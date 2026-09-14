Apple lanza iOS 27 y iPadOS 27: novedades, Siri AI y compatibilidad

Apple ha lanzado oficialmente hoy, 14 de septiembre de 2026, las actualizaciones de iOS 27 y iPadOS 27 para iPhone y iPad. La nueva versión ya está disponible de forma gratuita mediante descarga inalámbrica desde Ajustes > General > Actualización de software para todos los dispositivos compatibles.

En cuanto a compatibilidad, iOS 27 mantiene el soporte para todos los modelos que ejecutaban iOS 26, abarcando desde el iPhone SE de segunda generación y la serie iPhone 11 en adelante. Por su parte, iPadOS 27 llega al iPad Pro de segunda generación o posterior, iPad Air de cuarta generación en adelante, iPad mini de sexta generación y el iPad con chip A16.

Siri AI y la expansión de Apple Intelligence

El núcleo de esta actualización reside en Siri AI, una versión renovada del asistente que requiere registro previo desde Ajustes tras actualizar el sistema. Estas funciones inteligentes quedan reservadas para la gama iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 17 e iPhone 18, además de iPads con chip serie M y el iPad mini con A17 Pro.

Siri conversacional y app dedicada: Incorpora comprensión de contexto personal, acciones directas entre apps, sincronización cifrada mediante iCloud y voces más naturales y configurables.

Incorpora comprensión de contexto personal, acciones directas entre apps, sincronización cifrada mediante iCloud y voces más naturales y configurables. Modo Siri en Cámara: Integra inteligencia visual directamente en el visor para resolver dudas del entorno inmediato, consultar información nutricional o dividir cuentas.

Integra inteligencia visual directamente en el visor para resolver dudas del entorno inmediato, consultar información nutricional o dividir cuentas. Edición fotográfica avanzada: La app Fotos suma Spatial Reframing para reencuadrar tomas cambiando virtualmente la posición de la cámara, la herramienta Extend para ampliar bordes con relleno generativo y un borrador Clean Up con modos rápido y de alta calidad.

La app Fotos suma Spatial Reframing para reencuadrar tomas cambiando virtualmente la posición de la cámara, la herramienta Extend para ampliar bordes con relleno generativo y un borrador Clean Up con modos rápido y de alta calidad. Herramientas en Safari y sistema: Agrupación automática de pestañas por temática, alertas de cambios de precio o disponibilidad y creación de extensiones y atajos mediante lenguaje natural.

Ajustes en Liquid Glass, rendimiento y seguridad familiar

El apartado visual recibe optimizaciones en el diseño Liquid Glass, que ahora suma un selector en Ajustes para ajustar la apariencia desde un acabado ultra claro hasta completamente tintado, priorizando la legibilidad.

Asimismo, el sistema añade controles parentales reforzados —como aprobación previa de webs mediante Ask to Browse, filtros para contenido violento en mensajes y límites horarios segmentados por categorías—, además de volumen independiente para alarmas y temporizadores, mayor velocidad de apertura de apps y transiciones optimizadas entre redes Wi-Fi y datos móviles.

Disponibilidad

La distribución de iOS 27 se está desplegando de manera escalonada en los servidores de la compañía. Las funciones de Siri AI y Apple Intelligence son gratuitas en esta etapa de lanzamiento, aunque Apple contempla la posibilidad de aplicar tarifas para usos intensivos en el futuro. Recordemos que en Europa no están disponibles las funciones de Siri AI, y que de momento están disponibles sólo en inglés, aunque se espera que lleguen en español y otros idiomas próximamente, con iOS 27.1.

¿Has actualizado ya a iOS 27 en tu dispositivo o prefieres esperar a las primeras revisiones de estabilidad?