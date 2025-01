Apple lanza un nuevo firmware 2A143 para el cargador MagSafe

Apple ha lanzado una actualización para su firmware, la versión 2A143, del cargador MagSafe de 25W, un accesorio ampliamente utilizado por los usuarios de iPhone y otros productos de la marca. Un cargador que se lanzó hace años y resucitaba la serie MagSafe después de un largo tiempo. Este nuevo firmware sustituye la versión anterior, identificada como 2A138, e introduce mejoras que, aunque no han sido detalladas, podrían incluir correcciones de errores y pequeños ajustes en el rendimiento del accesorio. Como suele ser habitual en dispositivos de Apple, la actualización se realiza de forma automática y sin la intervención del usuario.

2A143, la nueva versión del firmware de MagSafe

El cargador MagSafe debutó junto a los modelos de iPhone 12, permitiendo una carga inalámbrica rápida gracias a su diseño magnético. Con la llegada de los nuevos iPhone 16, su capacidad de carga máxima aumentó a 25W, aunque sigue manteniéndose en 15W para dispositivos de generaciones anteriores, como los iPhone 12, 13, 14 y 15.

Artículo relacionado: ¿MagSafe de colores? Apple lo pensó, pero lo desechó

Si bien no se han publicado detalles específicos sobre las novedades incluidas en esta actualización, la mejora de estabilidad y la resolución de pequeños errores suelen ser los objetivos principales de estos lanzamientos silenciosos. De hecho, la no publicación de estas novedades tiene bastante cabreados a algunos desarrolladores que no entienden ningún lanzamiento sin notas oficiales con las novedades.

Recordad que el firmware que hasta ahora teníamos en el cargador MagSafe era la versión 2A138 y ahora se sustituye por la versión 2A143. El proceso de actualización de este accesorio es completamente automático y se lleva a cabo de manera inalámbrica mientras el cargador esté conectado con un dispositivo Apple compatible. Aunque no hay una forma manual de forzar la actualización, puedes verificar la versión de firmware actual siguiendo estos pasos:

Conecta tu iPhone 12 (o modelo superior) al cargador MagSafe y asegúrate de que se inicie el proceso de carga correctamente. Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo iOS, navega hasta «General», y luego selecciona «Acerca de». Desplázate hacia abajo y selecciona «Cargador Apple MagSafe» para ver detalles como la versión del firmware y el número de modelo.

¿Qué significa esta actualización para los usuarios?

El lanzamiento de una nueva versión de firmware como la 2A143 es una señal de que Apple sigue trabajando en mejorar la experiencia del usuario en sus accesorios. Aunque estas actualizaciones suelen pasar desapercibidas para la mayoría de los usuarios, detrás de ellas hay un esfuerzo por optimizar pequeños detalles que pueden no ser visibles a primera vista.

Artículo relacionado: Así es el nuevo soporte para iPhone de Belkin con MagSafe para el Apple TV 4K

Para muchos, resulta tranquilizador saber que sus dispositivos y accesorios reciben mantenimiento continuo, garantizando así que funcionen de manera eficiente y segura. Si bien no notarás grandes diferencias al usar el cargador tras esta actualización, es probable que se hayan eliminado posibles problemas menores que podían afectar a su rendimiento.

Todo lo relacionado con este firmware ilustra cómo Apple aborda la innovación y la calidad en sus productos. Aunque no haya cambios radicales, estas pequeñas mejoras contribuyen a que el ecosistema Apple sea más robusto y confiable para sus usuarios más leales.