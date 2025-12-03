Apple ha iniciado una reorganización profunda en su estrategia de inteligencia artificial con un movimiento que llevaba tiempo rumoreándose: el relevo en la cúpula responsable de IA y aprendizaje automático. La compañía, presionada por el avance de rivales como Google, Microsoft u OpenAI, ha decidido mover ficha y poner al frente de este ámbito a un perfil con trayectoria directa en dos de sus mayores competidores.

La empresa con sede en Cupertino ha confirmado que John Giannandrea abandona su puesto como máximo responsable de IA para pasar a un rol de asesor hasta la primavera de 2026, cuando se producirá su jubilación. En su lugar, el protagonismo recae ahora en Amar Subramanya, un investigador de referencia en el sector que llega con una mochila cargada de experiencia en Google y Microsoft, precisamente las compañías que llevan la delantera en esta carrera.

Un relevo clave: Giannandrea se retira y entra Amar Subramanya

El movimiento supone el final de una etapa para Giannandrea, que llegó a Apple en 2018 procedente de Google, donde había dirigido el área de Machine Intelligence y Búsqueda. Durante estos años ha sido el encargado de marcar la hoja de ruta de la compañía en inteligencia artificial, dirigiendo tanto la infraestructura de aprendizaje automático como el desarrollo de Siri y los primeros pasos de Apple Intelligence.

Según ha explicado la compañía, Giannandrea continuará vinculado como asesor hasta primavera de 2026, tiempo en el que su experiencia servirá de puente durante la transición. Este rol más discreto contrasta con el cargo que ocupaba hasta ahora como vicepresidente sénior de Aprendizaje Automático y Estrategia de IA, reportando directamente al CEO, Tim Cook.

El relevo lo asume Amar Subramanya, que se incorpora como nuevo vicepresidente de IA. Su posición, eso sí, se integra dentro del área de software de Apple, ya que reportará a Craig Federighi, responsable de ingeniería de software y figura clave en productos tan estratégicos como iOS o macOS. Este matiz organizativo es importante: el peso de la definición global de la estrategia de IA pasa a estar más repartido entre Federighi y otros directivos.

En distintos comunicados, Tim Cook ha agradecido públicamente la contribución de Giannandrea, destacando su papel en la creación de un equipo de primer nivel y en el despliegue de tecnologías de IA en toda la gama de productos. Al mismo tiempo, el CEO ha subrayado la «extraordinaria experiencia» de Subramanya como un factor clave para afrontar la nueva fase que se abre para Apple en este terreno.

Quién es Amar Subramanya y qué aporta desde Google y Microsoft

La elección de Amar Subramanya no es casual ni menor. Apple ha buscado explícitamente un perfil con profundo conocimiento del ecosistema de sus grandes rivales. Antes de recalar en Cupertino, Subramanya fue vicepresidente corporativo de IA en Microsoft y pasó más de 16 años en el grupo Alphabet, donde desempeñó un papel central en el desarrollo del asistente Gemini de Google.

En Google, dirigió la ingeniería de Gemini, el modelo que se ha ido integrando en Android, el buscador y otros servicios clave de la compañía. Esta experiencia es especialmente relevante para Apple, que lleva años intentando que Siri evolucione desde un asistente relativamente limitado a una plataforma conversacional más avanzada y conectada con sus aplicaciones y servicios.

En Microsoft, Subramanya se encargó de coordinar proyectos de IA a gran escala en un momento en el que la empresa de Redmond reforzaba su alianza con OpenAI e integraba modelos generativos en productos como Office, Bing o Windows. Esa doble perspectiva, tanto en el ecosistema Android/Google como en el universo Microsoft, le sitúa como un fichaje estratégico para Apple en la carrera por la IA generativa.

Apple destaca, además, su capacidad para trasladar la investigación en IA a funciones concretas de producto, algo que la compañía necesita con urgencia. No basta con laboratorios punteros: el reto real está en traducir los avances de IA en mejoras tangibles que el usuario europeo perciba en su iPhone, su Mac o sus servicios en la nube.

