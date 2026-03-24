iOS 26.4 ya disponible: Playlist Playground con IA y todas las novedades

Apple ha liberado hoy, 24 de marzo de 2026, la versión definitiva de iOS 26.4 para todos los usuarios. Esta actualización llega tras un periodo de pruebas de seis semanas y se posiciona como una de las revisiones más importantes del ciclo actual. El nuevo software introduce funciones de inteligencia artificial generativa en Apple Music, una expansión del catálogo de emojis y mejoras críticas en la estabilidad del sistema para el iPhone 11 en adelante.

Playlist Playground: IA generativa en Apple Music

La novedad estrella de iOS 26.4 es Playlist Playground. Esta herramienta permite a los suscriptores de Apple Music crear listas de reproducción personalizadas mediante comandos de texto naturales. Al introducir una descripción, el sistema genera una selección musical coherente, asigna un título creativo y diseña una portada exclusiva. Esta integración demuestra la apuesta de la compañía por llevar modelos de lenguaje locales a sus servicios principales.

Además, la aplicación de música estrena la pestaña Conciertos, que centraliza la información sobre eventos en vivo de los artistas que el usuario sigue. La interfaz también se ha refinado con fondos a pantalla completa basados en el arte del álbum, una estética que se hereda de la línea de diseño Liquid Glass presentada el año pasado. El ecosistema se beneficia de una sincronización inmediata con HomePod y Apple TV.

Reconocimiento de música offline y mejoras en Podcasts

En el apartado de servicios, iOS 26.4 elimina la dependencia de internet para identificar canciones. El Reconocimiento de música desde el Centro de Control ahora puede capturar la huella digital del audio sin conexión y mostrar el resultado una vez que el dispositivo recupere la señal. Esta mejora técnica optimiza el uso del procesador A18 Pro y versiones anteriores para tareas de aprendizaje automático en segundo plano.

Por su parte, Apple Podcasts adopta el estándar HLS (HTTP Live Streaming), lo que permite una reproducción de vídeo mucho más eficiente y transiciones instantáneas entre el modo solo audio y la imagen. Los usuarios de En familia también reciben una mejora solicitada: ahora los miembros adultos pueden configurar su propio método de pago para compras en la App Store, manteniendo la privacidad financiera frente al organizador del grupo.

Nuevos emojis y correcciones de rendimiento

La actualización incluye 8 nuevos emoji, entre los que destacan una orca, un trombón, una bailarina de ballet y una cara distorsionada. Estos iconos también están disponibles desde hoy en watchOS 26.4 y macOS 26.4, asegurando la uniformidad visual en todo el ecosistema Apple. En accesibilidad, se ha añadido la opción de Reducir efectos brillantes para mejorar la experiencia de usuarios con sensibilidad lumínica.

Finalmente, iOS 26.4 resuelve un error persistente que afectaba a la latencia del teclado durante la escritura rápida en aplicaciones de mensajería. La descarga ya está disponible a través de Ajustes > General > Actualización de software. Se recomienda realizar una copia de seguridad en iCloud antes de proceder con la instalación para salvaguardar los datos del terminal.