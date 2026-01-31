Apple ha dado un paso relevante en plena carrera por la inteligencia artificial aplicada al hardware con la compra de la startup israelí Q.ai, una joven compañía centrada en mejorar la forma en que nos comunicamos con los dispositivos mediante audio e IA avanzada. Aunque el importe exacto no se ha hecho oficial, diversas fuentes financieras sitúan la operación en torno a los 2.000 millones de dólares, lo que la coloca entre las adquisiciones más importantes de la historia reciente de la firma de Cupertino.

La compañía que dirige Tim Cook no ha querido detallar aún cómo se integrará esta tecnología en su catálogo, pero el movimiento encaja con una estrategia muy clara: reforzar los AirPods, los futuros wearables y la computación espacial con nuevas formas de interacción más discretas, privadas y naturales, en un contexto de fuerte presión competitiva por parte de Google, Meta u OpenAI.

Una operación millonaria y poco habitual en el historial de Apple

Según fuentes citadas por medios como Financial Times, Bloomberg o Reuters, la valoración de Q.ai en la transacción se sitúa en una horquilla de aproximadamente 1.600 a 2.000 millones de dólares. Esa cifra convierte la compra en la segunda mayor adquisición de Apple desde la histórica operación de Beats Electronics en 2014, por la que desembolsó unos 3.000 millones de dólares.

Esta escala de inversión no es habitual en Apple, que en la última década se ha caracterizado por un goteo continuo de compras de menor tamaño enfocadas a integrar tecnología muy especializada y talento sin grandes titulares. Operaciones como la adquisición del negocio de módems de Intel o de empresas como Anobit y Dialog Semiconductor sirvieron para reforzar piezas muy concretas de su ecosistema, pero rara vez se acercaron a estas cifras.

En esta ocasión, Apple ha optado por dar un salto de mayor envergadura, probablemente impulsado por la sensación de que el sector atraviesa un momento decisivo en la transición hacia dispositivos impulsados por IA. Mientras compañías rivales anuncian inversiones multimillonarias en modelos de lenguaje y centros de datos, Apple parece centrarse en asegurar el control de la capa de hardware y de las interfaces de interacción con el usuario.

Qué hace Q.ai: IA para susurros, habla silenciosa y micromovimientos faciales

Q.ai es una startup israelí fundada en 2022 y con sede en el área de Tel Aviv (Ramat Gan) que se ha mantenido discreta de cara al público, sin lanzar productos de consumo, pero construyendo una base tecnológica muy concreta: procesamiento avanzado de audio y señales biométricas combinando visión por computador y aprendizaje automático.

Entre sus líneas de trabajo destacan sistemas capaces de interpretar la «habla silenciosa» y los susurros. En la práctica, esto significa que un dispositivo podría entender lo que dice el usuario incluso cuando apenas emite sonido, apoyándose en señales de baja intensidad y en el análisis de micromovimientos de la piel del rostro. Esta aproximación permitiría comunicarse con un asistente de voz o con unas gafas inteligentes sin necesidad de hablar en voz alta.

El año pasado, la compañía registró una solicitud de patente en la que describía el uso de micromovimientos faciales para detectar palabras pronunciadas o susurradas, identificar a la persona que habla y extraer información adicional como su ritmo cardíaco, su frecuencia respiratoria o determinados indicadores emocionales. Esa combinación de datos abre la puerta no solo a nuevas formas de control por gestos, sino también a experiencias más personalizadas y contextuales.

Además de esa tecnología de “interpretación de susurros”, Q.ai trabaja en mejoras de audio en entornos complejos, donde el ruido ambiente, el viento o las conversaciones de fondo suelen complicar las llamadas o el uso de asistentes de voz. Sus algoritmos buscan distinguir la voz del usuario del resto de sonidos con mayor precisión que las soluciones de cancelación de ruido actuales.

AirPods, Vision Pro y wearables: los grandes beneficiados

Aunque Apple no ha revelado todavía productos concretos que vayan a incorporar esta tecnología, tanto las patentes como las declaraciones públicas apuntan a una integración directa en auriculares, gafas inteligentes y otros dispositivos portátiles. Es decir, el foco no está tanto en el Mac o el iPhone como en el ecosistema de AirPods y Vision Pro, además de posibles wearables futuros.

En los últimos años, Apple ha ido añadiendo funciones de IA a sus auriculares: desde traducción de idiomas en tiempo casi real hasta modos de cancelación de ruido capaces de detectar cuándo alguien nos habla para adaptar el sonido. La aportación de Q.ai podría llevar esto un paso más allá, permitiendo que unos AirPods “escuchen” incluso cuando casi no hablamos, o que puedan interpretar un susurro en un entorno como el transporte público sin que el resto de personas se entere.

