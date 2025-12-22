General Motors está dando un giro importante a la forma en la que se conecta el móvil con el coche: el grupo ha comenzado a desplegar Apple Music de manera nativa en varios de sus modelos, pero manteniendo su plan de reducir al mínimo la presencia de Apple CarPlay y Android Auto. La idea es que el vehículo se convierta en un dispositivo conectado por sí mismo, sin depender tanto del iPhone.

Con este movimiento, los conductores de determinados Cadillac y Chevrolet podrán escuchar Apple Music directamente desde la pantalla del coche, sin cables, sin tener que duplicar la pantalla del móvil y sin tirar de la tarifa de datos del teléfono durante los primeros años. La apuesta refuerza el ecosistema digital propio de GM, apoyado en la plataforma telemática OnStar Basics, que la compañía ya está extendiendo a distintos mercados, incluido el europeo.

Apple Music llega a GM como app nativa sin CarPlay

GM ha confirmado que está activando una aplicación nativa de Apple Music en su sistema de infoentretenimiento, lo que permite acceder al servicio de música en streaming sin necesidad de conectar un iPhone ni utilizar CarPlay. Tras una actualización de software inalámbrica (OTA), el icono de Apple Music aparece directamente en la interfaz principal del coche.

La integración se apoya en la conectividad integrada del vehículo a través de OnStar Basics, la plataforma de servicios conectados del grupo. Esto significa que la reproducción de música se inicia prácticamente desde que el conductor entra al coche, utilizando la conexión de datos del propio vehículo en lugar de depender del teléfono móvil o de una conexión compartida.

Desde la pantalla central, el usuario puede iniciar sesión en su cuenta y gestionar listas, álbumes, emisoras y recomendaciones personalizadas con una experiencia muy similar a la de otros dispositivos donde ya usa Apple Music. Además, la app se integra con los mandos físicos y con el asistente de voz del propio coche, por lo que es posible controlar la reproducción sin apartar las manos del volante.

GM enmarca este lanzamiento como una ampliación de las opciones de entretenimiento integradas en sus coches, en línea con su estrategia de prescindir progresivamente de las plataformas espejo del móvil. El fabricante defiende que, al controlar por completo el software, puede ofrecer una experiencia más coherente entre navegación, sonido, servicios conectados y funciones de ayuda a la conducción.

En el caso de algunos modelos de Cadillac, la llegada de Apple Music va acompañada de compatibilidad con Spatial Audio y Dolby Atmos. Combinado con sistemas de sonido de gama alta, como configuraciones de más de veinte altavoces, se busca generar un entorno sonoro envolvente, adaptado específicamente al habitáculo del vehículo.

Modelos compatibles y despliegue mediante actualización inalámbrica

El despliegue de Apple Music sin CarPlay se centra, de momento, en modelos Cadillac y Chevrolet de las gamas 2025 y 2026, tanto eléctricos como de combustión. Entre los vehículos citados por la compañía se encuentran el Cadillac CT5, los eléctricos Escalade IQ y Vistiq, así como los Chevrolet Equinox EV, Blazer EV y Silverado EV, además de SUV de gran tamaño como Corvette, Tahoe o Suburban con motor térmico.

En estos coches, la app se activa a través de una actualización de software remota (OTA) enviada por GM, de modo que el conductor no tiene que acudir al taller. Normalmente, el sistema avisa de que hay una actualización disponible y solicita confirmación para instalarla con el vehículo detenido; una vez completado el proceso, Apple Music aparece integrado en el menú principal.

La compañía ha indicado que Buick y GMC se sumarán en una fase posterior, lo que apunta a que la solución terminará extendiéndose a buena parte de la gama del grupo. En los modelos de 2025 en adelante vendidos en Estados Unidos y Canadá, el acceso a la aplicación forma parte del paquete OnStar Basics, que será clave también en otros mercados donde se comercialicen versiones equivalentes.

