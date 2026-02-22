La carrera por las listas de reproducción generadas con inteligencia artificial ha entrado en una nueva fase con el movimiento de Apple. La compañía está probando en Apple Music una herramienta que permite crear playlists a partir de simples descripciones, muy en la línea de lo que ya ofrecen Spotify o YouTube Music, pero integrada de forma nativa en iOS.

Esta novedad, conocida como Playlist Playground, llega inicialmente en la primera beta de iOS 26.4, una versión que se espera que aterrice de forma estable en primavera. Aunque el despliegue está siendo muy contenido por regiones, la función apunta a convertirse en una de las apuestas clave de Apple para reforzar la personalización musical, también de cara a usuarios de España y del resto de Europa cuando se habilite.

Qué es Playlist Playground y cómo cambia la forma de crear playlists

Playlist Playground es, en esencia, una herramienta de IA integrada en Apple Music que transforma indicaciones escritas en listas de reproducción completas. En lugar de ir añadiendo canción a canción, el usuario introduce una frase del estilo “música para el café de la mañana”, “hip‑hop para fiestas” o “canciones disco que definieron los 70”, y el sistema genera automáticamente una playlist de unas 25 canciones con título y portada propios.

Según adelantan medios especializados como MacRumors, Apple ha diseñado esta función para que el proceso sea lo más intuitivo posible: al crear una nueva lista de reproducción aparece un cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla donde se escribe el tipo de música que se quiere escuchar. Apple ofrece ejemplos predefinidos, pero la clave está en que se pueden usar descripciones libres, sin necesidad de ajustarse a etiquetas rígidas.

La IA interpreta ideas, ambientes y estados de ánimo, combinándolos con momentos del día, actividades o estilos musicales. Peticiones como “música relajante para estudiar”, “algo tranquilo para conducir de noche” o “temazos pop para una cena con amigos” son suficientes para que la plataforma arme una selección coherente a partir de su catálogo.

Si el resultado inicial no termina de encajar, el usuario dispone de la opción “Personalizar lista de reproducción”, desde donde puede cambiar el nombre de la playlist, escoger otra portada, modificar la descripción y ajustar las canciones incluidas. No se trata de una lista cerrada, sino de un punto de partida que se puede ir puliendo hasta que refleje mejor lo que se quiere escuchar.

Una vez generada, es posible añadir o eliminar canciones manualmente, así como introducir nuevas indicaciones de texto para que la IA refine la propuesta. De este modo, la creación se convierte casi en una conversación entre el usuario y la herramienta, que va adaptando la selección según las correcciones que se le van dando.

De buscar canciones a describir sensaciones: un cambio de lógica

La llegada de Playlist Playground supone un giro respecto a la forma tradicional de organizar la música. Hasta ahora, crear una lista implicaba buscar artistas, géneros concretos o temas sueltos y combinarlos a mano. Con la IA, la interacción se desplaza hacia algo más natural: describir lo que apetece escuchar, sin tener que pensar en etiquetas exactas.

Ya no es tan relevante decidir entre “pop”, “rock” o “electrónica” desde el primer momento. Lo importante es transmitir la sensación o el contexto: concentración, nostalgia, energía para entrenar, fondo suave para trabajar… La inteligencia artificial se ocupa de traducir esa intención en una lista que encaje con el ambiente que se busca.

Este enfoque cambia también el papel del usuario. La curaduría deja de ser una tarea meticulosa y pasa a ser una interacción más creativa y menos pesada, en la que la plataforma asume parte del trabajo de selección inicial. Aun así, el control final sigue estando en manos de quien escucha, que puede ir retocando hasta dejar la lista a su gusto.

Medios como MacRumors y MacWorld apuntan además a que la función es capaz de partir de al menos diez canciones ya elegidas para construir una nueva playlist en torno a ese “semillero”. Es decir, se pueden indicar unos cuantos temas de referencia y dejar que la IA complete el resto con propuestas similares en ritmo, época o estilo.

