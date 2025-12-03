Apple Music Replay 2025 ya está disponible para todos los suscriptores del servicio de música de Apple, convirtiéndose un año más en la cita obligada de finales de año para quienes quieren revisar qué han escuchado durante los últimos doce meses. La plataforma refuerza así su propia alternativa al popular Wrapped de Spotify, pero con un enfoque muy centrado en la continuidad de los datos y en una experiencia más integrada en la app.

Este año, Replay llega con una experiencia más pulida, visual y fácil de compartir, pensada para que cada usuario pueda hacer balance de su 2025 musical y, de paso, enseñarlo en redes sociales sin demasiadas complicaciones. Al mismo tiempo, Apple acompaña el lanzamiento con sus listas globales y nacionales de fin de año, donde se coronan las canciones y artistas más escuchados, incluido un fuerte protagonismo del urbano latino en España.

Qué es Apple Music Replay 2025 y en qué se diferencia

Replay es el resumen anual personalizado de Apple Music, una recopilación de estadísticas, playlists y tarjetas visuales que muestran cómo ha sido la relación de cada usuario con la música durante el año. Frente a otras propuestas, Apple mantiene la recogida de datos de escucha todo el año, sin pausas, lo que permite ofrecer estadísticas semanales desde principios de febrero y llegar a diciembre con un informe especialmente afinado.

En la edición de 2025, Replay se presenta como una experiencia más profunda y precisa, con nuevos apartados que ayudan a interpretar mejor la evolución de los gustos musicales. Ya no se trata solo de ver qué canción has quemado más, sino de entender si has descubierto nuevos artistas, si te mantienes fiel a tus favoritos o si has recuperado grupos que tenías olvidados desde hace tiempo.

Además, Apple acompaña Replay con una serie de listas de fin de año globales y locales que reflejan qué ha sonado con más fuerza en la plataforma. En 2025, el fenómeno mundial es “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars, que domina prácticamente todos los rankings: reproducciones en Apple Music, identificaciones en Shazam, presencia en radio y letras consultadas.

Para quienes usan Apple Music desde hace años, Replay también actúa como una especie de archivo personal de su vida musical, ya que es posible revisar resúmenes anteriores y una playlist histórica con las canciones más reproducidas desde que se estrenó la suscripción. Una especie de diario sonoro que se va actualizando con el paso de los años.

Cómo acceder al Apple Music Replay 2025

La forma más directa de acceder al resumen es desde la propia aplicación. Apple ha integrado por completo Replay en la pestaña Inicio de Apple Music en iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos compatibles, incluido Apple TV, de modo que ya no es imprescindible pasar por el navegador como ocurría en los primeros años.

Para verlo desde España o cualquier país europeo, basta con abrir la app Música y seguir estos pasos: entrar en la pestaña Inicio y buscar el módulo de Replay 2025, que suele aparecer destacado en la parte superior. Si no se ve a la primera, conviene deslizar un poco hacia abajo, ya que en esa sección se agrupan también la playlist con las canciones más escuchadas del año, la lista global con los temas más reproducidos desde que usas el servicio y los recopilatorios de años anteriores.

Dentro del propio resumen, el usuario se encuentra con un carrusel al estilo «stories», con tarjetas animadas que presentan los datos clave del año: minutos totales escuchados, artistas más sonados, álbumes más presentes, géneros predominantes o emisoras de radio y playlists más utilizadas. Todo ello se muestra en un formato muy cercano al lenguaje visual de Instagram o TikTok.

Quien lo prefiera puede seguir accediendo a Replay a través del navegador, en la web replay.music.apple.com. Ahí será necesario iniciar sesión con el mismo ID de Apple vinculado a la suscripción, pero la experiencia de visualización y las estadísticas ofrecidas son equivalentes a las de la app.

Eso sí, hay una condición importante: el resumen solo está disponible para quienes son suscriptores de pago de Apple Music. Los usuarios que escuchan música de forma gratuita no tienen acceso al Replay anual, algo que diferencia a Apple respecto a otras plataformas que sí muestran resúmenes aunque se use la versión sin coste.