Qué áreas de IA controlará el nuevo vicepresidente en Apple

Con su desembarco en Cupertino, Subramanya pasa a liderar algunas de las áreas más sensibles de la IA de Apple. Entre sus responsabilidades principales figuran los llamados Modelos Fundacionales de Apple (los grandes modelos de lenguaje y visión en los que se basan Apple Intelligence y futuros servicios), la investigación en aprendizaje automático y los equipos de seguridad y evaluación de IA.

Los Modelos de Fundación de Apple constituyen el núcleo sobre el que se apoyan las nuevas funciones de Apple Intelligence: desde la generación de textos y resúmenes hasta la comprensión del contexto en pantalla o la interacción avanzada con aplicaciones. Que estos modelos dependan directamente del nuevo vicepresidente de IA indica hasta qué punto se espera que Subramanya acelere su evolución.

También estará al frente de la investigación en Machine Learning, un ámbito que abarca desde las técnicas de entrenamiento hasta la optimización para que los modelos funcionen en los chips Apple Silicon, tanto en el dispositivo como, cuando sea necesario, en la nube privada de la compañía (Private Cloud Compute).

La tercera pata de su cargo será la seguridad y evaluación de la IA. Aquí entran en juego cuestiones como la detección de alucinaciones, el control de sesgos, la protección de datos y el cumplimiento de normativas, un aspecto especialmente relevante para Europa, donde la regulación en materia de IA y privacidad es más estricta que en otros mercados.

El resto de la estructura que antes dependía de Giannandrea se redistribuye. Áreas como operaciones y ciertos servicios pasan a manos de Sabih Khan y Eddy Cue, respectivamente, lo que refuerza la idea de una reorganización más amplia que no se limita a cambiar un nombre en la tarjeta de visita, sino a rediseñar la cadena de mando en torno a la IA.

Presión competitiva: Apple Intelligence, Siri y la carrera por la IA

El cambio no se produce en el vacío, sino en un contexto en el que Apple afronta críticas constantes por su supuesta lentitud en inteligencia artificial. Mientras que Google, Microsoft y Meta llevan años desplegando modelos generativos a gran escala, en Cupertino la apuesta ha sido más prudente y centrada en el procesamiento en el dispositivo, con un énfasis declarado en la privacidad.

La estrategia de Apple se materializa en Apple Intelligence, el conjunto de funciones de IA integradas en sus sistemas operativos. El problema es que su debut ha sido accidentado: funciones retrasadas, errores sonados en la generación de resúmenes de notificaciones y una sensación general de que la compañía no terminaba de llegar al nivel esperado por el sector.

Uno de los tropiezos más comentados han sido los fallos en el resumen automático de notificaciones, que llegaron a generar titulares incorrectos y datos falsos en noticias sensibles, provocando quejas públicas de medios de comunicación internacionales. Estas situaciones han puesto en cuestión la madurez de los modelos y la solidez de los procesos de validación internos de Apple.

La otra gran piedra en el zapato es Siri. La renovación prometida del asistente, presentada en la WWDC de 2024 como parte de Apple Intelligence, se ha ido retrasando hasta dejar a muchos usuarios con la sensación de que la competencia avanza mucho más rápido. Informaciones internas apuntan a que, en pruebas realizadas por directivos de la compañía, muchas de las funciones anunciadas simplemente no funcionaban como se esperaba a pocas semanas del supuesto lanzamiento.

Todo este contexto ha alimentado la percepción, tanto en el mercado estadounidense como en Europa, de que Apple va a remolque en la carrera por la IA. Incluso se han barajado y filtrado acuerdos estratégicos con Google para integrar modelos Gemini en algunos servicios, una posibilidad que, de confirmarse, evidenciaría hasta qué punto la compañía está dispuesta a apoyarse en terceros para no quedarse fuera de juego.

La filosofía de Apple: IA en el dispositivo y foco en la privacidad

A pesar de las críticas, Apple insiste en mantener una filosofía diferenciada respecto a sus competidores. Mientras otros gigantes tecnológicos se han lanzado a construir gigantescos centros de datos para modelos masivos en la nube, la compañía de la manzana ha priorizado que buena parte del procesamiento de IA se realice directamente en los dispositivos de los usuarios, apoyándose en sus propios chips Apple Silicon.