Para los usuarios europeos, y en particular para quienes sigan de cerca estos movimientos desde España, el punto clave estará en cómo adapta GM OnStar y su oferta de servicios conectados a la normativa, redes móviles y acuerdos locales. Aunque el despliegue inicial se centra en Norteamérica, la estrategia de apostar por software nativo y actualizaciones remotas está llamada a replicarse gradualmente en Europa, donde el coche conectado se está consolidando como estándar.

Esta forma de incorporar funciones por actualización aérea permite que los coches ya vendidos ganen nuevas capacidades sin pasar por el concesionario, algo especialmente relevante en un contexto en el que muchos fabricantes están empezando a vincular mejoras de software a paquetes de servicios digitales.

OnStar Basics: datos para música en streaming incluidos

Uno de los pilares de esta estrategia es OnStar Basics, el paquete de servicios conectados de GM, que no solo da soporte a la comunicación de emergencia y a la telemática del vehículo, sino también al audio en streaming. La compañía ha indicado que, en los modelos elegibles de 2025 y posteriores en Estados Unidos y Canadá, la conectividad necesaria para reproducir música y pódcast estará incluida sin coste adicional durante hasta ocho años.

Esto implica que los propietarios de estos coches podrán escuchar Apple Music, Spotify y otras aplicaciones de audio compatibles sin preocuparse por consumir la tarifa de datos de su teléfono, siempre que utilicen la conexión integrada del vehículo. La transmisión de audio se considera un servicio estándar dentro del paquete, lo que busca incentivar el uso del sistema nativo en lugar del móvil.

De cara a Europa, este tipo de propuesta puede resultar especialmente interesante en países donde, pese a la mejora de las tarifas de datos, los usuarios siguen pendientes del consumo mensual. Si GM traslada una oferta similar al Viejo Continente, disponer de varios años de datos incluidos para streaming podría convertirse en un argumento de peso en la decisión de compra.

Desde la perspectiva del fabricante, agrupar el acceso a estas apps bajo OnStar le permite mantener una relación directa con el cliente y obtener información de uso, algo clave para ajustar futuras mejoras del sistema y para explorar nuevos servicios digitales de pago una vez finalicen los periodos promocionales.

En la práctica, el coche pasa a comportarse como un dispositivo conectado más dentro del ecosistema del usuario, en el que sus listas, favoritos y recomendaciones de Apple Music le acompañan automáticamente, sin necesidad de configurar el smartphone en cada trayecto ni de depender de conexiones por cable.

Apple Music sí, CarPlay no: la apuesta por el software propio

La llegada de Apple Music nativo a los vehículos de GM no se entiende sin el contexto: la compañía lleva tiempo retirando progresivamente Apple CarPlay y Android Auto de sus nuevos modelos, especialmente en la gama eléctrica. La dirección del grupo ha defendido que su plataforma propia, desarrollada en colaboración con Google, permite una integración más profunda con las funciones del coche que las interfaces espejo del teléfono.

Esta decisión, que arrancó con los vehículos eléctricos y se extenderá a nuevas generaciones de modelos de combustión, ha generado polémica entre conductores acostumbrados a conectar su móvil y ver en la pantalla del coche la misma interfaz de iOS o Android. GM ha insistido en que los vehículos de combustión que ya ofrecen hoy CarPlay o Android Auto no perderán estas funciones mediante actualizaciones posteriores.

Al incorporar Apple Music directamente en el sistema, la marca intenta suavizar el impacto de la desaparición de CarPlay, ofreciendo al menos acceso nativo a uno de los servicios más populares del ecosistema de Apple. Eso sí, la interfaz, los menús y la lógica de funcionamiento son los del software de GM, no los del iPhone.

En paralelo, el fabricante está reforzando su ecosistema con otras herramientas conectadas, como la compatibilidad con Apple Wallet y llaves digitales en determinados modelos, que permiten abrir y arrancar el coche con el iPhone o el Apple Watch. A esto se suma el anuncio de que, a partir de 2026, algunos vehículos integrarán un asistente de voz basado en inteligencia artificial Gemini de Google.

