Apple ha puesto fecha oficial al lanzamiento de todos sus sistemas operativos, anunciado en su último evento en el que el iPhone 17 ha sido el protagonista. El próximo 15 de septiembre estarán disponibles para el público iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 y visionOS 26. El anuncio se realizó durante el evento “Awe Dropping”, y sitúa la actualización de software cinco días antes del lanzamiento de los nuevos iPhone 17 y Apple Watch previsto para el 19 de septiembre.

Un rediseño común: Liquid Glass

Todos los sistemas llegan bajo una numeración unificada “26”, parte de la estrategia de Apple de alinearlos con un esquema basado en el año. La novedad común más visible es el rediseño Liquid Glass, un lenguaje visual con transparencias y efectos vítreos que recorre desde la pantalla de bloqueo hasta las aplicaciones del sistema.

El nuevo aspecto apuesta por transparencias y reflejos con comportamiento de “vidrio”, acompañado de barras de navegación simplificadas, menús que se despliegan al instante y animaciones más fluidas. En iPhone y iPad se notará en la pantalla de bloqueo, el escritorio y los ajustes rápidos, mientras que en Mac se extiende a la barra de menús, el Dock y las barras laterales, y en Apple Watch con watchOS 26.

Además del impacto visual, Apple ha ajustado la ergonomía: hay controles menos intrusivos, iconos y carpetas con tintes personalizables y una mayor coherencia entre plataformas. Este enfoque busca que el salto entre iPhone, iPad y Mac sea más natural, con una estética reconocible que no sature la interfaz.

Novedades destacadas en iOS 26 y iPadOS 26

La app Música suma opciones como AutoMix y traducción de letras, mientras que aparecen nuevas aplicaciones: una app de Juegos para concentrar títulos de App Store y Arcade, y Vista Previa en iPhone y iPad para anotar y firmar documentos con herramientas del entorno de macOS. El teléfono se expande a iPad y Mac, de modo que el ecosistema comparte más utilidades sin depender de terceros.

Otras mejoras de uso diario incluyen filtros para remitentes desconocidos en Mensajes, encuestas en chats de grupo para decidir planes sin perderse en hilos interminables, y ajustes de cámara y pantalla de bloqueo más claros. Los iPhone 17 llegarán ya con iOS 26 instalado, y el resto de modelos compatibles podrán actualizar el día del lanzamiento.

macOS Tahoe 26: el salto mayor en el Mac

En el Mac, Tahoe firma la mayor renovación del sistema en años. El rediseño Liquid Glass se combina con una personalización profunda de la barra de menús y el Centro de control (con controles y disposición a medida), iconos y carpetas con tintes, y widgets en el escritorio. Los Macs con Intel reciben esta versión, pero Apple avanza que será la última gran actualización para equipos Intel que siguen en circulación.

El nuevo Spotlight es protagonista: además de buscar en archivos, apps, mensajes o eventos, ahora permite ejecutar cientos de acciones sin abrir aplicaciones. Desde enviar un mensaje o crear un recordatorio hasta convertir archivos mediante Atajos, todo desde el lanzador. Incluye historial del portapapeles, filtros avanzados y vistas de exploración; las apps de terceros pueden sumar acciones a través de App Intents.

Finder también se renueva con iconos y carpetas teñidos, una organización más flexible y sensación de sistema más fresco. Safari gana pestañas flotantes, una barra lateral rediseñada para localizar contenidos guardados y mejoras de rendimiento y privacidad, con protección contra fingerprinting activa por defecto.

Entre las apps, destaca la llegada de Teléfono al Mac: se pueden hacer y recibir llamadas mediante el iPhone cercano, con acceso a Recientes, Favoritos y Buzón de voz. Apple suma funciones de Call Screening (pide nombre y motivo al llamante) y Hold Assist (mantiene la espera y avisa cuando responde un agente). También aterrizan Journal y la nueva app de Juegos con Game Overlay para ajustar sistema y chatear sin salir del título.

Mensajes en macOS añade fondos personalizables, encuestas y mejoras en grupos (indicadores de escritura y gestión más sencilla). Las Actividades en directo del iPhone aparecen en la barra de menús del Mac y, al pulsar, se abren vía Espejo del iPhone. Para creadores y estudios, Metal 4 promete gráficos más avanzados y tasas de cuadros más estables, y hay un Modo de bajo consumo para alargar sesiones de juego con batería.

Apple Intelligence, automatización y apps del sistema

Las capacidades de Apple Intelligence se integran en Atajos para automatizar tareas complejas, con acciones como Herramientas de escritura e Image Playground, además de soporte para modelos de IA de Apple y, en escenarios concretos, ChatGPT. En Recordatorios, la IA sugiere y clasifica acciones a partir de correos, notas o webs, y Genmoji permite combinar varios emojis o partir de uno existente para nuevas creaciones.

Disponibilidad, RC y cómo actualizar

Las versiones Release Candidate ya están disponibles para participantes en los programas de betas de Apple. En el caso de macOS Tahoe 26, el RC llega en paralelo a los RC de iOS, iPadOS, tvOS y watchOS. Salvo contratiempos de última hora, estas compilaciones suelen ser las que se liberan al público.

Haz una copia de seguridad (Time Machine en Mac, o iCloud/computadora en iPhone/iPad). Entra en Ajustes/Preferencias del sistema > General > Actualización de software. Pulsa en Actualizar ahora cuando aparezca iOS 26, iPadOS 26 o macOS Tahoe 26. Deja que el dispositivo se reinicie para completar la instalación.

El despliegue comenzará el día 15 de septiembre para todos los usuarios con equipos compatibles. Quienes prefieran esperar pueden actualizar más adelante; las funciones y parches de seguridad llegarán por la vía inalámbrica habitual.

watchOS, tvOS y visionOS: misma fecha, mismo lenguaje

Con fecha cerrada y un paquete de cambios transversal, el 15 de septiembre marcará un punto de inflexión: desde el diseño Liquid Glass hasta la potencia de Spotlight y la expansión de aplicaciones como Teléfono, Apple alinea toda su plataforma en torno a una experiencia visual y funcional compartida, justo a tiempo para la llegada de los nuevos dispositivos.