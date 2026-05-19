Desde hace más de una década, Apple viene aplicando una estrategia silenciosa para sacar partido a los procesadores que no cumplen al milímetro las especificaciones fijadas para sus productos estrella. Esta práctica, conocida en la industria de los semiconductores como chip binning, afecta a buena parte del catálogo de iPhone, iPad, Mac y dispositivos para el hogar.

Lo más llamativo no es que exista este procedimiento —en realidad es habitual entre los grandes fabricantes de chips—, sino el alcance que ha alcanzado dentro del ecosistema Apple y cómo condiciona los modelos que acaban llegando a las tiendas de España y del resto de Europa. El lanzamiento del reciente MacBook Neo ha vuelto a poner el foco en un sistema que la compañía lleva utilizando, como mínimo, desde los tiempos del iPhone 4 y el primer iPad.

Qué es el chip binning que utiliza Apple

En cualquier fábrica de semiconductores, la producción de procesadores comienza con enormes obleas de silicio donde se imprimen cientos de chips a la vez. El proceso es tan complejo que es normal que una parte de esas unidades no salga perfecta: algunos chips tienen fallos en determinados núcleos, otros consumen más energía de la prevista y una fracción acaba directamente descartada.

El chip binning entra en escena justo en ese punto. Se trata de un procedimiento de clasificación en el que se organizan los chips según su comportamiento real tras las pruebas. Los que pasan todos los requisitos se reservan para los dispositivos de gama alta; los que presentan pequeños defectos se someten a una desactivación electrónica de ciertas partes internas para poder reaprovecharlos en productos menos exigentes.

En la práctica, esto significa que un procesador pensado para tener, por ejemplo, seis núcleos gráficos puede terminar montado en un dispositivo con solo cinco núcleos activos. El chip funciona de manera plenamente estable, pero ofrece algo menos de rendimiento que la versión «perfecta» para la que fue diseñado originalmente.

Desde el punto de vista industrial, la lógica es clara: el coste se calcula por oblea y no por chip válido. Aprovechar procesadores parcialmente funcionales aumenta el rendimiento económico de cada oblea, reduce el desperdicio de silicio y recorta gastos de producción sin necesidad de diseñar un chip distinto para cada gama de producto.

Al mismo tiempo, Apple utiliza esta técnica como herramienta de segmentación de catálogo. Con una misma arquitectura física de procesador puede lanzar varias versiones de un mismo producto, diferenciadas por el número de núcleos activos o por el consumo energético, algo que ya hemos visto en numerosos iPhone, iPad y Mac vendidos en Europa y otros mercados.

MacBook Neo: el caso más reciente con chips A18 Pro reaprovechados

El ejemplo que ha vuelto a poner el chip binning en el centro del debate es el MacBook Neo, un portátil que se ha colocado como opción económica dentro de la gama de ordenadores de Apple, con un precio de partida en torno a los 699 euros. El secreto de ese precio más ajustado no está en el diseño exterior, sino en el corazón del equipo.

En su interior, el MacBook Neo monta variantes del chip A18 Pro, el mismo procesador que se utiliza en los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. Sin embargo, no se trata de las versiones más completas, sino de aquellas unidades en las que solo funcionan correctamente cinco de los seis núcleos gráficos previstos.

En vez de tirarlos, Apple desactiva el núcleo defectuoso y reserva esos A18 Pro recortados para el MacBook Neo, un equipo que no necesita exprimir al máximo la potencia gráfica que se exige a un móvil de gama alta. Así, el portátil puede salir al mercado con un precio más bajo sin que haya que diseñar un nuevo chip desde cero.

Según las informaciones publicadas, esta estrategia ha tenido tanto tirón que la demanda del MacBook Neo habría agotado el stock inicial de A18 Pro recortados acumulado durante la fabricación de los iPhone 16 Pro. Eso habría obligado a Apple y a su socio TSMC a seguir produciendo nuevas tandas de estos chips específicamente para cubrir la demanda del portátil.

Para el usuario de a pie, las diferencias más claras se notan sobre todo en tareas gráficas exigentes: videojuegos avanzados, renderizado de vídeo o aplicaciones profesionales que exprimen la GPU. En navegación web, ofimática y uso cotidiano, el impacto de contar con un núcleo gráfico menos suele ser bastante limitado, hasta el punto de que muchos compradores ni siquiera son conscientes de este detalle técnico.

Del MacBook Air M1 al iPhone SE: una década aprovechando chips “fallidos”

Aunque el MacBook Neo sea ahora el ejemplo más comentado, la reutilización de chips mediante binning no es nueva en Apple. Uno de los casos que más ruido hizo en Europa fue el del MacBook Air con chip M1, presentado en 2020, que llegó al mercado en dos versiones diferenciadas principalmente por su potencia gráfica.

El modelo base del MacBook Air M1 incorporaba una GPU de siete núcleos, mientras que la configuración superior ofrecía ocho núcleos gráficos. En realidad, ambas variantes compartían exactamente el mismo chip M1 a nivel físico; la diferencia estaba en que, en la versión más económica, uno de los núcleos quedaba deshabilitado porque no superaba las pruebas más exigentes.

De este modo, Apple podía sacar al mercado un portátil más barato a partir de procesadores que no llegaban al estándar máximo fijado para los modelos superiores, optimizando los costes de producción. Esta misma filosofía se ha ido repitiendo, según distintos informes, en otros muchos productos del ecosistema.

