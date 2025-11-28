Apple ha puesto ya en marcha su clásica campaña navideña para el iPhone 17 con un nuevo cortometraje publicitario titulado “A Critter Carol”, donde un grupo de marionetas de animales del bosque se convierte en el inesperado protagonista de una historia sobre la amistad. El anuncio, de algo más de dos minutos, mezcla humor suave, ternura y una demostración bastante directa de lo que puede hacer la cámara del iPhone 17 Pro.

La pieza se suma a la tradición de anuncios navideños de la compañía, pero en esta ocasión subraya un mensaje muy claro: la tecnología está al servicio de la creatividad humana, no al revés. Por eso, en plena fiebre por la inteligencia artificial, Apple apuesta por títeres físicos, tipografía artesanal y un rodaje que presume de haberse realizado íntegramente con un teléfono móvil, aunque apoyado por equipo y software profesional de producción y edición.

Un iPhone 17 Pro perdido entre marionetas del bosque

En “A Critter Carol”, la historia arranca en un bosque nevado donde un excursionista pierde su iPhone 17 Pro. El dispositivo cae sobre la nieve y queda abandonado hasta que un pequeño grupo de animales del bosque lo descubre: mapache, oso, rata, búho, ciervo, ardilla, conejo, topo y otro ciervo se arremolinan alrededor del móvil, intrigados por la pantalla encendida.

Las criaturas, interpretadas mediante marionetas realizadas a mano y manipuladas por titiriteros, empiezan a juguetear con el teléfono hasta que logran abrir la cámara. A partir de ahí, todo se convierte en una improvisada sesión de rodaje: se colocan frente al iPhone, se organizan como pueden y se graban cantando “Friends”, tema popularizado por el dúo Flight of the Conchords.

El vídeo que registran con el iPhone 17 Pro funciona como el corazón del anuncio: muestra cómo la cámara del dispositivo capta detalles, expresiones y gestos minúsculos de los títeres, al tiempo que subraya el tono amistoso del relato. El bosque, la nieve y la iluminación suave terminan de dar al spot una atmósfera muy navideña, sin necesidad de grandes artificios.

Mientras todo esto sucede, el dueño del móvil intenta localizar su teléfono con la ayuda de la app Find My desde su Apple Watch. La integración entre reloj y iPhone no se explica de forma técnica, pero queda muy visible en pantalla: en apenas unos segundos, el excursionista sigue la señal y vuelve al lugar donde lo perdió.

Al llegar, descubre el teléfono apoyado sobre una composición de ramitas en forma de corazón y reproduce la grabación que han dejado los animales. Ellos, al ver que regresa, salen corriendo asustados, aunque el topo alcanza a exclamar un inocente “¡Espero que les guste!” antes de que el mapache le mande callar. El anuncio se cierra con el mensaje final: “La amistad es un regalo”, remarcando el tono clásico de estas campañas navideñas.

Rodado con iPhone 17 Pro y pensado para enseñar cámara

Más allá de la historia, el cortometraje está construido para que el protagonista real sea la cámara del iPhone 17 Pro. Apple insiste en que todo el spot se ha filmado con este modelo, si bien en los créditos se aclara que se ha utilizado también software y equipamiento adicional de rodaje y posproducción, algo habitual en este tipo de producciones profesionales.

Durante el anuncio y en el material “making of” publicado en paralelo, se muestran varias de las funciones estrella del dispositivo: el zoom de hasta 8x para acercar la acción sin necesidad de moverse, los selfies automáticos con la función de encuadre inteligente tipo Center Stage -capaz de cambiar entre orientación vertical y horizontal sin girar físicamente el teléfono- y la captura dual, que permite grabar al mismo tiempo con la cámara frontal y la trasera.

Estas herramientas se integran dentro de la narrativa casi sin subrayados técnicos: cuando los animales se colocan ante el teléfono, el encuadre se ajusta, el zoom se acerca a determinadas expresiones y la dualidad de cámaras se usa para alternar entre la reacción de los personajes y el entorno nevado. De esta forma, el anuncio funciona a la vez como corto navideño y demostración práctica de funciones.

El director del spot es el australiano Mark Molloy, conocido por haber trabajado ya en varias campañas de Apple y por su salto al cine comercial con “Beverly Hills Cop: Axel F”. En el vídeo detrás de las cámaras, Molloy explica que quería “abrazar la naturaleza táctil de los títeres” y “volver a la artesanía”, insistiendo en esa idea de combinar lo manual con lo digital sin que uno anule al otro.

La producción se rodó en un estudio de sonido en Praga, con la agencia TBWA\Media Arts Lab, socia habitual de Apple, al frente de la creatividad. Las productoras Smuggler y Unit+Sofa se encargaron de la ejecución, mientras que Joost van Gelder asumió la dirección de fotografía y Andy Kelly el diseño de producción. El resultado se aleja de la animación por ordenador y apuesta por texturas visibles, materiales cálidos y movimientos ligeros, casi de stop-motion.

Artesanía frente a la saturación de la inteligencia artificial

La elección de marionetas físicas en lugar de animación digital no es casual. En los últimos años, buena parte de la industria publicitaria se ha inclinado hacia el uso masivo de IA generativa y gráficos por ordenador, y la propia Apple se vio envuelta en polémica con el spot “Crush!”, aquel anuncio de un iPad en el que una prensa hidráulica destruía instrumentos, libros y objetos creativos, interpretado por muchos como un símbolo de la tecnología aplastando la creatividad humana.

