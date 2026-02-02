Apple se prepara para un cambio de guion que afecta de lleno a la hoja de ruta del iPhone 18. Diversas filtraciones de la cadena de suministro apuntan a que el modelo estándar no llegaría en 2026, como venía siendo habitual, sino que se aplazaría hasta 2027, en un movimiento que rompe con más de una década de lanzamientos anuales coordinados.

La compañía de Cupertino centraría sus esfuerzos en la parte alta del catálogo: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable serían los grandes protagonistas de la segunda mitad de 2026. El público europeo, incluido el español, se encontraría así con un calendario más fragmentado, donde los modelos más accesibles se hacen esperar mientras los terminales de mayor precio toman la delantera.

Un giro en la hoja de ruta del iPhone

Según fuentes recogidas por medios como Nikkei Asia y analistas de referencia en el ecosistema Apple, el plan interno pasaría por lanzar en 2026 tres iPhone de gama alta: dos versiones “tradicionales” de la familia iPhone 18 (los Pro) y un modelo plegable que se situaría por encima de todos en precio y complejidad técnica.

Este enfoque supone abandonar, al menos durante un ciclo, el clásico esquema de cuatro modelos lanzados a la vez (dos estándar y dos Pro), que Apple venía utilizando para cubrir desde el usuario que busca un iPhone “de entrada” hasta el que quiere lo último en prestaciones. En la práctica, 2026 se configuraría como un año pensado casi en exclusiva para quien está dispuesto a pagar por lo más avanzado del catálogo.

En la industria se da por hecho que detrás de este cambio confluyen dos grandes motivos. Por un lado, la necesidad de gestionar una cadena de suministro tensionada por la escasez y el encarecimiento de componentes clave. Por otro, una estrategia comercial que pone el foco en los teléfonos con mayor margen, incluso aunque eso signifique vender menos unidades.

Un lanzamiento del iPhone 18 en dos fases

La filtración más repetida describe un calendario escalonado para el iPhone 18. En lugar de presentar toda la familia en septiembre, Apple dividiría el despliegue en dos momentos diferenciados, reservando los primeros meses para los modelos “top”.

En esa hoja de ruta, la segunda mitad de 2026 —previsiblemente septiembre u otoño— quedaría reservada a los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y al iPhone plegable, que debutarían juntos como punta de lanza tecnológica. El iPhone 18 “a secas”, junto con posibles variantes de gama media como un nuevo iPhone Air 2, se irían a principios de 2027, en torno a la primavera.

Esta ruptura con el esquema de “todo en septiembre” no es menor. Para el usuario europeo acostumbrado a renovar su móvil coincidiendo con el nuevo curso, el retraso del modelo base obliga a replantearse tiempos y presupuesto. Para operadores y distribuidores, el cambio implica reorganizar campañas de portabilidades y renovaciones, que tradicionalmente se apoyaban en el lanzamiento del iPhone estándar.

Apple, sin embargo, ganaría margen de maniobra: con menos modelos simultáneos, puede ajustar mejor el ramp-up de producción, controlar los riesgos asociados a nuevas tecnologías y concentrar la comunicación en los dispositivos que más pesan en su cuenta de resultados.

La presión de la memoria y el contexto de la IA

Una de las claves menos visibles del retraso es el coste y la disponibilidad de memoria. Informes de la cadena de suministro señalan un aumento notable en los precios de DRAM y NAND, después de varios años de caídas. La fuerte demanda de centros de datos y sistemas de inteligencia artificial está absorbiendo gran parte de la capacidad productiva mundial.

Los grandes proveedores de nube y los fabricantes de chips de IA están firmando contratos de memoria a largo plazo, lo que deja a los fabricantes de smartphones —incluida Apple— compitiendo por el remanente de producción. En este escenario, los precios suben y el suministro se vuelve más rígido, complicando cualquier lanzamiento masivo de dispositivos de consumo.

Apple habría tomado nota y opta por centrar la capacidad disponible en modelos donde pueda repercutir estos costes sin derrumbar la demanda. La propia lista de materiales de los iPhone 18 Pro, según Nikkei Asia, podría encarecerse en más de 100 dólares por unidad, impulsada por una configuración base de 12 GB de RAM y otros componentes de nueva generación.

Analistas del sector coinciden en que 2026 será un año de smartphones más caros, no tanto por una subida de márgenes deliberada, sino por una estructura de costes que se ha disparado. Para Apple, eso hace más lógico centrar la producción en teléfonos que ya se mueven en la franja de más de 1.300 o 1.400 euros en Europa, donde el incremento se asume mejor que en los segmentos de precio intermedio.