Por ahora, no está del todo claro hasta qué punto la herramienta se apoya en el historial de escucha de cada usuario para ajustar recomendaciones, algo que Spotify sí explota de forma muy intensa en sus listas con IA. En Apple Music la sensación es que, al menos en esta fase de pruebas, el peso recae más en el catálogo general y las descripciones que en el perfilado individual, aunque lo lógico es que esa personalización se vaya afinando con el tiempo.

Disponibilidad y limitaciones regionales: qué pueden esperar España y Europa

Playlist Playground forma parte de las novedades de iOS 26.4, versión que ya está en beta pública y cuyo lanzamiento definitivo se sitúa entre marzo y abril. Sin embargo, la activación de las playlists con IA está siendo muy cautelosa en términos de países, con una primera oleada centrada en Estados Unidos y un control que se realiza desde los propios servidores de Apple.

Esto implica que no basta con cambiar la región del iPhone, el idioma del sistema o los ajustes de App Store para acceder a la función. Aunque se modifiquen esos parámetros, si la cuenta principal no pertenece a una zona en la que Playlist Playground esté autorizada, el botón directamente no aparece o la opción queda deshabilitada dentro de Apple Music.

Para usuarios de España y del resto de la Unión Europea, la situación se resume de momento en estar pendientes de la expansión oficial. Apple no ha ofrecido fechas concretas para el mercado europeo, y es probable que el despliegue esté condicionado tanto por la fase de pruebas técnicas como por el nuevo marco regulatorio digital en la región, que afecta a cómo se pueden lanzar y operar determinados servicios.

Un matiz importante es que, según quienes ya han trasteado con la beta, Playlist Playground funciona también en iPhones que no figuran como plenamente compatibles con Apple Intelligence. Usuarios con modelos como el iPhone 13 Pro aseguran poder generar playlists con IA sin problemas aparentes, lo que apunta a que buena parte del procesamiento se realiza en la nube.

Si se mantiene este enfoque, cuando la función llegue a España y a otros países europeos no tendría por qué quedar restringida a los dispositivos más recientes, siempre que puedan actualizar a iOS 26.4 o versiones posteriores. Para muchos usuarios, esto rebaja el temor a quedarse fuera de las listas de reproducción con IA en Apple Music por no tener el último modelo de iPhone.

Cómo se crean listas con IA paso a paso en Apple Music

En la práctica, el uso de Playlist Playground es bastante directo. Al entrar en Apple Music y elegir la opción de crear una nueva lista de reproducción, aparece un botón asociado a la generación mediante IA. Al pulsarlo, se abre el panel con el cuadro de texto donde se introduce la descripción de la playlist, acompañado de ejemplos sugeridos para quienes no sepan por dónde empezar.

La herramienta admite distintos tipos de indicaciones: se puede pedir una lista por género (“rock alternativo de los 2000”), por ambiente (“relax para estudiar”), por actividad (“música para entrenar en el gimnasio”) o por época (“pop de principios de los 2010”). También es posible mezclar varios criterios en una sola frase para afinar el resultado.

Tras enviar la descripción, la IA construye una lista de alrededor de 25 canciones relacionada con la petición, y genera al mismo tiempo un título y una imagen de portada coherentes con el tema. Antes de guardar la playlist, el usuario puede repasar todas las pistas, eliminar las que no encajen, añadir nuevos temas desde el catálogo y ajustar el texto inicial para que el sistema proponga variantes.

Si la idea general gusta pero la selección necesita retoques, basta con tocar en “Personalizar lista de reproducción” para ajustar detalles estéticos y musicales. El objetivo es que el usuario no tenga que empezar desde cero, pero pueda terminar con una lista que se sienta propia, no como algo impuesto por el algoritmo.

Esta forma de trabajar hace que la IA funcione como una especie de asistente silencioso que se encarga de la parte más pesada —montar la base de la playlist— mientras que el usuario se reserva las decisiones finales. Algo que encaja bastante bien con quienes quieren ahorrar tiempo sin renunciar del todo al control sobre lo que suena.

