Apple ha dado un paso de calado en su estrategia industrial: uno de cada cuatro iPhone que se venden en el mundo se monta ya en India. Lo que hace unos años se veía como un objetivo a largo plazo, hoy es una realidad que confirma el giro de la compañía para depender menos de las fábricas chinas.

Detrás de este movimiento no solo hay una cuestión de costes o de logística. La decisión de trasladar una parte tan relevante de la producción responde a motivos geopolíticos, arancelarios y de diversificación de riesgos, en un momento en el que las tensiones entre Estados Unidos y China siguen marcando la agenda económica global.

Uno de cada cuatro iPhone ya se fabrica en India

Los datos más recientes apuntan a que Apple ha ensamblado en torno a 55 millones de iPhone en India en el último año, frente a los aproximadamente 36 millones del ejercicio anterior. Es decir, un salto del 53% en tan solo doce meses que sitúa a India en torno al 25% del volumen mundial, estimado entre 220 y 230 millones de unidades.

Este porcentaje supone que, en la práctica, China ha dejado de ser el único centro imprescindible para el iPhone. Aunque sigue concentrando la mayoría de la producción, el hecho de que India ya absorba una cuarta parte de la fabricación muestra que la cadena de suministro de electrónica de alta gama puede reubicarse a gran escala si hay suficiente inversión y apoyo institucional.

Lo relevante no es solo el volumen, sino la velocidad: las proyecciones que manejaban bancos de inversión y analistas hace unos años situaban este umbral del 25% más cerca de finales de década. Apple ha llegado antes de tiempo y con un ritmo de crecimiento que ha sorprendido incluso al propio sector.

En paralelo, las plantas indias han batido marcas en exportación: las ventas de iPhone ensamblados en el país se cuentan ya en decenas de miles de millones de dólares, consolidando a India como uno de los polos tecnológicos más dinámicos del mapa global.

Por qué Apple ha acelerado el traslado de producción

La presencia industrial de Apple en China llevaba años siendo casi absoluta, apoyada en una red de proveedores hiper eficiente y en una infraestructura difícil de replicar. Sin embargo, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, sumadas a la experiencia de la pandemia, empujaron a la compañía a replantear su modelo de fabricación.

El ejecutivo de Narendra Modi puso en marcha un programa de incentivos ligados a la producción y a la exportación de dispositivos electrónicos, diseñado precisamente para atraer a gigantes como Apple o Samsung. Estas ayudas han permitido compensar, al menos en parte, una realidad incómoda para las empresas: fabricar en India hoy sigue siendo más caro que en China o Vietnam.

Aun así, Apple ha optado por asumir este sobrecoste como una especie de seguro frente a futuros conflictos comerciales. La compañía busca blindarse ante nuevos aranceles o restricciones, reduciendo el peso de un único país en su cadena de suministro y garantizando que puede seguir abasteciendo mercados clave sin sobresaltos.

En este pulso geopolítico se cuela también la política interna estadounidense. Las presiones desde Washington para recortar la dependencia de la manufactura china, incluidas las de la era Trump, han servido de telón de fondo a una estrategia que combina pragmatismo industrial y cálculo diplomático.

Modelos de gama alta y socios locales: la apuesta no es solo de volumen

Durante años, India se utilizó como base para fabricar principalmente modelos más asequibles o generaciones previas de iPhone. Eso ha cambiado. Actualmente, el país ensambla toda la familia iPhone 17, incluidos los Pro y Pro Max, lo que equivale a poner en manos de las factorías indias la gama más rentable del catálogo.

Que los dispositivos de mayor margen se fabriquen fuera de China indica un nivel de confianza en la capacidad técnica y en la calidad de las plantas indias que va mucho más allá de una simple deslocalización de bajo coste. Apple está trasladando a India la joya de su negocio, no solo los modelos de entrada.

En este despliegue tienen un papel central socios de primer nivel. Foxconn se mantiene como el gran ensamblador del iPhone también en India, con instalaciones en el sur del país que se han ido ampliando para soportar el aumento de demanda. Junto a ella, el Grupo Tata ha ganado protagonismo al tomar el relevo de otros proveedores como Wistron y Pegatron y gestionar varias unidades de montaje.

Alrededor de estas grandes plantas se está tejiendo una red cada vez más densa de proveedores locales de componentes y accesorios, desde piezas internas hasta productos como los AirPods. El efecto arrastre sobre la industria india es considerable, con miles de empleos vinculados directa e indirectamente a la cadena del iPhone.

Esta reconfiguración no solo descarga a China de parte del volumen, también reordena el mapa de poder dentro del ecosistema de fabricación global, abriendo más espacio a actores indios en un sector históricamente dominado por compañías asiáticas asentadas en territorio chino.

