Apple podría lanzar esta misma semana su nueva actualización a iOS 18.2, ya que la semana pasada lanzó la Release Candidate, presumiblemente la última Beta. Pero hoy nos ha sorprendido con una nueva RC que no esperábamos.

Durante este mes de diciembre llegará la nueva actualización para nuestro iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Watch: iOS 18.2 y sus correspondientes versiones para el resto de plataformas. La semana pasada Apple dejaba todo listo para su lanzamiento con la versión Release Candidate, la última Beta que debería ser igual que la versión final que llegue a todos los usuarios como versión pública. Sin embargo hoy ha lanzado una segunda Release Candidate, no sólo para iPhone, también para el resto de dispositivos. Esta nueva «última Beta» ya está disponible para descargar para desarrolladores.

¿Por qué una nueva RC? Probablemente porque hayan detectado algún error importante que han querido corregir antes del lanzamiento de la versión definitiva. Es algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Esto significa que no tendremos versión pública esta semana? No tiene por qué ser así. Apple puede seguir lanzando esta semana la versión definitiva, apenas unos pocos días después del lanzamiento de esta última RC, algo que tampoco es nuevo, aunque no habitual.

Artículo relacionado: Estas son las novedades de iOS 18.2

Si no sabes aún qué novedades incluirá iOS 18.2 en tu iPhone, en este artículo te hemos dejado un listado con todas las novedades que hemos conocido hasta la fecha que traerá iOS 18.2, agrupadas en novedades relacionadas con Inteligencia Artificial, que aquí no vamos a poder probar aún, y en novedades que sí que podremos disfrutar desde el primer momento porque nada tienen que ver con Apple Intellligence. Cuando se lance la versión 18.2 llegará el turno para iOS 18.3 Beta con novedades en Apple Intelligence, y podremos comprobar cuáles son los próximos pasos de Apple en su despliegue de la Inteligencia Artificial para sus dispositivos, así como los siguientes países en los que se podrá utilizar, así que atentos.