En el campo de la computación espacial, la tecnología también encaja con el enfoque de Apple para su visor Vision Pro y lo que pueda venir después. En un dispositivo que se lleva en la cabeza y que aspira a integrarse en el día a día, la posibilidad de interactuar con la interfaz mediante gestos sutiles, expresiones faciales o micro-movimientos musculares es especialmente atractiva. Permite, por ejemplo, dictar un mensaje, lanzar una aplicación o activar Siri sin hablar en voz alta ni utilizar las manos.

Este tipo de control manos libres y casi invisible entronca con la tendencia hacia la llamada computación ambiental, en la que la tecnología se integra en el entorno y responde a nuestras acciones sin necesidad de interacciones explícitas constantes. Para Apple, lograr una ventaja competitiva en esta capa de interacción puede ser tan importante como disponer de buenos modelos de IA en la nube.

El papel de Israel en la estrategia de Apple y el regreso del equipo de PrimeSense

Q.ai está dirigida por Aviad Maizels, un emprendedor bien conocido por Apple. Maizels fue uno de los fundadores de PrimeSense, la empresa de sensores 3D que la compañía de Cupertino compró en 2013 y cuya tecnología se convirtió más tarde en la base de Face ID, el sistema de reconocimiento facial presente en los iPhone y otros dispositivos.

Con esta nueva adquisición, Apple vuelve a apostar por un equipo israelí liderado por el mismo fundador, lo que demuestra la confianza en su capacidad para desarrollar tecnologías de detección y algoritmos de IA. Tras el cierre de la operación, los aproximadamente 100 empleados de Q.ai, incluido su consejero delegado y los cofundadores Yonatan Wexler y Avi Barliya, se incorporarán a Apple.

Israel se ha consolidado en la última década como uno de los polos más dinámicos en materia de ciberseguridad, chips e inteligencia artificial, convirtiéndose en una especie de “mercado de fichajes” para las grandes tecnológicas estadounidenses. En paralelo a este acuerdo, otras compañías como PayPal o CrowdStrike han anunciado compras de startups israelíes de IA y seguridad por cifras de cientos de millones de dólares, reforzando la imagen del país como vivero de talento y patentes.

Para Apple, esta no es la primera incursión en el ecosistema israelí, pero sí una de las más significativas en volumen económico. La compañía lleva años manteniendo centros de I+D en la región, especialmente orientados a tecnologías de hardware y sensores, y la absorción de Q.ai encaja en ese puzzle de largo plazo.

Mensajes oficiales y encaje en la hoja de ruta de Apple

En los comunicados difundidos tras el anuncio, Apple ha evitado entrar en detalles técnicos, pero sí ha dejado pistas sobre el pensamiento interno de la compañía. Johny Srouji, vicepresidente sénior de Tecnologías de Hardware y responsable de los chips Apple Silicon, definió a Q.ai como “una empresa extraordinaria” que está explorando nuevas formas de aplicar la imagen y el aprendizaje automático al audio y la comunicación.

Por su parte, Aviad Maizels ha subrayado que integrarse en Apple abre la puerta a “llevar lo que han construido a millones de personas en todo el mundo”, una frase que encaja con la forma en que la compañía suele absorber startups: sin mantener marcas independientes, pero integrando su tecnología en productos de gran consumo.

El propio Tim Cook ha reiterado en los últimos meses que Apple se mantiene “abierta a adquisiciones que aceleren su hoja de ruta” en IA, pero que su enfoque pasa por integrar de manera estrecha hardware, software y servicios, más que por lanzar modelos de lenguaje masivos a toda velocidad. La compra de Q.ai refuerza esta idea: se trata de un movimiento más orientado a la experiencia de uso diaria que a competir en el terreno de los chatbots generalistas.

Q.ai contaba, además, con el respaldo de inversores como GV (antes Google Ventures), Kleiner Perkins, Spark Capital, Exor o Matter Venture Partners, lo que ya situaba a la compañía en el radar de los grandes actores del sector. Su foco en “tecnología de mejora de la comunicación” encaja de lleno con la dirección que Apple está tomando con productos como los AirPods o el propio Siri.

El movimiento de Apple con Q.ai supone, en la práctica, reforzar su apuesta por una IA muy pegada al dispositivo y a la interacción cotidiana, apoyándose en el talento israelí y en un equipo que ya había demostrado su capacidad con PrimeSense y Face ID. En un momento en el que la competencia por dominar la próxima generación de interfaces se intensifica en Europa y a nivel global, la compañía de Cupertino busca asegurarse una posición de ventaja en audio, wearables y computación espacial, incluso aunque lo haga, como suele ser habitual, de forma silenciosa y sin grandes declaraciones públicas.