Apple mete la pata en su última campaña publicitaria

Apple y su equipo de publicidad, siempre dispuestos a darnos una lección de cómo convertir lo cotidiano en un meme universal, vuelven a la carga en Miami. Nada de presentaciones en teatros con Tim Cook, aquí la “innovación” es una valla publicitaria (y menudo revuelo que han montado). ¿La receta? Una campaña que presume: “Shot on iPhone, Drawn on iPad”. Trece fotógrafos, ocho artistas, un océano de buenas intenciones y, sobre todo, unos neones que dan para hablar lo que no está escrito. El resultado, por supuesto, no podía ser más Apple: la idea es tan simpática como errónea.

Porque una cosa es querer mezclar tecnología y creatividad, y otra es lo que termina viendo cualquier hijo de vecino que pasa cada día por la I-95. De cerca, la escena te parece un tiburón, un buceador y un pulpo, todo bien amable, rollito “póster para excursión escolar”. Ahora, cuando te alejas y lo pillas al vuelo (como quien conduce a buen ritmo y con ganas de llegar a casa), lo que ves es otra historia. Un dedo gigante, un pulpo pegado, una figura que invita al cachondeo.

Y ahí empieza la fiesta: redes sociales incendiadas, comentarios verdes y la sensación de que en Cupertino no hay nadie mirando los carteles con los ojos adecuados. O quizá sí, y ya ni les importa que se arme un follón si la viralidad compensa.

¿Crees que Apple ha dado un paso atrás y ha retirado el polémico cartel? Para nada. Ahí sigue, bajo el sol de Florida, mientras otras campañas por menos han sido borradas del mapa casi de inmediato. Aquella locura de “Crush!” (metiendo creatividad en una prensa hidráulica) duró un suspiro.

Esta vez, sin embargo, Apple aguanta el chaparrón y el engagement sube como la espuma. Dicen que cualquier publicidad es buena si logra que la gente hable, pero aquí da igual si el comentario es sarcástico: la marca está en boca de todos.