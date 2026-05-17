Apple lanzará una nueva aplicación de Siri con eliminación de historial

Apple planea presentar una transformación profunda para su asistente virtual durante la conferencia de desarrolladores del próximo mes. Según revela Mark Gurman en su informe para Bloomberg, la empresa tecnológica trabaja en el desarrollo de una aplicación independiente de Siri enfocada en potenciar la interacción con las herramientas de Apple Intelligence. El nuevo software debutará en fase beta el próximo mes.

Privacidad avanzada y borrado automático

La protección de datos individuales será uno de los pilares de este lanzamiento gracias a la incorporación de un sistema de eliminación automática de registros. Esta característica permitirá gestionar el tiempo de permanencia de las conversaciones de manera idéntica a la plataforma nativa de Mensajes de la marca. Así, el historial de chat de Siri ofrecerá opciones de borrado automático tras un periodo establecido.

Los usuarios de este servicio podrán configurar el almacenamiento de sus consultas para que se eliminen tras treinta días, un año o de forma permanente. Este enfoque pretende otorgar un control absoluto a las personas sobre la información que comparten con el ecosistema. De este modo, las herramientas de configuración de privacidad imitarán el modelo de iMessage.

Características de la interfaz y procesamiento de datos

La infraestructura técnica de esta aplicación se apoyará en servidores de computación privada en la nube para procesar los modelos de lenguaje provistos por Google. Esta arquitectura impedirá que el proveedor externo utilice las consultas de los usuarios para el entrenamiento de sus algoritmos comerciales. Por lo tanto, las interacciones basadas en Gemini se ejecutarán en servidores privados de Apple.

En el apartado visual, el asistente ofrecerá dos modalidades de visualización distintas para adaptarse a las preferencias de cada perfil de usuario. La primera opción mostrará un formato de conversación fluida muy similar al de ChatGPT, mientras que la segunda empleará una lista estructurada. La nueva aplicación ofrecerá dos opciones de interfaz diferentes para la pantalla principal.

Un lanzamiento bajo la etiqueta beta

El despliegue de esta tecnología dentro de iOS 27 se realizará con cautela, manteniendo un indicador que avisa que el producto sigue en desarrollo. Las versiones internas del software incluyen un selector que facilita a los usuarios la posibilidad de abandonar este periodo de pruebas si lo consideran oportuno. Siri mantendrá la etiqueta de versión beta tras su lanzamiento público en otoño.

Para el usuario común, la llegada de una aplicación propia agilizará el envío de archivos y el inicio de conversaciones escritas o de voz. La integración de estas funciones busca corregir los retrasos acumulados en la renovación de su asistente inteligente durante los últimos ciclos de desarrollo. Esta estrategia demuestra que Apple prioriza la privacidad del usuario en su transición hacia la inteligencia artificial.

¿Consideras que la opción de borrar el historial automáticamente es suficiente para confiar tus datos personales a los nuevos asistentes de inteligencia artificial?