Incentivos de Nueva Delhi y el reto del coste

La cara menos vistosa del cambio es que, pese al fuerte crecimiento, India sigue siendo un destino más caro para producir electrónica que otros polos asiáticos. Factores como la infraestructura logística, la densidad de proveedores o la eficiencia en la cadena de suministro aún juegan a favor de China.

Para equilibrar la balanza, el gobierno indio ha recurrido al ya citado esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI), que bonifica a las empresas en función del volumen fabricado y exportado desde el país. Estos subsidios han sido decisivos para que números en apariencia ajustados acabasen cuadrando en los planes de Apple.

El problema es que estos programas tienen fecha de caducidad. El paquete de ayudas específico para smartphones está previsto que expire a finales de marzo, y tanto Apple como Samsung mantienen conversaciones con Nueva Delhi para pactar una nueva ronda de apoyos o una extensión del marco actual.

Si el esquema de incentivos se redujera de forma brusca o desapareciera, el atractivo económico de India podría verse comprometido, al menos a corto plazo. La compañía de Cupertino tendría que decidir hasta qué punto sigue dispuesta a absorber un coste superior para mantener su apuesta por el país.

En paralelo, la marca ha ido asegurándose condiciones más ventajosas en ámbitos concretos, por ejemplo evitando gravámenes a la maquinaria importada que cede a sus proveedores, algo clave para poner en marcha líneas de ensamblaje avanzadas sin disparar la inversión inicial.

India como fábrica y como mercado: impacto global y en Europa

La expansión de Apple en India tiene una doble vertiente: centro de producción para el mundo y mercado de consumo en rápido crecimiento. En el plano industrial, el país se ha convertido ya en un hub de exportación de primer orden, con los smartphones como producto estrella dentro de su cesta tecnológica.

En el terreno comercial, las cifras también muestran un salto notable. Apple habría vendido alrededor de 14 millones de iPhone en India en el último año, con un incremento cercano al 9% respecto al anterior y una facturación que se sitúa en torno a los 9.000 millones de dólares. Para una compañía que tradicionalmente ha dependido de Estados Unidos, Europa y China como grandes mercados, India se está consolidando como cuarta pata clave de su negocio.

Esta combinación de fábrica y mercado tiene implicaciones para otras regiones, incluida Europa. A medida que aumenta el peso de India en la producción global, es previsible que una parte creciente de los iPhone que llegan a países europeos proceda de plantas indias en lugar de chinas, algo que no cambia el producto final, pero sí diversifica la base industrial que lo sostiene.

Para la Unión Europea, muy pendiente de sus propias cadenas de suministro estratégicas, el caso de Apple en India sirve de referencia sobre cómo los grandes grupos están redibujando sus mapas de riesgo. Aunque el Viejo Continente no va a convertirse a corto plazo en un centro masivo de montaje de smartphones, sí puede beneficiarse de una cadena de valor menos concentrada en un solo país.

Además, el desplazamiento de parte de la producción fuera de China reduce la exposición directa a eventuales escaladas arancelarias entre Washington y Pekín que podrían encarecer la importación de dispositivos electrónicos a Europa si se mantuviera la actual concentración de fabricación.

¿Qué puede pasar en los próximos años?

Las previsiones que se manejan en el sector apuntan a que Apple quiere seguir aumentando el peso de India en su mix de producción. Internamente se trabaja con escenarios en los que el país fabrique una porción aún mayor de los iPhone destinados al mercado estadounidense, con la idea de que este quede prácticamente cubierto desde suelo indio a medio plazo.

Si las negociaciones con el gobierno indio sobre los incentivos acaban bien y las plantas alcanzan su máxima capacidad, la proporción de iPhone fabricados fuera de China podría seguir escalando con rapidez. No sería descabellado pensar en cifras cercanas a un tercio de la producción mundial en el corto-medio plazo, siempre que el contexto político y económico acompañe.

Al mismo tiempo, India aspira a consolidarse como la nueva gran fábrica de electrónica del mundo, con el iPhone como uno de sus productos insignia. Las inversiones de Apple actúan como efecto llamada para otros fabricantes y proveedores, que ven en el país una oportunidad para diversificar sus operaciones sin renunciar al mercado asiático.

Todo apunta a que la etapa del «solo Made in China» para el iPhone ha quedado atrás. China seguirá siendo un socio esencial para Apple, pero la compañía ha demostrado que está dispuesta a repartir riesgos y capacidad productiva si la coyuntura internacional lo exige.

Lo sucedido con el iPhone y la industria india es, en el fondo, una fotografía de cómo las grandes tecnológicas ajustan su estrategia industrial a las tensiones geopolíticas y a los incentivos públicos. Apple ha aprovechado la coyuntura para reducir su dependencia de China, India se ha colocado en el mapa como centro de fabricación y mercado clave, y los consumidores en Europa y el resto del mundo seguirán utilizando el mismo dispositivo, pero respaldado por una cadena de suministro mucho más repartida que hace apenas unos años.