico que evita pasos innecesarios y aplicaciones externas para empezar a usar el nuevo dispositivo con normalidad desde el primer momento.

Otra novedad relevante, especialmente en Europa, es que Apple sigue ampliando la compatibilidad de las notificaciones con wearables de terceros. iOS 26.3 introduce ajustes adicionales que permiten reenviar notificaciones a dispositivos que no son Apple Watch, cumpliendo con la normativa europea y mejorando la interoperabilidad del sistema. Este cambio no supone una apertura total del ecosistema, pero sí un avance claro frente a versiones anteriores, donde la experiencia con accesorios de terceros era mucho más limitada y poco consistente.

Junto a estas funciones, iOS 26.3 también incorpora pequeños ajustes visuales y de comportamiento repartidos por el sistema, como retoques en fondos dinámicos relacionados con el tiempo, mejoras internas en estabilidad y optimizaciones de rendimiento. Son cambios que rara vez se detallan en las notas oficiales, pero que forman parte del trabajo habitual de Apple en estas versiones intermedias, especialmente cuando el lanzamiento público está relativamente cerca y el foco está en ofrecer una experiencia más sólida y coherente.

Con la llegada de la beta 3, todo apunta a que iOS 26.3 se encuentra ya en la recta final de su desarrollo, con un lanzamiento público previsto para las próximas semanas. Aunque no será una actualización revolucionaria, sí introduce mejoras muy concretas en privacidad, portabilidad y compatibilidad que pueden marcar la diferencia en el uso diario. Como ocurre a menudo con Apple, son cambios silenciosos, pero pensados para que el sistema siga evolucionando sin romper la experiencia que los usuarios ya conocen.







