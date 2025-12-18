Quienes usan Apple Music se habrán encontrado estos días con una pequeña sorpresa al abrir su biblioteca: la lista automática «Favorites Mix» o «Favoritos» ha dejado de aparecer con ese nombre. Lejos de desaparecer, la lista sigue existiendo pero ahora se llama «Your Essentials» o «Mis esenciales» dentro de Apple Music. Es, en esencia, la misma selección de canciones que ya tenías, construida en función de lo que más escuchas, solo que con una nueva denominación pensada para aclarar mejor su papel dentro del servicio.

¿Qué es exactamente «Mis esenciales» en Apple Music?

La antigua «Favorites Mix» o «Favoritos» se ha transformado en una playlist llamada «Your Essentials» o «Mis esenciales». que Apple mantiene como una mezcla generada automáticamente a partir de tus hábitos de escucha. El objetivo sigue siendo el mismo: reunir aquellas canciones que se han convertido en imprescindibles para ti según el uso que haces de la plataforma.

Desde la propia descripción del servicio, Apple indica que se trata de «las canciones de las que no puedes prescindir». Cuanto más utilizas Apple Music, más ajustada se vuelve esta lista a tus gustos reales, ya que el sistema aprende de lo que reproduces, repites, saltas o añades a tu biblioteca.

Mismo funcionamiento, nuevo nombre

El cambio es puramente de marca: «Your Essentials» conserva la misma lógica que tenía «Favorites Mix». No hay modificaciones de fondo en el algoritmo ni en la forma en que se construye la lista, por lo que los usuarios no deberían notar diferencias en el tipo de canciones que aparecen.

Además, se mantiene el calendario de actualizaciones semanales. Igual que antes, la playlist se renueva cada martes, sustituyendo algunos temas por otros en función de cómo vayas usando Apple Music. Para quienes dependían de esta mezcla como resumen recurrente de lo que más escuchan, la rutina no cambia.

Relación con la lista «Favoritos»

Una de las claves de este movimiento está en la convivencia con la lista «Favorite Songs». Apple Music incluye desde hace tiempo una colección formada por las canciones que el propio usuario marca manualmente como favoritas, ya sea pulsando el icono correspondiente o añadiéndolas de forma explícita.

Con dos listas tan parecidas de nombre —»Favorites Mix» y «Favorite Songs»—, era relativamente fácil que hubiera malentendidos sobre qué contenía cada una. Al renombrar la mezcla automática como «Your Essentials», Apple busca marcar mejor la diferencia entre una playlist controlada por el usuario y otra generada por el algoritmo del servicio.

De esta forma, la biblioteca de Apple Music queda organizada de manera más clara: por un lado, «Favorite Songs», donde guardas manualmente lo que quieres tener siempre a mano; por otro, «Your Essentials», una recopilación viva que se reajusta cada semana en base a lo que realmente escuchas.

Por qué ha habido confusión entre los usuarios

El cambio se ha introducido de forma silenciosa, sin una gran campaña informativa previa, y muchos usuarios han pensado que la lista semanal había desaparecido de la noche a la mañana. En redes sociales se han visto comentarios de personas preguntando dónde estaba su «Favorites Mix» de los martes.

En realidad, la colección sigue en el mismo sitio dentro de la sección de mezclas personalizadas, solo que con el nuevo título «Your Essentials». Una vez localizada, el funcionamiento es el de siempre: se puede reproducir, descargar para escuchar sin conexión y gestionar como cualquier otra lista de Apple Music.