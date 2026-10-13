Apple lo tiene claro: vender poco y caro es mucho más rentable

Entiendo que a los más jóvenes pueda sorprenderles mínimamente el rumbo que Apple está tomando en lo que a política de precios se refiere, pero algunos ya vestimos canas, llevamos dedicándonos a esto tres lustros, y lo que estamos viendo ahora no es más que un simple dejavú.

La compañía de Cupertino lo ha visto claro y se sube al mismo carro que la industria automotriz europea (valga la redundancia). Es decir, resulta mucho más rentable vender poco y caro, que mucho y barato. Al menos, esta es la estrategia que van a seguir a partir de ahora para explotar más si cabe una marca que en la última década ha pasado de ser «exclusiva», a ser «lo común».

Cuando Apple era simplemente caro

El usuario tradicional de Apple, el que en su casa más manzanas de las que caben en la cesta de la fruta, es un usuario que nunca ha mirado el precio. Bueno, seamos sinceros, en ocasiones sí que se mira. Pero algunas personas, entre las que me incluyo, estamos simplemente atrapados en un ecosistema al que se accede a golpe de tarjetazo, o con los fabulosos préstamos sin intereses que Cetelem ofrece tan desinteresadamente.

Pero no nos desviemos del tema principal. Aquí la cuestión es que otrora (hace un tiempo para los de la LOGSE) si querías un producto de Apple, el precio no era una barrera emocional. No era tanto una decisión objetiva, acerca de si merece o no la pena, sino una decisión bipolar, se puede o no se puede.

Mi primer iPhone, el cinco, cayó en 2012. Para entonces el teléfono inteligente de Apple costaba 669 euros, o lo que es lo mismo: un español que cobrara el salario mínimo interprofesional (SMI) tenía que dedicar el 104,3% de una mensualidad para pagar el teléfono.

El equivalente ajustado a la inflación de hoy día sería algo así como 896 euros. Si tenemos en cuenta que el iPhone 17 cuesta ahora mismo 1.109 euros, y hacemos una comparativa rápida con aquellos productos de consumo diario que nos rodean, nos parecerá hasta poco.

Para muestra, los primeros AirPods llegaron a España en unos 179 euros, el primer Apple Watch partió de los 419 euros, y un MacBook Air en 2008 en España te costaba nada menos que 1.649 machacantes.

Por tanto, si volvemos la mirada 20 años atrás, estos productos eran sumamente caros.

Quisieron llegar a todo el mundo

Entre 2012 y 2014 Apple volvió a poner sus ojos en Alemania, un lugar al que Steve Jobs acostumbraba a dirigirse para copiar violentamente los diseños de Braun.

El ejemplo del que os hablo era Mercedes, que quiso alejarse de su público fiel lanzando un atrevido Clase A, y las nuevas gamas CLA y GLA. La estrategia tenía tres objetivos principales: captar clientes jóvenes que tradicionalmente no habían podido permitirse un Mercedes; competir con marcas generalistas como Peugeot o Volkswagen; fidelizar a un nuevo comprador, esperando que, con el paso del tiempo, el usuario del Clase A pasara por comprar un Clase C.

Esto funcionó temporalmente, los vehículos de Mercedes se veían por todas partes, alcanzando su pico de ventas entre 2020 y 2021. Sin embargo, todo estalló en 2022, cuando la compañía alemana observó que en China la marca ya no era considerada de lujo, y los competidores empezaron a ofrecer vehículos bien equipados a precios inferiores. En resumen: pilotar la estrella ya no era glamuroso, y encima no ofrecía ningún valor añadido frente a la competencia.

Si bien uno de cada cuatro Mercedes que se vende actualmente es de la gama de acceso, la marca ha decidido reorientarse hacia el mercado premium tras una caída del beneficio operativo de cerca de 10.000 millones de euros.

Esto se debe a que, por norma general, los costes fijos de la fabricación de un vehículo hacen que resulte mucho más rentable vender un coche de 80.000 euros, que varios coches 30.000 euros, y cuando fías tu éxito al volumen de ventas, cualquier pequeño descenso resulta desastroso.

Apple se ha dado cuenta de eso, y ha decidido que vender un iPhone Duo a 2.300 euros resulta mucho más beneficioso que vender varios iPhone 17 a 1.109 euros.

Hay que pagar la fiesta de Apple TV+ y Arcade

Lo cierto es que, hasta este 2026, Apple estaba vendiendo barato. Sí, se que cuesta entenderlo, pero es que mientras el consumidor miraba al dedo, la compañía de Cupertino señalaba a la luna. La realidad es que Apple sólo ajustaba los márgenes del iPhone porque pretendía colocarte Apple TV+, iCloud+, Arcade y Apple Music, es decir, se estaba centrando en poner un dispositivo en tu mano que serviría como excusa para poder ir sacándote dinero del bolsillo mes a mes, lo cuál resulta mucho más rentable a largo plazo.

Sin embargo, la jugada ha salido regular. Apple TV+ produce unas pérdidas anuales de más 1.000 millones de dólares a la compañía estadounidense, habiendo alcanzado poco más de 45 millones de usuarios. Pero es que Apple Arcade tampoco mejora, y la forma más sencilla de comprobarlo es que la compañía de Cupertino no informa de sus resultados de forma diferenciada.

Miles de millones de dólares en unos servicios que no han conseguido convencer a la gente, y una apuesta de vender suscripciones para compensar precios de venta que no ha cuajado.

Con esto no estamos diciendo que Apple no esté justamente donde quiere estar, lo cierto es que esta última década ha sido la más exitosa para la compañía en términos financieros, pero está claro que la salida de Tim Cook supondrá un antes y un después en el concepto de democratización del producto que hemos estado viviendo hasta ahora.

¿Y ahora dónde se sitúa Apple?

La respuesta es sencilla, sólo hay que comprobar las subidas de precios tan brutales y descaradas que están llevando a cabo. Sus servicios han pasado a un segundo o tercer plano durante sus Keynotes, para dar lugar al flamante iPhone Duo, un juguete de lujo que se ofrece por encima de los 2.300 euros.

Pero no se queda ahí la cosa, el Apple TV 4K, que principios de año costaba 189 euros, ahora cuesta nada menos que 349 euros. Por otro lado, la gama Mac no ha sufrido mejor suerte, su producto más atractivo, el Mac Mini, que en octubre de 2024 costaba 719 euros, ahora cuesta 1069 euros.

Apple tiene claro que va a vender menos, y lo va a hacer por decisión propia. Y esto, queridos lectores, será difícil de gestionar para la Generación Z, pero los Milenials ya le hacíamos ojitos a ese iMac G4 en las estanterías de El Corte Inglés, un ordenador precioso que partía de los 1.299 dólares en 2002. Aunque todos sabíamos que los componentes no justificaban el precio, la pregunta era mucho más sencilla: ¿te lo puedes permitir?

En conclusión, esta nueva política de precios no contenidos de Apple puede que espante a la clientela de acceso, que buscará alternativas en el mercado de segunda mano o los modelos más económicos que sobrevivan en el catálogo (porque de la secta de la manzana no se sale), sin embargo, captará con más precisión a quienes simplemente quieren atraer las miradas del resto de personas de la cafetería, abriendo su iPhone Duo como un pavo real abre sus alas, con el único objetivo de scrollear por TikTok con la superioridad de quien se sabe envidiado.