Qué datos muestra Replay 2025 sobre tu año musical

El núcleo de la experiencia Replay 2025 son los datos de escucha personalizados. Apple combina tiempo de reproducción, número de veces que se ha puesto cada tema y comportamiento general en la plataforma para construir un retrato bastante completo del año. Entre las métricas que se muestran destacan los minutos totales escuchados, el número de artistas reproducidos y los géneros preferidos.

La edición de este año incorpora además tres bloques que organizan el viaje musical en torno a Descubrimiento, Lealtad y Reencuentros. En la parte de Descubrimiento se detallan los nuevos artistas que han entrado por primera vez en la biblioteca de cada usuario y han logrado un papel relevante en su escucha.

En Lealtad se reflejan los músicos a los que el oyente vuelve una y otra vez, aquellos que se mantienen en la rotación año tras año. Es una forma de visualizar qué nombres se han convertido ya en un valor seguro para cada persona, más allá de modas pasajeras o lanzamientos puntuales.

El apartado de Reencuentros, por su parte, destaca artistas que habían desaparecido de la rutina musical y que en 2025 han vuelto a ganar protagonismo en los cascos o altavoces del usuario. Es una métrica curiosa para ver cómo regresan discos o grupos asociados a otras etapas vitales.

Junto a estos bloques temáticos aparecen otros indicadores ya clásicos, como la racha más larga escuchando a un mismo artista, el reparto de géneros, las playlists propias que más minutos han sumado, los álbumes con mayor número de reproducciones o el uso de emisoras y radios personalizadas dentro del servicio.

Una experiencia pensada para compartir en redes

Más allá de los números, una parte clave de Replay 2025 está en la manera de presentarlos. Apple ha reforzado el formato de vídeo y tarjetas animadas que ya estrenó en años anteriores, con un Highlight Reel o resumen destacado que condensa los principales datos del año en un clip corto, similar a las historias de Instagram.

El recorrido por las tarjetas termina en una vista general pensada para compartir, donde se resumen tus tres artistas, canciones y álbumes más escuchados, además del total de minutos reproducidos. Estas imágenes se pueden guardar o enviar directamente a redes sociales, mensajería o cualquier otra app, de modo que mostrar el resumen al resto es cuestión de segundos.

Esta apuesta por el formato visual hace que el Replay de este año se perciba como un ritual más «instagrameable», algo que se consulta casi por inercia a principios de diciembre para comentar con amigos qué ha escuchado cada uno, comparar sorpresas y comprobar si las sensaciones del año encajan con lo que dicen las estadísticas.

Pese a ello, el enfoque general sigue siendo bastante sobrio: los datos están ahí para quien quiera profundizar, pero la interfaz evita sobrecargar al usuario. No es necesario ser un obseso de las gráficas para entender qué ha pasado con tu música durante 2025.

Replay All Time y resúmenes mensuales: tu historial completo

Apple no se limita al balance anual. Una de las claves de esta experiencia es que Replay funciona durante todo el año. Desde hace meses, los suscriptores pueden consultar sus momentos destacados mensuales, lo que convierte el servicio en una especie de cronología musical continua.

Además de ese seguimiento mes a mes, Apple Music incluye replay de años anteriores y una playlist especial llamada Replay All Time, que agrupa las canciones más reproducidas desde que el usuario se dio de alta en el servicio. Es una forma de ver qué temas han resistido el paso del tiempo en tu biblioteca.

Para quienes llevan numerosos años con Apple Music, esta lista puede revelar viejas obsesiones musicales, canciones que quizá hoy suenen poco pero que en su momento estuvieron en bucle durante meses. No deja de ser un recordatorio de cómo cambian los gustos, pero también de qué artistas se mantienen como constantes.

El panel de Replay, con resúmenes mensuales, anuales y las playlists All Time, está accesible directamente desde la pestaña Inicio. De este modo, ya no es un contenido que aparece solo en diciembre, sino un apartado estable que permite regresar en cualquier momento para revisar estadísticas o ver cómo evoluciona el año.