Todo este entramado apunta a un escenario en el que el sistema multimedia de GM se consolida como una plataforma cerrada pero muy conectada a servicios externos, en la que el coche ofrece acceso a Apple Music, pagos móviles, funciones remotas y asistentes conversacionales, pero sin depender de la proyección clásica del smartphone a través de CarPlay o Android Auto.

Calidad de sonido y experiencia a bordo más cuidada

Más allá de la simple disponibilidad de la app, GM está poniendo el acento en la calidad de sonido y la experiencia de usuario a bordo. En los modelos de Cadillac con sistemas de audio de alta gama, Apple Music se acompaña de soporte para Spatial Audio con Dolby Atmos, una tecnología que trata de recrear un entorno sonoro tridimensional alrededor de los ocupantes.

Esta apuesta por el audio inmersivo se apoya en configuraciones de altavoces repartidos por el habitáculo y en un ajuste acústico específico, con el objetivo de conseguir una sensación de sala de conciertos dentro del coche. Para conductores que pasan muchas horas al volante o que valoran especialmente la música, esta puede ser una diferencia relevante frente a otros sistemas más básicos.

La reproducción se puede controlar tanto desde la pantalla táctil como mediante comandos de voz a través del asistente integrado del vehículo, lo que reduce la necesidad de manipular el móvil. Esta lógica va en línea con las exigencias de seguridad vial en Europa, donde los reguladores miran cada vez con más lupa el uso del teléfono al volante.

En el día a día, el hecho de que la música arranque automáticamente en cuanto se pone el contacto y de que las listas se mantengan sincronizadas con la cuenta del usuario acerca la experiencia al uso de un altavoz inteligente o de una smart TV, pero adaptada al entorno del coche y a las particularidades de la conducción.

Para los fabricantes, este tipo de integraciones también ofrece margen para paquetizar servicios y generar ingresos recurrentes a través de suscripción cuando concluyen los periodos iniciales con datos incluidos, un modelo que la industria del automóvil empieza a explorar cada vez con más intensidad.

Impacto para los conductores en España y Europa

Aunque la implantación inicial se concentra en Estados Unidos y Canadá, la estrategia de GM de reforzar su ecosistema digital propio con servicios como Apple Music marcará, previsiblemente, el enfoque que seguirá también en los mercados europeos donde opera. La combinación de actualizaciones OTA, datos integrados y apps nativas es cada vez más habitual entre las marcas que quieren posicionar el coche como un dispositivo conectado más.

En España y en el resto de Europa, muchos usuarios se han acostumbrado a usar CarPlay o Android Auto en sus desplazamientos diarios, por lo que la retirada gradual de estas plataformas puede generar dudas a la hora de elegir vehículo. La clave estará en si el sistema de GM es lo suficientemente intuitivo y estable como para que el conductor no eche de menos la interfaz de su móvil.

Si el fabricante logra trasladar al mercado europeo una oferta similar, con varios años de datos incluidos para música y pódcast y una integración sólida de Apple Music, es probable que una parte de los usuarios se adapte sin demasiados problemas al nuevo paradigma, especialmente quienes valoran no tener que conectar el teléfono en cada trayecto.

En cualquier caso, el movimiento de GM forma parte de una tendencia más amplia en la industria del automóvil, en la que los fabricantes buscan tener un mayor control sobre el software y la relación digital con sus clientes, en lugar de ceder ese espacio a Apple o Google. La forma en la que se materialice esta estrategia en Europa dependerá de factores como la regulación, los acuerdos con operadoras y la acogida de los compradores.

Lo que sí parece claro es que, con la llegada de Apple Music nativo sin CarPlay, GM está reordenando su propuesta de conectividad: apuesta por su plataforma propia, mantiene la puerta abierta a servicios muy demandados como Apple Music y se apoya en la conectividad integrada de OnStar Basics para ofrecer una experiencia más autónoma del teléfono, tanto en Norteamérica como en los mercados donde vaya extendiendo este modelo.