El salto al chip A20 de 2 nm y sus implicaciones

Otro factor técnico de peso es el procesador. Se espera que la gama iPhone 18 Pro estrene el nuevo chip A20, fabricado por TSMC con el proceso N2 de 2 nm. Este salto de nodo promete mejoras de rendimiento cercanas al 15% y una reducción aproximada del 30% en el consumo energético frente a la generación anterior de 3 nm.

El reverso de la moneda es el precio. Las primeras oleadas de producción en 2 nm se caracterizan por costes por chip muy superiores, rendimientos iniciales más bajos y una capacidad de fabricación limitada. En términos simples: cada oblea sale cara, se aprovecha menos y hay menos carga disponible de fábrica.

Al lanzar primero los modelos Pro, Apple puede absorber estos sobrecostes mediante precios premium y mantener a raya el volumen inicial, sin tener que suministrar decenas de millones de unidades de un modelo estándar que, por naturaleza, mueve cantidades mucho mayores.

Esta aproximación encaja con una estrategia de “probar” el nuevo nodo en el segmento más alto, estabilizar el proceso de fabricación y, solo después, extenderlo de forma masiva al resto de la gama. El retraso del iPhone 18 base hasta 2027 da margen para que el A20 —o una variante optimizada— llegue a los modelos más económicos con un coste por unidad más contenido.

El primer iPhone plegable como apuesta central

Buena parte del cambio de calendario gira en torno al primer iPhone plegable, conocido informalmente como iPhone Fold. Los informes apuntan a un dispositivo con formato tipo libro, una pantalla interior cercana a las 7,5-7,8 pulgadas y un panel exterior de algo más de 5 pulgadas, pensado para combinar el uso de smartphone tradicional con funciones cercanas a una tableta.

Los retos de ingeniería son considerables: se habla de un grosor de unos 4,5 milímetros cuando está desplegado, lo que obliga a rediseñar por completo la distribución interna de baterías, cámaras, antenas y sistema de refrigeración. La bisagra, la resistencia del panel flexible y la durabilidad a largo plazo son aspectos que exigen procesos de ensamblaje más lentos y controles de calidad más estrictos que en un iPhone convencional.

Esta complejidad hace que un plegable no sea “un modelo más”, sino un proyecto que requiere líneas de producción específicas, pruebas adicionales y un volumen inicial prudente. Cada fallo en la fabricación de pantallas flexibles puede disparar el coste por unidad, de modo que la apuesta tiene que estar muy medida.

En este contexto, lanzar al mismo tiempo un iPhone 18 estándar correría el riesgo de canibalizar recursos y atención mediática. Apple prefiere que el mensaje de 2026 sea meridiano: el teléfono más importante del año no será el que un mayor número de usuarios pueda comprar, sino el más caro y avanzado de la historia de la gama.

La estrategia «premium first» y sus riesgos

Apple afronta este viraje desde una posición sólida. Las últimas presentaciones de resultados han mostrado un repunte de las ventas de iPhone y una recuperación en mercados clave como China, lo que permite a la compañía replantear el calendario sin la presión de una crisis inmediata.

Concentrar el catálogo de 2026 en modelos ultra premium persigue maximizar los ingresos con un volumen potencialmente más reducido de unidades. La marca refuerza su aura de exclusividad y se alinea con una realidad: el precio medio de venta del iPhone lleva años muy por encima del de la competencia, especialmente en Europa occidental.

Sin embargo, la jugada no está exenta de riesgos. Apostar casi todo a los teléfonos más caros aumenta la exposición a cualquier enfriamiento del consumo de lujo, deja más espacio a competidores que sí renuevan sus gamas medias con frecuencia y puede tensar la relación con los operadores, que usan el modelo base como puerta de entrada para nuevos clientes.

Mientras fabricantes como Samsung y varios grupos chinos refuerzan sus catálogos entre los 400 y 800 euros, la estrategia de Apple estira aún más la frontera superior de precios. El mercado decidirá si esta apuesta por el “premium first” se sostiene más allá de una generación o si obliga a una rectificación más rápida de lo previsto.