Este enfoque tiene una ventaja evidente: minimiza la necesidad de recopilar grandes volúmenes de datos personales y ayuda a cumplir con los exigentes marcos regulatorios de la Unión Europea en materia de privacidad y protección de datos. Cuando las peticiones de IA requieren más potencia y deben salir del teléfono o del ordenador, Apple recurre a Private Cloud Compute, una infraestructura de servidores que promete tratar los datos de manera temporal y eliminarlos tras el procesamiento.

Sin embargo, esta apuesta conlleva compromisos. Los modelos que se ejecutan en el dispositivo tienden a ser más pequeños y, por tanto, menos capaces que los enormes modelos en la nube a los que recurren Google, OpenAI o Meta. Además, la renuencia histórica de Apple a explotar datos de uso masivos limita la cantidad y calidad de información real con la que entrenar sus sistemas.

Para suplir parte de esa desventaja, la compañía ha recurrido a datos licenciados y datos sintéticos, así como a colaboraciones puntuales con terceros. Pero el debate dentro del sector es claro: queda por ver si este modelo de IA «más contenida» será suficiente para competir de tú a tú a medio plazo, sobre todo en mercados muy exigentes como el europeo, donde la comparación con servicios como Gemini o ChatGPT es constante.

En este escenario, la llegada de Subramanya se interpreta como un intento de cuadrar el círculo: mantener la bandera de la privacidad en alto sin renunciar a dotar a Apple Intelligence y Siri de capacidades avanzadas que no hagan sentir al usuario que se ha quedado atrás respecto a Android o a las soluciones de escritorio basadas en IA generativa.

Impacto interno, reestructuración y expectativas de futuro

La salida progresiva de Giannandrea no solo refleja un cambio de nombres, sino también tensiones internas y ajustes organizativos que venían gestándose desde hace meses. Informes internos apuntan a desacuerdos entre un enfoque más cauto, centrado en la privacidad, y una visión más pragmática que buscaba resultados visibles con mayor rapidez, liderada por figuras como Craig Federighi y Mike Rockwell.

De hecho, ya antes de este anuncio Apple había reorganizado la responsabilidad sobre Siri, pasando parte de su control a Federighi y Rockwell con el objetivo de «despertar» al asistente, incluso explorando la posibilidad de integrar modelos de terceros. Esta decisión fue interpretada como una señal clara de que la cúpula no estaba satisfecha con el ritmo al que avanzaba la estrategia de IA bajo la dirección anterior.

En paralelo, diferentes fuentes señalan que la compañía habría sufrido una fuga de talento en el área de IA hacia competidores como OpenAI, Google o Meta, atraídos por proyectos de mayor visibilidad o por la oportunidad de trabajar con modelos de mayor escala. Este goteo de salidas ha obligado a Apple a reforzar su apuesta por perfiles de alto nivel, como el propio Subramanya.

A nivel bursátil, la noticia del cambio de liderazgo no ha provocado movimientos bruscos en el corto plazo, pero los analistas miran de reojo el impacto que pueda tener a medio y largo plazo en la competitividad de la compañía. El mercado lleva tiempo descontando que Apple necesita un golpe de efecto en IA si quiere mantener su narrativa de innovación, especialmente en segmentos como el iPhone, donde las mejoras de hardware ya no resultan tan espectaculares año a año.

De cara a los próximos ejercicios, la empresa ha dejado caer que la nueva versión avanzada de Siri podría no llegar de forma completa hasta 2026, integrada en futuras actualizaciones de iOS. Esto significa que, al menos durante un par de ciclos de producto, la percepción pública sobre Apple Intelligence y la comparación con las alternativas de Google y Microsoft seguirán siendo un termómetro clave para valorar si el fichaje de Subramanya ha sido capaz de imprimir el giro que la compañía busca.

El nombramiento de Amar Subramanya como nuevo jefe de IA en Apple, con un bagaje sólido en Google y Microsoft, se interpreta como un intento decidido de recuperar terreno en un área donde la empresa ha perdido brillo y, al mismo tiempo, de apuntalar una estrategia propia basada en la privacidad y el procesamiento en el dispositivo. Con Giannandrea dando un paso al lado, Federighi ganando peso y los equipos de modelos fundacionales, investigación y seguridad de IA bajo una nueva batuta, Apple se juega buena parte de su capacidad para seguir siendo vista como referente tecnológico en los próximos años, tanto en Europa como en el resto del mundo.