Con “A Critter Carol”, el mensaje va justo en la dirección contraria. Todo en el anuncio remite a lo hecho a mano: títeres cosidos con detalle, tipografías que imitan la impresión en madera, decorados físicos y una iluminación suave de estudio. La tecnología, encarnada por el iPhone 17 Pro y el Apple Watch, aparece como herramienta que acompaña y registra, no como sustituto de las personas.

Esta apuesta encaja con una tendencia que muchas consultoras llevan tiempo señalando: una parte importante del público se muestra más receptiva ante campañas donde percibe procesos humanos reales, incluso si están cuidadosamente dirigidos. Ese deseo de autenticidad, especialmente fuerte entre audiencias jóvenes saturadas de contenido algorítmico, ayuda a que el anuncio destaque en una Navidad llena de mensajes muy parecidos.

También en Europa y España, donde el escepticismo hacia el exceso de automatización digital es creciente, este tipo de planteamientos conectan bien con quienes buscan campañas menos frías y más tangibles. Sin llegar a la lágrima fácil de años anteriores, Apple intenta equilibrar una narrativa sencilla con un tono cálido y reconocible.

El iPhone 17 Pro que se ve en el anuncio: diseño y prestaciones

El modelo que aparece en manos del excursionista y en las patas de los animales es un iPhone 17 Pro, la versión más avanzada de la gama. El dispositivo está construido en un chasis unibody de aluminio con sistema de refrigeración por cámara de vapor, pensado para mejorar la gestión de la temperatura bajo un uso intensivo, ya sea grabando vídeo en alta resolución o ejecutando juegos y apps exigentes.

Su pantalla de 6,3 pulgadas integra tecnología ProMotion con refresco de 120 Hz, lo que permite animaciones más fluidas, así como función de pantalla siempre encendida para mostrar información básica sin necesidad de activar el teléfono por completo. En el anuncio no se mencionan estos datos de forma explícita, pero la nitidez y la suavidad de las escenas grabadas sirven de escaparate indirecto de estas características.

En el interior, el iPhone 17 Pro monta el chip A19 Pro, con CPU de seis núcleos y GPU también de seis núcleos, acompañado de 12 GB de memoria RAM. Este conjunto apunta a un rendimiento alto tanto en tareas de edición de vídeo como en fotografía computacional, dos ámbitos en los que Apple quiere posicionarse de forma muy clara.

En el terreno fotográfico, el teléfono incorpora un sistema de cámaras trasero con zoom óptico de hasta 5x y soporte para grabación en formatos profesionales como ProRes RAW y Log 2, además de 4K a 120 fps. Son especificaciones pensadas para creadores que quieran mayor control en posproducción. La batería promete hasta 31 horas de uso y el almacenamiento puede llegar a 1 TB en las configuraciones superiores.

En España, el terminal se comercializa en colores como naranja cósmico, azul profundo y plata. Los precios oficiales en la tienda online de Apple España sitúan el iPhone 17 Pro desde 1.319 euros, el iPhone Air desde 1.219 euros y el iPhone 17 estándar desde 959 euros, cifras que colocan de nuevo a la gama en la franja alta del mercado europeo.

Objetivo: un trimestre navideño de récord también en Europa

La campaña navideña llega en un contexto en el que Apple aspira a firmar uno de sus mejores trimestres de ventas de iPhone. La compañía ha señalado que ve margen para batir sus marcas entre octubre y diciembre, periodo que además coincide con el inicio de su ejercicio fiscal. Parte de ese empuje debería venir del tirón del iPhone 17 y 17 Pro en mercados clave como Estados Unidos, Europa y China.

En el caso europeo, y particularmente en España, el anuncio “A Critter Carol” se distribuye a través de televisión, plataformas digitales y redes sociales, reutilizando el mismo cortometraje global con pequeñas adaptaciones de formato según el channel. Se espera que versiones recortadas del spot acompañen retransmisiones relevantes en distintos países, mientras que en Estados Unidos se emitirá también una versión reducida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias en la cadena NBC.

El enfoque es claro: conectar emocionalmente con el público justo en el momento en que se decide buena parte de las compras de final de año. Apple confía en que la combinación de historia amable, estética artesanal y demostración tecnológica lleve a más de uno a considerar el iPhone 17 como regalo estrella de estas fiestas.

Las cifras del último ejercicio respaldan esa ambición. Las ventas de iPhone acumularon más de 209.000 millones de dólares a nivel global, un incremento en torno al 4 % respecto al año anterior. El objetivo ahora es mantener ese ritmo en un escenario cada vez más competitivo, en el que la calidad de cámara y la experiencia de vídeo se han convertido en argumentos de peso tanto para usuarios como para creadores de contenido.

Al margen de si el nuevo anuncio iguala o no el impacto emocional de campañas navideñas anteriores de la marca, “A Critter Carol” consolida la estrategia de Apple de usar pequeñas historias cinematográficas para presentar cada generación de iPhone, alejándose del lenguaje puramente técnico. Para quien vea el spot desde España o cualquier otro país europeo, la sensación que deja es la de un cuento corto de invierno: marionetas, nieve, una canción pegadiza y un teléfono que pasa de ser un objeto perdido a un puente entre desconocidos, con la amistad y la creatividad como hilo conductor.