Replay 2025 para artistas: métricas avanzadas y foco global

La otra cara de la moneda de Replay es la de los creadores. Apple ha aprovechado esta edición para ofrecer a los músicos y sus equipos nuevas métricas sobre su impacto global, pensadas tanto para analizar resultados como para generar contenido compartible.

Entre las novedades figuran datos de crecimiento de la audiencia y resúmenes comparativos año a año, que permiten ver cómo evoluciona el interés en determinados lanzamientos, regiones o playlists. Estas cifras se suman a las estadísticas ya presentes en Apple Music for Artists.

Los artistas pueden consultar información detallada sobre oyentes totales, países y ciudades donde su música ha sonado, minutos reproducidos, canciones con mejor rendimiento o temas más identificados mediante Shazam. También cuentan con datos relacionados con emisiones en radio, posiciones en listas editoriales y presencia en playlists destacadas.

Todo ello refuerza la idea de Replay como una herramienta que no solo sirve al oyente para revisar su año, sino que también ayuda a los profesionales de la música a medir su alcance y a tomar decisiones sobre giras, lanzamientos o campañas de promoción basadas en datos reales.

Arte y música: The Replay Gallery en Miami

Para subrayar la dimensión cultural de Replay, Apple ha impulsado The Replay Gallery, una exposición que se celebra en el marco de Miami Art Week y que se inspira en los momentos musicales más representativos de 2025. La muestra reúne obras multiformato de creadores como Angel Otero, Calida Rawles, Gabriel Moses, Henry Taylor, Jeremy Deller, Sara Sadik o Tommy Malekoff.

La propuesta mezcla mundo digital y experiencia humana, con piezas que giran en torno al acto de escuchar, reflexionar y conectar a través de la música. Es una forma de trasladar al terreno artístico la idea de que el historial de escucha dice mucho sobre la identidad de cada persona.

Aunque esta iniciativa tiene lugar en Estados Unidos, encaja con el mensaje general que Apple quiere asociar a Replay: la música como narrativa personal, como un relato continuo que se puede revisar cada año para ver qué ha cambiado y qué permanece igual.

Las listas globales de Apple Music 2025: “APT.” reina en todo el mundo

Coincidiendo con la llegada de Replay 2025, Apple Music ha hecho públicas sus listas globales de fin de año, elaboradas a partir de reproducciones, identificaciones en Shazam, emisiones en radio y consultas de letras. El gran nombre propio de este año es el de ROSÉ junto a Bruno Mars.

Su colaboración “APT.” se sitúa como canción más reproducida en Apple Music a nivel global y encabeza varias clasificaciones clave: Top Canciones 2025: global, Top 100 Shazam global, Top 100 radio global y Top 100 letras. Pocas veces una sola canción ha conseguido aunar tal dominio en tantas métricas distintas dentro de la plataforma.

En el resto del Top Canciones global destacan también temas como “luther” de Kendrick Lamar y SZA, “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, “Not Like Us” de Kendrick Lamar y “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish, que completan los cinco primeros puestos de la lista.

Las clasificaciones de Shazam, radio y letras repiten buena parte de estos nombres y ponen el foco en algunas revelaciones del año, como “Messy” de Lola Young o “Ordinary” de Alex Warren, que han sido especialmente potentes en identificaciones y rotación radiofónica.

En paralelo, Apple ha nombrado a Tyler, The Creator como Artista del Año 2025 en Apple Music, tras acumular miles de millones de minutos de escucha entre finales de 2024 y octubre de 2025. El reconocimiento subraya tanto su impacto comercial como su peso creativo dentro del panorama actual.

Kendrick Lamar y SZA: el tándem que ha marcado el año

Si hay un sello que ha destacado en las listas globales de 2025 es TDE, con el empuje conjunto de Kendrick Lamar y SZA. Kendrick cierra el año con cinco canciones en el Top 25 mundial, más que ningún otro artista, mientras que SZA suma tres temas más entre los más escuchados.

