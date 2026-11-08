Apple ha renovado la imagen de Apple Music Classical con la versión 4.1, distribuida en torno al 6 de noviembre. El cambio más visible es el icono: la app deja atrás el rojo y pasa a mostrar una clave de sol negra sobre fondo blanco. No se trata de una actualización de funciones, sino de un ajuste visual para alinear la aplicación con el nuevo aspecto monocromo de Apple Music.

Quien ya tenga la app instalada verá el nuevo diseño la próxima vez que la abra después de actualizar. No hace falta contratar nada adicional si mantiene una suscripción activa a Apple Music: Classical está incluida en ese servicio y se descarga por separado desde la App Store. El cambio afecta al icono y a los acentos de la interfaz, no a la manera de buscar o reproducir música.

Apple Music Classical cambia el icono y los botones en la versión 4.1

El nuevo icono conserva la clave de sol como seña de identidad, pero invierte la combinación cromática: antes era blanca sobre rojo y ahora es negra sobre blanco. Dentro de la aplicación, los acentos rojos de los botones han sido sustituidos por tonos azules, más cercanos al color que Apple usa de forma habitual en otras apps. Es un cambio de piel, no de funciones.

Hay una diferencia de acabado que conviene notar. El icono de Apple Music es plano, mientras que el de Classical mantiene un tratamiento tridimensional con iluminación, sombreado y transparencia. Esa profundidad hace que las dos aplicaciones compartan la misma gama de color, pero no resulten idénticas en estilo. El detalle ayuda a distinguir la app de clásica de la app principal.

El rediseño llega después de que Apple Music abandonara la nota musical blanca sobre fondo rojo. Aunque la compañía ha presentado una campaña de marca más colorida, la actualización de Classical apunta a que el blanco y negro se mantiene como base de sus aplicaciones de música. Los colores quedan, sobre todo, para la promoción.

¿Qué cambia para quien ya paga Apple Music?

Para el usuario, el cambio no supone un coste extra. Apple Music Classical va incluida en la suscripción de Apple Music y no requiere un pago independiente. Quien ya paga el servicio puede descargar la app y usarla con la misma cuenta; si la tenía instalada, el nuevo icono aparecerá cuando actualice y vuelva a abrirla.

Requisito: tener una suscripción activa a Apple Music.

tener una suscripción activa a Apple Music. Coste adicional: ninguno; Classical está incluida en la suscripción.

ninguno; Classical está incluida en la suscripción. Acceso: descarga separada desde la App Store.

descarga separada desde la App Store. Precio de referencia en EE. UU.: 11,99 dólares al mes en el plan individual, con un mes gratis para nuevos suscriptores.

También puede obtenerse dentro del paquete Apple One, según la información disponible. En Estados Unidos, el plan individual de Apple Music cuesta 11,99 dólares al mes y ofrece un mes gratis a quienes se suscriben por primera vez. Las condiciones concretas pueden variar según la cuenta y el país, así que conviene revisar la suscripción activa antes de sacar conclusiones sobre el precio final.

Qué no cambia en Apple Music Classical

La versión 4.1 no incorpora funciones nuevas destacadas. Las notas de la actualización se limitan a mencionar «mejoras de estabilidad y rendimiento», la fórmula habitual cuando el cambio es estético. Quien no abra la app después de actualizar puede no enterarse del nuevo aspecto, porque el resto del funcionamiento sigue igual.

El catálogo tampoco cambia: todo el contenido de Classical también aparece en Apple Music. La diferencia está en la forma de recorrerlo. La app permite buscar por compositor, intérprete o grabación concreta y comparar distintas versiones de una misma obra. Eso facilita la exploración del repertorio clásico.

Para la escucha diaria, el propósito se mantiene: buscar por compositor, intérprete o grabación y explorar el repertorio clásico con más detalle. La actualización no altera la biblioteca ni el acceso al contenido, sino la imagen con la que la app se presenta en el móvil. Es una renovación cosmética dentro del ecosistema de Apple Music.

¿Cómo se actualiza Apple Music Classical y cuándo se verá el nuevo icono?

Para ver el nuevo icono, basta con actualizar la app y abrirla de nuevo. El nuevo diseño y los botones azules se dejan ver en torno al 6 de noviembre, cuando la versión 4.1 llega al dispositivo. No hay que hacer ningún trámite adicional si la app ya estaba descargada.

Si nunca se ha usado Apple Music Classical, primero hay que contar con una suscripción activa a Apple Music y después descargar la aplicación desde la App Store. No es una app independiente en cuanto a pago: el acceso va ligado a la suscripción musical. Para quien ya es cliente, el cambio se limita a actualizar y abrir la aplicación.

La renovación deja una app con las mismas funciones y una imagen más alineada con el resto del software de Apple. El icono monocromo y los acentos azules son los dos detalles más reconocibles de la versión 4.1. Quien busque funciones nuevas no las encontrará; quien solo quiera seguir escuchando música clásica, no tendrá que cambiar nada.