Impacto en el usuario medio y en el mercado europeo

Para el consumidor que se mueve en un presupuesto de entre 800 y 1.000 euros, la situación se complica. En 2026 no tendría un iPhone 18 estándar recién salido del horno, por lo que las alternativas pasan por estirar un año más el ciclo de renovación, optar por un modelo anterior rebajado o considerar seriamente el salto a Android en gamas con mejor relación precio/prestaciones.

En Europa y España, donde los ciclos de sustitución del móvil se han alargado hasta alrededor de 3,5 años en muchos casos, este retraso podría encajar relativamente bien con el uso real que hace buena parte de los usuarios. No obstante, para quienes esperaban cambiar justo cuando apareciese el nuevo modelo base, el movimiento supone una piedra en el camino.

Los operadores europeos también se verán afectados. La llegada de un nuevo iPhone estándar suele marcar uno de los grandes hitos comerciales del año, con promociones agresivas, renovaciones subvencionadas y campañas de captación. Sin un modelo base nuevo en 2026, el protagonismo recaerá en terminales de más de 1.300 o 1.400 euros, que exigen financiaciones más largas y elevan el riesgo de impagos si el contexto económico empeora.

Este desequilibrio refuerza una sensación clara: Apple se permite pensar primero en su margen y después en la comodidad de su canal de distribución. Será el comportamiento del consumidor europeo el que determine si el experimento se consolida o si, por el contrario, fuerza a la compañía a ajustar de nuevo su calendario de lanzamientos.

Competencia con Samsung y los fabricantes chinos

El replanteamiento del iPhone 18 no ocurre en un vacío competitivo. Samsung, que lleva años liderando el sector de los plegables, prepara para 2026 una nueva generación de dispositivos, incluido un modelo de formato ancho que buscaría medirse de tú a tú con el futuro iPhone plegable y que podría superar el millón de unidades producidas en su primer ciclo. Informes sobre pantallas y resolución refuerzan esa expectativa.

En paralelo, fabricantes chinos como Huawei, Oppo o Xiaomi han llenado el mercado asiático y una parte creciente del europeo con plegables en la franja de 1.000-1.200 euros. La entrada de Apple en este segmento, previsiblemente por encima de los 1.500 euros, puede marcar un nuevo techo psicológico de precio para toda la industria.

La consecuencia más probable es una polarización aún mayor del mercado: por un lado, teléfonos muy caros con especificaciones de vanguardia; por otro, una gama media cada vez más completa en torno a los 400-600 euros. El espacio intermedio, tradicionalmente ocupado por los iPhone estándar recién lanzados, se estrecha.

Para Apple, el reto no es solo tecnológico, sino de volumen. Si el plegable no alcanza cifras en torno a los 8-10 millones de unidades en su primer año, el sacrificio de haber desplazado al modelo base podría empezar a generar dudas en inversores y analistas, especialmente en regiones como Europa, donde la competencia en precio es más agresiva.

El papel del iPhone 18 estándar en 2027

Con el retraso sobre la mesa, el iPhone 18 estándar pasa de ser un simple relevo generacional a convertirse en una pieza clave para recomponer el equilibrio de la gama. El aterrizaje previsto para 2027 lo sitúa como el modelo que deberá reconciliar a Apple con el grueso de su base de usuarios tras un año de foco casi exclusivo en lo ultra premium.

Si la estrategia de 2026 funciona y el binomio iPhone 18 Pro + plegable cumple objetivos, Apple llegará a 2027 con una gama alta consolidada, un público “Pro” dispuesto a seguir pagando precios récord y un plegable con costes más optimizados. En ese escenario, el iPhone 18 base podría heredar parte de las innovaciones estrenadas un año antes en los dispositivos de élite, ofreciendo una propuesta más completa al usuario generalista.

Si, por el contrario, el mercado castiga el giro hacia lo ultra premium, la compañía se vería obligada a recalibrar con rapidez: adelantar el lanzamiento, replantear precios o rediseñar el conjunto de la gama para recuperar terreno frente a Android en segmentos clave, especialmente en Europa, donde la competencia en gama media y media-alta es muy intensa.

En cualquier caso, el mensaje que deja este cambio de calendario es nítido: Apple ha decidido jugar la próxima partida en la parte alta del tablero, allí donde cada unidad vendida cuenta mucho más en la cuenta de resultados, pero también donde el margen de error se reduce al mínimo. El retraso del iPhone 18 hasta 2027 y la apuesta por el plegable convierten a los próximos dos años en un examen decisivo sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el usuario —también el europeo— para seguir dentro del ecosistema de la marca.