Apple Music frente a Spotify y YouTube Music en la batalla de la IA

La apuesta de Apple se produce en un contexto de competencia intensa entre plataformas de streaming. Spotify lleva meses impulsando su DJ con IA, una función que combina recomendaciones personalizadas con comentarios de voz que imitan a un locutor de radio, y que intenta convertir la escucha en una experiencia más narrativa.

YouTube Music, por su parte, ha dado protagonismo a la tecnología Gemini de Google para que los usuarios Premium puedan generar listas mediante texto o voz en iOS y Android. Basta con indicar algo como “música relajante para estudiar” o “canciones para una fiesta brasileña” para que la IA arme una playlist en cuestión de segundos, con el objetivo de aportar un valor añadido a quienes pagan la suscripción.

Frente a estos enfoques, Apple Music opta por una IA que se integra como herramienta de exploración y creación más que como presencia “hablante”. No hay DJ virtual que comente las canciones ni locuciones intermedias; la inteligencia artificial actúa entre bambalinas, interpretando descripciones y generando listas que luego el usuario puede retocar a su manera.

En el fondo, todas estas propuestas persiguen lo mismo: aumentar la personalización, mejorar el descubrimiento musical y retener a los suscriptores durante más tiempo dentro de la aplicación. La diferencia está en cómo se presenta esa IA al oyente: como un narrador que acompaña o como un asistente que agiliza tareas.

Para muchos usuarios europeos, el modelo de Apple puede resultar atractivo precisamente por su discreción. Quien no quiera que una voz sintética le hable entre canción y canción puede preferir una solución en la que la IA se limite a proponer, sin alterar demasiado la experiencia clásica de reproducir discos, listas y artistas de siempre.

Otras novedades de Apple Music que arropan las playlists con IA

La llegada de Playlist Playground no viene sola. iOS 26.4 incorpora una serie de cambios adicionales en Apple Music que refuerzan la sensación de que la app está en plena evolución. Uno de los más visibles es el rediseño de la pantalla de álbumes y listas de reproducción, donde la portada pasa a ocupar un papel protagonista.

Ahora, la imagen del disco o la playlist se muestra prácticamente a pantalla completa, y los colores predominantes de esa carátula se extienden al fondo, a los botones y a los controles. Si la portada es azul, la interfaz se tiñe de azules; si es en blanco y negro, se usan tonos más sobrios. Es un toque estético que busca hacer más inmersiva la experiencia de escuchar un álbum concreto.

Otra mejora práctica es la posibilidad de añadir una misma canción a varias listas de reproducción a la vez. Hasta ahora, había que repetir el proceso tantas veces como playlists se quisieran actualizar; con la nueva versión, al elegir la opción de añadir a una lista aparece un modo de selección múltiple que reduce bastante el esfuerzo al organizar la biblioteca.

Apple también está impulsando la integración de conciertos y eventos en directo dentro de la app. En algunas regiones empiezan a verse apartados como “Conciertos cerca de ti” o secciones en las páginas de artista con información sobre fechas y recintos, pensadas para conectar la escucha digital con la música en vivo, un terreno con especial tirón en ciudades europeas con agenda cultural activa.

Completan el paquete otras pequeñas mejoras orientadas a dar más presencia a la música ambiental y a los accesos rápidos, con widgets que permiten lanzar sonidos de fondo para relajarse, concentrarse o dormir sin tener que navegar demasiado por la aplicación. No son funciones tan llamativas como la IA, pero ayudan a redondear el conjunto.

Con todos estos movimientos, Apple Music refuerza la idea de que quiere ser algo más que un catálogo inmenso con buscador. La combinación de listas generadas por IA a partir de descripciones naturales, rediseño visual, integración de conciertos y mejoras en la organización da como resultado una plataforma que intenta adaptarse mejor a la forma real en la que la gente escucha música hoy. Cuando Playlist Playground se active en España y en el resto de Europa, la posibilidad de montar playlists simplemente contando qué apetece o qué se va a hacer en cada momento puede terminar cambiando los hábitos de muchos oyentes, especialmente si Apple logra equilibrar bien la personalización y mantener la compatibilidad en una amplia gama de dispositivos.