Sus colaboraciones “luther” y “30 For 30” se han convertido en dos de los grandes hitos musicales del año, ocupando posiciones muy altas en las listas de canciones, letras consultadas y presencia en playlists. Buena parte del relato musical de 2025 a nivel global pasa por estos lanzamientos.

Este dominio se ve reforzado en rankings como el de letras, donde Kendrick encabeza el número de canciones presentes en el Top 100. Su trabajo, cargado de referencias y matices, parece haber invitado a muchos oyentes a detenerse y leer con calma lo que cuentan sus temas.

Lola Young, “Golden” y otros fenómenos de 2025

Entre los nombres que han dado un salto cualitativo este año sobresale Lola Young. Tras su colaboración con Tyler, The Creator en “Like Him”, su tema “Messy” ha terminado 2025 en posiciones destacadas de varias listas: segunda en el Top 100 Shazam global, tercera en radio global y dentro del Top 30 de canciones más escuchadas a nivel mundial.

En el terreno del KPop, uno de los grandes fenómenos ha sido “Golden” de Demon Hunters, que no solo se ha colado en el Top 15 global, sino que ha alcanzado el cuarto puesto tanto en el ranking de letras como en el de Canta, una lista centrada en las canciones más interpretadas por los usuarios.

La canción ha pasado 70 días consecutivos como número uno en el Daily Top 100, la cifra más alta del año, antes de ceder el puesto a “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift. Sus créditos de composición y producción reúnen a nombres como EJAE, Mark Sonnenblick o Teddy, lo que ayuda a explicar su impacto.

Las listas globales de Shazam incluyen además varios éxitos virales, como “Shake It To The Max (FLY) ” de MOLIY, mezclando afropop con influencias caribeñas, y “Anxiety” de Doechii, que combina distintos géneros. Hay espacio incluso para clásicos rescatados, como “Iris” de Goo Goo Dolls, que vuelve a aparecer entre los temas más identificados del año.

Qué ha sonado en España: listas de Apple Music y Shazam

Si ponemos el foco en España, el mapa musical de 2025 está dominado por los ritmos latinos y el urbano. En el Top Canciones 2025 de Apple Music en España destacan en los primeros puestos “capaz (merengueton)” de Alleh & Yorghaki y “La Plena (W Sound 05)” de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums.

Entre los diez temas más escuchados del año en el país aparecen también varios lanzamientos de Bad Bunny, como “BAILE INoLVIDABLE”, “NUEVAYoL”, “VOY A LLeVARTE PA PR” o “DtMF”, además de “mi refe” y “no tiene sentido” de Beéle y “Si Antes Te Hubiera Conocido” de KAROL G. Quevedo se cuela asimismo en el ranking con “GRAN VÍA”, confirmando la buena forma de la escena hispanohablante.

En las listas de Shazam España, que reflejan qué canciones han despertado más curiosidad en todo el año, se repite el dominio de “capaz (merengueton)” y “La Plena (W Sound 05)”, acompañadas por “Messy” de Lola Young, “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars y “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, que completan el Top 5.

Por artistas, los nombres más buscados en Shazam en España en 2025 han sido Bad Bunny, Beéle, Myke Towers, Anuel AA y Rauw Alejandro. Una combinación que confirma el tirón del reguetón, el pop urbano y las fusiones latinas en el consumo musical del país.

Este cruce de datos entre Apple Music y Shazam permite trazar una imagen bastante clara de lo que se ha escuchado aquí: mucho ritmo latino, colaboraciones internacionales muy presentes en radio y una mezcla constante entre éxitos globales y propuestas surgidas en el ámbito hispano.

Con todo ello, Apple Music Replay 2025 se consolida como una herramienta completa para revisar el año musical, tanto a nivel global como desde la perspectiva de cada usuario. El nuevo formato, más integrado, visual y compartible, se suma a unas listas que retratan bien qué ha sonado en el mundo y en España, y a unas métricas que convierten la relación con la música en algo que se puede mirar con cierto detalle, sin que deje de ser una experiencia cotidiana y, en buena medida, emocional.