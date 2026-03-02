Apple lanza iOS 26..4 Beta 3

Apple ha liberado hoy la Beta 3 de iOS 26.4, iPadOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 y visionOS 26.4, continuando con el calendario previsto para este ciclo de actualizaciones de primavera. Esta nueva versión para desarrolladores llega apenas una semana después de la anterior compilación, lo que indica que la compañía está acelerando el proceso de pruebas para garantizar la estabilidad antes del lanzamiento público general. Las novedades de esta entrega se centran en expandir las capacidades de comunicación del iPhone, actualizar el catálogo de expresiones visuales y mejorar la experiencia multimedia en sus aplicaciones nativas, consolidando las nuevas funciones presentadas al inicio del año.

Novedades en iOS 26.4: RCS cifrado y nuevos emojis

La principal novedad de iOS 26.4 Beta 3 es el avance en la interoperabilidad de mensajería con la implementación del cifrado de extremo a extremo para RCS. Esta mejora permite que las conversaciones entre usuarios de iPhone y dispositivos Android sean mucho más seguras, equiparándose a los estándares de privacidad de iMessage. Además, Apple ha incluido oficialmente los nuevos emojis de 2026, que incluyen iconos como el trombón, un cofre del tesoro, una orca, un desprendimiento de tierra y la figura de Bigfoot. Estos añadidos responden a la última actualización del consorcio Unicode y ya están disponibles para su uso en todo el sistema operativo, desde Mensajes hasta redes sociales.

En el apartado multimedia, la aplicación Apple Podcasts recibe cambios significativos en esta beta. Apple ha introducido soporte nativo para podcasts de vídeo, permitiendo a los creadores ofrecer una experiencia visual más rica directamente desde la plataforma oficial. La interfaz de reproducción se ha adaptado para gestionar estos contenidos de forma fluida, facilitando el descubrimiento de programas que utilizan este formato. Asimismo, se han detectado ajustes en la aplicación Salud, específicamente en la sección de Sueño, que ahora muestra métricas más detalladas sobre el promedio de la hora de acostarse, ayudando a los usuarios a mantener rutinas de descanso más saludables y constantes.

Actualizaciones en iPadOS, watchOS y visionOS

Para los usuarios de iPad, la Beta 3 de iPadOS 26.4 recupera la opción de utilizar una barra de pestañas compacta en Safari, una característica muy demandada para aprovechar mejor el espacio de pantalla en los modelos Pro y Air. Esta versión también hereda las mejoras en la aplicación Podcasts y la gestión de emojis vista en el iPhone. Por su parte, watchOS 26.4 se centra en la optimización del rendimiento y la sincronización de las nuevas métricas de sueño, asegurando que los datos registrados por el Apple Watch se reflejen con total precisión en el ecosistema de salud del usuario, eliminando errores de lectura reportados en versiones previas.

Finalmente, visionOS 26.4 introduce mejoras técnicas centradas en la eficiencia visual. La novedad más técnica es la implementación de foveated streaming, una tecnología que optimiza la renderización de imágenes según el punto donde el usuario fija la mirada, reduciendo la carga de procesamiento sin perder calidad percibida. El resto de sistemas, como tvOS 26.4 y macOS 26.4, se limitan en esta ocasión a la corrección de errores internos y mejoras de estabilidad general. Como es habitual, estas versiones ya están disponibles para descarga desde el panel de actualización en los ajustes de cada dispositivo para aquellos que tengan configurado el perfil de desarrollador.

La rapidez con la que Apple está lanzando estas compilaciones sugiere que nos encontramos en el tramo final del desarrollo de la versión 26.4. Se espera que la beta pública esté disponible en las próximas horas para el resto de usuarios interesados en probar estas funciones. Si decides instalarla, recuerda realizar siempre una copia de seguridad previa, ya que, aunque el sistema es cada vez más estable, todavía pueden aparecer fallos de autonomía o pequeñas incompatibilidades con aplicaciones de terceros que se irán puliendo de cara a la versión final que veremos en las próximas semanas.