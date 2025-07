Apple Music conmemora una década de vida anunciando importantes novedades y varias iniciativas destinadas tanto a artistas como a oyentes. El servicio de streaming musical de la compañía, que salió al mercado el 30 de junio de 2015, alcanza este aniversario marcando un hito en la industria y reforzando su apuesta por la creatividad, la innovación en audio y la conexión entre músicos y público.

Nueva sede creativa en Los Ángeles: un espacio pionero para artistas

Para celebrar estos diez años, Apple ha presentado la apertura de un complejo creativo de última generación en Los Ángeles, así como nuevas características en la plataforma y una programación especial en Apple Music Radio. Estas propuestas buscan rendir homenaje a la historia de Apple Music y potenciar el papel de la música en la cultura actual.

Uno de los anuncios más destacados es la inauguración este verano de un moderno estudio de tres plantas y más de 1.400 metros cuadrados en Culver City, California, diseñado específicamente para apoyar a los artistas. El complejo integra:

Dos estudios de radio equipados con tecnología de Audio Espacial , ideales para entrevistas en directo, charlas informales y actuaciones improvisadas.

, ideales para entrevistas en directo, charlas informales y actuaciones improvisadas. Un escenario de 370 metros cuadrados preparado para eventos en directo, grabaciones multicámara, encuentros con fans y proyecciones.

preparado para eventos en directo, grabaciones multicámara, encuentros con fans y proyecciones. Sala de mezclas dedicada a Audio Espacial que cuenta con sistema de altavoces de alta gama para producciones sonoras avanzadas.

que cuenta con sistema de altavoces de alta gama para producciones sonoras avanzadas. Laboratorios para fotografía y redes sociales , salas de edición, camerinos, cabinas de aislamiento para podcasts, composición y entrevistas uno a uno.

, salas de edición, camerinos, cabinas de aislamiento para podcasts, composición y entrevistas uno a uno. Dos pasillos temáticos, el A-List Corridor y el Archive Corridor, que repasan en imágenes y portadas momentos icónicos de la plataforma.

Esta nueva sede funciona como eje de una red global de centros creativos de Apple Music, ya activa en ciudades como Nueva York, Berlín, Tokio, París y Nashville, y con previsión de seguir creciendo en distintos mercados.

Programación especial en Apple Music Radio y repaso a la historia del servicio

Como parte de la celebración, Apple Music Radio ha organizado una semana con programas en directo, entrevistas y retrospectivas que recorren los principales hitos vividos en estos diez años. El especial «Don’t Be Boring: The Birth of Apple Music Radio» inaugura la programación con los presentadores Zane Lowe y Ebro Darden rememorando los inicios de la radio en streaming y las historias detrás de grandes artistas invitados. Además, se ofrece una emisión especial de ocho horas que repasa los momentos más destacados: lanzamientos exclusivos, conciertos únicos y entrevistas significativas para la comunidad musical.

El cierre de jornada llega con “Live: 10 Years Of Apple Music”, retransmitido desde el nuevo estudio en Los Ángeles y presentado por Lowe y Darden, donde artistas clave en la historia de la plataforma comparten actuaciones y anécdotas.

Las canciones más escuchadas y la nueva playlist Replay All Time

Una de las novedades más llamativas es la cuenta atrás de las 500 canciones más reproducidas en la historia de Apple Music. A partir del 1 de julio, el ranking se desvela en directo a razón de 100 canciones al día, culminando el 5 de julio con la revelación de las 100 más populares y la disponibilidad de la playlist especial “10 Years of Apple Music: Top Songs” para todos los usuarios.

Además, los suscriptores pueden disfrutar desde ya de la playlist personalizada Replay All Time, una evolución del tradicional resumen anual Replay. Gracias a esta función, cada oyente puede conocer y escuchar sus 100 temas favoritos acumulados desde el momento de su suscripción, sumando así una experiencia nostálgica y única de sus hábitos musicales durante la última década. Esta playlist aparece directamente en la pestaña principal de la app y su actualización dinámica permite al usuario ver cómo evoluciona su selección con el paso del tiempo.

Apple Music, de Beats a más de cien millones de canciones

El recorrido de Apple Music resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que su nacimiento estuvo marcado por la adquisición de Beats Audio en 2014, movimiento que permitió a la compañía entrar de lleno en el mundo del streaming. De los algo más de 100.000 usuarios de Beats Music, la plataforma ha alcanzado cifras próximas a los 103 millones de suscriptores en 2025, según estimaciones del sector.

Actualmente, Apple Music ofrece un catálogo superior a 100 millones de temas, sonido sin pérdidas, soporte para Audio Espacial y recomendaciones personalizadas, consolidándose como una de las referencias globales en música bajo demanda y apostando por la máxima calidad tanto en contenido como en experiencia de usuario.

Entre las iniciativas recientes, la plataforma ha impulsado herramientas de creación y nuevos estudios en distintas ciudades, siempre con el objetivo de dar voz y recursos a los artistas, ofrecer entrevistas exclusivas y facilitar la relación directa entre músicos y sus seguidores.

Después de diez años en el mercado, Apple Music continúa consolidando su presencia y su compromiso con la innovación y la comunidad musical. La evolución constante y las nuevas propuestas aseguran que seguirá siendo una plataforma líder en el sector, enriqueciendo la experiencia de todos sus usuarios y apoyando a los autores en su crecimiento.