Fuentes citadas por medios como The Wall Street Journal señalan que Apple habría reutilizado versiones limitadas o parcialmente defectuosas de varios chips de la serie A en distintos dispositivos. Entre los ejemplos mencionados figuran:

A15 Bionic con ciertas limitaciones destinado al iPhone SE.

con ciertas limitaciones destinado al iPhone SE. Variantes del A17 Pro utilizadas en el iPad mini.

utilizadas en el iPad mini. Chips A18 con prestaciones reducidas para el iPhone 16e.

con prestaciones reducidas para el iPhone 16e. Versiones del A19 orientadas al futuro iPhone 17e, un modelo más asequible.

orientadas al futuro iPhone 17e, un modelo más asequible. Modelos de A19 Pro adaptados para algunos iPad de gama media, como el iPad Air.

En todos estos casos se repite el mismo patrón: procesadores que no alcanzan las especificaciones más estrictas definidas para los buques insignia terminan alimentando productos menos exigentes o más económicos. De esta forma, la compañía ajusta con más precisión la relación entre rendimiento y precio en las diferentes gamas que se venden también en España.

Chips menos eficientes en Apple TV y HomePod

El chip binning aplicado por Apple no se limita a desactivar núcleos de CPU o GPU. En algunos lotes, el problema principal no es un fallo funcional localizado, sino un consumo energético superior al deseado. Para un dispositivo portátil con batería esto es un inconveniente claro, pero en equipos que permanecen siempre enchufados la situación cambia por completo.

Un caso representativo es el del chip A4 del iPhone 4. Ciertos A4 resultaron demasiado poco eficientes para un teléfono que depende de la batería, pero sí podían utilizarse sin mayor problema en un dispositivo conectado permanentemente a la red eléctrica.

Según estas informaciones, esas unidades con peor comportamiento energético acabaron integradas en el Apple TV, el reproductor multimedia de la compañía. Al estar enchufado de forma constante, el impacto de un consumo algo mayor resulta asumible y no afecta de la misma manera a la experiencia del usuario.

Algo muy similar habría ocurrido con determinados procesadores S7 diseñados inicialmente para el Apple Watch. Algunos chips con eficiencia inferior a la esperada se habrían redirigido al HomePod de segunda generación, un altavoz inteligente que también permanece conectado a la corriente en todo momento.

Con esta jugada, Apple consigue un doble objetivo: evita desechar chips que se quedan a medio camino de las especificaciones deseadas y los adapta a productos donde esas limitaciones apenas tienen impacto real. Es una forma de equilibrar rendimiento técnico, coste de fabricación y, en cierta medida, sostenibilidad al reducir el volumen de residuos electrónicos.

Relación con TSMC, impacto industrial y efecto en el usuario europeo

La estrategia de chip binning de Apple no se entiende del todo sin tener en cuenta su relación privilegiada con TSMC, el principal fabricante mundial de semiconductores avanzados. La compañía de Cupertino suele absorber una parte muy relevante de la producción inicial de cada nuevo nodo de fabricación, justo en las fases en las que la tasa de defectos por oblea es más elevada.

En ese contexto, el chip binning se convierte en un pilar clave de la estrategia: en lugar de que los primeros fallos de producción se traduzcan en pérdidas, Apple puede reconducir buena parte de esos chips «imperfectos» hacia gamas de producto más económicas o hacia dispositivos secundarios.

El resultado es un mejor aprovechamiento global de cada diseño de procesador. Un mismo chip físico puede aparecer en varios iPhone, iPad o Mac con niveles de rendimiento distintos, simplemente activando o desactivando núcleos, limitando la potencia gráfica o derivando las versiones menos eficientes a aparatos que siempre están conectados a la red eléctrica.

Para los usuarios en España y en el resto de Europa, la consecuencia principal se percibe sobre todo en escenarios de uso muy exigentes: videojuegos de última generación, edición y exportación de vídeo 4K, renderizado 3D o cargas de trabajo intensivas en tareas profesionales. En el uso cotidiano —navegación, redes sociales, correo, mensajería y consumo de contenido— las diferencias entre una versión «recortada» y otra completa del mismo chip suelen pasar bastante desapercibidas.

Esta política también abre un debate sobre la transparencia de la información que recibe el comprador. Apple suele indicar en sus fichas técnicas el número de núcleos de CPU y GPU, pero no siempre queda claro si un modelo concreto está utilizando un procesador originalmente pensado para otra gama más alta. Es un punto que algunos usuarios y analistas en Europa miran con lupa a la hora de valorar la relación calidad-precio de cada dispositivo.

Con todo este panorama, se dibuja una imagen bastante clara de cómo Apple gestiona internamente su tecnología de chips: reutiliza procesadores que no alcanzan el estándar máximo, los adapta a diferentes productos mediante el chip binning y construye a su alrededor una segmentación muy fina de modelos y precios. Para la mayoría de usuarios, estas decisiones solo se notan cuando se llevan los dispositivos al límite o se comparan cifras técnicas al detalle, pero tienen un peso enorme en cómo se configura el catálogo que vemos en las tiendas europeas y en cuánto acaba pagando el consumidor por cada escalón de rendimiento.